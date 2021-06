Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Hartazgo de campañas

Los candidatos, sus partidos y los equipos de campaña, siempre vieron muy lejana la fecha en la cual llegaría su hora de la verdad, es decir, saber si en realidad todo el esfuerzo realizado a favor de la democracia y de la política.

Saber que se fue el mes de mayo y que solo quedan dos días para las campañas proselitistas espantan a cualquiera cuándo no se tiene la certeza de que el voto está de su parte o como luego dicen, saber que se tienen los votos en la bolsa, porque la gente respondía con determinación a las propuestas inscritas en el plan de trabajo de las campañas.

Existen muchas personas que ya estaban hartos de tanta actividad proselitista, sin embargo, son proceso que no se pueden borrar con simples opiniones, es necesario cambiar las Leyes y no sucederá, porque quienes hacen la política también hacen las y el establecimiento de la democracia no fue una situación simple, que se dio y ya, más bien es resultado de luchas constantes en las que, cada logro obtenido requirió de mucho tiempo.

En el supuesto de que los candidatos hicieron bien su trabajo durante el proselitismo, no quiere decir que se vayan a descansar para recuperar energías y estar listos para ir a votar junto con sus familias, las cosas no paran ahí, deben seguir de frente hasta unas decenas de minutos antes de que se cierren las mesas de votación y después esperar los resultados que los Consejos Electorales darán a través de quienes se encarga de informar sobre los resultados preliminares, el afamado PREP.

Los que ganas tienen que salir a festejar su victoria y quienes no la hicieron deben, en primer lugar, reconocer que los votos no fueron suficientes para estar en los cargos públicos que se disputaron y seguirán así, porque dentro de tres meses iniciará el proceso que sigue y todos se dirán listos para el 2022, se haya ganado o se haya perdido.

Es la lucha política, es la lucha de los partidos y de sus candidatos, es el ejercicio de la democracia en las cual uno quedan contentos y otros disgustados y al final, se renuevan bríos y llegará el momento en el cual todo estén otra vez en dirección a las elecciones que vienen, las de gobernador de la entidad.

Por lo pronto, la noticia en todos lados son los cierres de las campañas de candidatas y candidatos a alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales, al concluir vendrá un silencio de tres días en los cuales debe de retirarse toda la propaganda que haya sido colocada para los eventos de proselitismo, con la finalidad de que, en domingo ya no haya anuncios que influyan en la decisión de votar, porque eso debió de lograrse en los 45 días de trabajo que se llevaron de cara a los electores.

Obvio, no dejará de hablarse de asuntos políticos hasta la semana que viene, de manera que, el hartazgo que se ha denunciado a partir del sentir de muchas familias debe esperar, porque en caso de inconformidad, los resultados dela votación no serán definitivos y quedarán sujetos a las sentencias de los Tribunales, en caso de que las cosas lleguen hasta allá, por eso algunos de quienes anduvieron en campañas dijeron que la diferencia ente el ganador y el segundo lugar debe de ser tan amplia que permita evitar líos postelectorales

Los otros.

Al margen de las campañas políticas, la de vacunación que realiza el Gobierno Federal, tiene avances significativos, porque esta semana iniciaría la vacunación para mayores de 40 años y menores de cincuenta, noticia que, de inmediato corrió en toda la población, ya que es un grupo numeroso de la población y que abriga muchos temores respecto a la pandemia de COVID-19. Por lo pronto en Mante, se liberó ya la vacunación para los de más e 40, aunque todavía está en etapa de cierre el de los 50 a menos de 60 años.

De acuerdo con la información de la titular de Salud, Doctora Gloria Molina Gamboa, hay casos de contagios y mientras eso sea, las medidas sanitarias que todas las personas se saben ya de memoria tienen que mantenerse, desde el momento que la vacuna no es mágica, pero, sí ayuda en mucho a evitar la contención del virus que ocasiona la pandemia.

Respecto a la vacunación, queda claro que existe buena coordinación de las autoridades estatales con las federales, para que la aplicación de los biológicos sea inmediata, en el entendido de que, los ciudadanos todos están ansiosos por lograr la inmunización y aunque no lo parezca, el grupo de los jóvenes es el que ve muy lento el proceso y aunque cada día hay avances, a ellos se les hace eterno, al grado que, al presentárseles la oportunidad de viajar a otro país para vacunarse, quienes tiene la forma de hacerlo, acuden.

La expectativa se cumplió y los niños de una decena de escuelas consideradas piloto para que de nuevo haya clases en seis municipios que están en semáforo verde, no tuvieron contratiempos, solo afloró la gran curiosidad por la forma en que se dio el suceso y, serán el Comité Técnico de Seguridad en Salud el que defina la evolución del programa de apertura de las escuelas.

Por cierto, con esto de que haya de nuevo clases presenciales, salió a la luz un tema penoso, el fallecimiento de maestras y maestros a consecuencia de la pandemia de COVID.19 y aunque no se habla de falta grave de profesores, si se considera que es notoria la cantidad de grupos de las escuelas que se quedaron sin guía para sus estudios, por tanto, la Secretaría de Educación de la entidad, que tiene a su cargo Mario Gómez Monroy, es la encargada de cubrir los espacios que dejaron vacíos los profesores fallecidos.

Los hay en todos los niveles, de ahí que alumnos y maestros se encontrarán con directivos nuevos, ya que, de la suspensión de las clases en marzo del año pasado a la apertura de los salones en los 10 municipios que están en semáforo verde hay plazas que tienen que cubrirse, hay información en el sentido de que, están en proceso de designación de directores o de coordinadores.