Hace falta claridad y transparencia en manejo del sindicato del ISSSTE

Hace falta claridad y transparencia en el manejo del sindicato del ISSSTE, le ha quedado a deber a los trabajadores en Tamaulipas, así lo da a conocer el Dr. Fernando Guerrero Amieva, profesional de la medicina que presta su servicio en la clínica de medicina familiar del ISSSTE en Tampico, quien busca la dirigencia de la sección XXXIII del sindicato en Tamaulipas.

Como lo he externado en varias ocasiones, los trabajadores ya no quieren más de lo mismo, no quieren gente impuesta desde otro sindicato, quieren un cambio para bien, un cambio que trabaje para dignificar el trato y la atención que requieren de parte de un sindicato propositivo que busque fortalecer a la gran familia del ISSSTE, como era antes, un sindicalismo que vele verdaderamente por los derechos de los trabajadores y sus familias.

Vamos por mejores prestaciones, seguros y servicios para los trabajadores, vamos por la transparencia en las sub comisiones mixtas de bolsa de trabajo y de escalafón, mismas que requieren ser transparentadas para que verdaderamente los beneficios sean para los trabajadores y evitar que los altos funcionarios lucren y hagan negocios con las subcomisiones.

Guerrero Amieva dijo que también estarán muy vigilantes en la asignación de contratos, para que estos, sean para los hijos de los trabajadores; otro renglón es el referente a las jubilaciones, lo podrán hacer con el apoyo del sindicato, es decir, buscaremos la manera que se vayan con un mejor salario como debe de ser, porque dedicaron media vida al servicio de la institución y creo que es justo que se les apoye con esta gran medida.

Por lo pronto seguimos trabajando para armar un gran equipo para buscar la sección XXXIII del sindicato en Tamaulipas, por lo que continuamos esperando se publique la convocatoria, señaló el Dr. Fernando Guerrero Amieva.

Aprovecho para agradecer a los trabajadores que le han reiterado sus simpatías al proyecto que encabeza en la entidad, y que trae como prioridad la claridad y transparencia en todas las acciones que beneficien a los trabajadores del ISSSTE en la entidad.