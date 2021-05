Graciano Sánchez ya decidió, se la jugará con Gaby Verlage

• «Gracias mi gente de Graciano Sánchez por todo su apoyo, sus muestras de cariño me fortalecen para cerrar con todo estos últimos días de campaña», les dijo la candidata azul.

González, Tam.- Esta tarde la candidata del PAN a la presidencia municipal de González Gaby Verlage, recorrió El Poblado Graciano Sánchez, con el firme compromiso de visitar casa por casa y hasta el último rincón del municipio para que la ciudadanía conozca de viva voz sus propuestas de campaña.

«Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la salud, es una prioridad, garantizar el abastecimiento de medicamentos, atraer inversión para generar empleos, mejorar la infraestructura y crear las condiciones de bienestar para las familias, son algunas de las principales necesidades que me expresan en mis recorridos y me he comprometido a trabajar de la mano de mi gente para lograr los objetivos».

La candidata azul, agradeció todas la muestras de apoyo y de respaldo hacia su persona y proyecto político, asegurando que se trata de un proyecto de todos, en donde todas las voces serán escuchadas en beneficio del municipio.

«Gracias a mi gente de Graciano Sánchez por todo su apoyo, sus muestras de cariño me fortalecen para cerrar con todo estos últimos días de campaña, me queda muy claro que la ciudadanía ya decidió y González se pintará de azul, ¡vamos todos juntos por el triunfo!