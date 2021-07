David Ed Castellanos Terán

¿Hacia dónde vamos?

En noviembre de 1989 después de casi tres décadas, finalmente fue destruido el “muro de Berlín”. La construcción de hormigón fue el símbolo de una división ideológica, económica; hacia el occidente el neoliberalismo y del lado contrario el socialismo.

Dos años después, en diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov anunció la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y nacería la República Federal Rusa.

Previo a la disolución, el presidente Fidel Castro criticó el abandono de la isla por parte de la URSS, sin embargo, aseguraba que se defenderían pese a estar rodeados de un mar de capitalismo; Castro expresó lo anterior en octubre del mismo año en un congreso del Partido Comunista Cubano (PCC).

Entre la caída del muro y de la URSS, en 1990 surgió el Foro de Sao Paulo, bautizado así porque fue en esa ciudad del territorio brasileño donde se reunieron por primera ocasión los partidos políticos y organizaciones de tendencia socialista en Latinoamérica, bueno, dicen que los del PCC no asistieron.

Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en Venezuela; Daniel Ortega, en Nicaragua, han sido los hijos del Foro de Sao Paulo, amantes de la dictadura; en contra parte están “los otros”, un poco más respetuosos de la democracia como los brasileños: Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff; ya el ecuatoriano Rafael Correa y el amigo de México Evo Morales, de Bolivia, son más afines al socialismo sin democracia plural, como los venezolanos.

Y claro, también está el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, otro logro político del Foro de Sao Paulo; AMLO es considerado el nuevo muro bolivariano y socialista contra el neoliberalismo, aunque el tabasqueño no es del todo claro con sus intenciones, una mañanera se comporta como si fuera una réplica de Chávez y Maduro, otra mañanera camina y se expresa más digerible, como guardando una sana distancia con el cacicazgo que pregonan estos venezolanos, pero la verdad, no se sabe qué pretende Andrés Manuel, lo que sí, es que los mexicanos deben estar atentos y ver menos TikTok, ya ve que para mantenerse en el poder no importa si ayer fueron del PRI o del PAN, y tampoco si el esposo, la esposa o el hijo ya con Morena están, heredar el poder gubernamental es la meta final.

En la intimidad… El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la validez del resultado electoral emitido por el Consejo Distrital del INE de Tampico, ratificando a la fórmula del Partido Acción Nacional (PAN) como ganadora en una decisión inatacable. ¡Ay dolor! Por cierto, aguas con la ridícula de Margarita Zavala de Calderón, no sea que se declare independiente.

