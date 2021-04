Hace falta organización en vacunación vs Covid: CIEST

* La falta de confianza de la población en este tema provocó que hubiera caos en el primer día

Por: María de Jesús Cortez

Tampico.- En torno a la vacunación contra covid que inició este lunes en Tampico y Ciudad Madero, la presidenta del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas CIEST, Bertha Salinas, opinó que debieron con tiempo concientizar a la población sobre cómo iban a trabajar en ese sentido para evitar los tumultos que se hicieron.

Y es que la reacción de la ciudadanía ante la llegada del biológico es consecuencia, dijo, de la falta de confianza que hay entre la población en este tema que prefieren pasar las horas en el lugar a irse y correr el riesgo de no ser inmunizados.

«Me hubiera gustado mucho que la coordinación federal hubiera con poco más de tiempo concientizado a la ciudadanía sobre cómo iban a ser las cosas. De última hora y a bote pronto pues qué pasa como todas las veces los primeros días son cuando ocurre el colapso y cómo es posible que haya gente desde la noche anterior estoy de acuerdo en que no puedes tener a nadie encadenado en su casa y que no vaya a hacer la fila pero también creo que eso demuestra que no hay la suficiente confianza pero esa se gana haciendo las cosas con tiempo y organizados entonces se van a organizar tal vez para mañana o para pasado pero ya vamos a tener seguramente este día un día difícil, caótico, al menos en las primeras horas»

Sin embargo, la representante de la cúpula empresarial del sur de Tamaulipas confió en que todo se normalice.

«Tenemos que entender que la logística es difícil pero como decían, esas pifias que se dieron que hacen que se pierda la confianza», recalcó.

Bertha Salinas comentó que estas acciones deben hacerse con orden para evitar tumultos.