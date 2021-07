LETRAS PROHIBIDAS

¿Hay divorcio Verde-Morena?

Clemente Zapata M.

Ya se vislumbra divorcio

entre el Verde y Morena

al menos a eso ya suena

y en relación se ve “ocio”…

Entre “tocayos” te veas

y entre Manuel y Manuel

de la miel pasó a la hiel

las cosas se pondrán feas…

Siempre se ha dicho que en la política no hay amigos: Sólo intereses; además, esos intereses son perecederos pues están vigentes hasta la siguiente elección.

Por ello los adversarios del ayer se convierten en los amigos del hoy y viceversa. Y no hay mejor ejemplo que el hecho de que algunos integrantes de la “mafia del poder” ahora cobran como funcionarios de altos vuelos en la Cuarta Transformación o tengan jugosos contratos.

Mientras que en Palacio Nacional se busca distraer a la población con la lista anticipada de prospectos a suceder al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y con la consulta popular para investigar a los ex presidentes de México, debajo de la mesa hay un fuerte tironeo; una guerra muy ácida entre Oposición y Gobierno federal se está dando.

El Gobierno de la Cuarta Transformación buscó a toda costa enamorar al PRI para que Morena y sus aliados puedan conseguir, en la próxima Legislatura federal, la mayoría calificada, pero no lo consiguió por “la buena”.

Al Presidente de México, entre otras reformas, le urge que la Guardia Nacional forme parte de un tipo de mando único obedeciendo línea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, aunque no da una razón clara para que una policía, netamente civil, se convierta en castrense.

El mandatario LÓPEZ OBRADOR no podría sacar esa iniciativa con una mayoría simple por ello requiere la calificada y como no prosperó el “enamoramiento” con el PRI, ordenó a la Fiscalía General de la República que empezara a operar y el caso de IDELFONSO GUAJARDO, otro ex “dedo chiquito” de ENRIQUE PEÑA NIETO, entre otros casos, lo comprueban.

Pero la Oposición no se ha quedado de brazos cruzados, al menos no los verdaderos cerebros detrás de las figuras que dan gritos, patadas y sombrerazos en contra de la Cuarta Transformación.

Los genios de las elucubraciones, desde las sombras de la Oposición, saben la importancia de reventar el amasiato “Verde-Morena”, aprovechando que el bloque PRI-PRD-PAN no se sumaría a Morena para la próxima Legislatura y a la vez ser contrapeso en la presión judicial que algunos ex funcionarios del Gobierno de PEÑA NIETO están padeciendo.

Los videos de DAVID LEÓN ROMERO, donde exhibe a los hermanos del presidente LÓPEZ OBRADOR, recibiendo dinero en efectivo, evidencian una clara muestra de que se quiere reventar el mencionado amasiato.

Ya se sabe que el ex gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO, tiene (¿tenía?) como operador político a DAVID LEÓN. También se sabe que los videos fueron grabados por indicaciones del “padrino” de MANUEL y sólo hay que seguir el origen político del hoy Senador del Partido Verde para adivinar quién es.

El vertiginoso ascenso de DAVID LEÓN dentro de la Cuarta Transformación, siendo siempre un funcionario de “medio pelo”, fue gracias a su obediencia a MANUEL VELASCO.

Trasciende que el abuelo de MANUEL VELASCO y el hoy presidente LÓPEZ OBRADOR, fueron grandes amigos, de manera que esa amistad permitió un acercamiento entre el Partido Verde y el creador de Morena; acercamiento que ya luce fracturado al menos en el último mes.

Ya habíamos anticipado que el primer video de PÍO LÓPEZ OBRADOR no era el único y que habría más en donde la “familia presidencial” aparecía en actos de dudosa percepción.

Algunos medios nacionales aseguran que hay al menos unas siete decenas de videos comprometedores en manos de la Oposición, para lo que se pueda ofrecer, pero sólo quien los filmaron y los tienen sabe la cantidad y el contenido; el resto sólo ronda en el terreno de las especulaciones.

Aunque se pudiera interpretar que la intención de la Oposición con esos videos es dar argumentos para derribar aquello que tanto pregona LÓPEZ OBRADOR de que “no somos iguales”, al referirse a personajes como CARLOS SALINAS DE GORTARI y su hermano RAÚL o a los “conservadores”, lo cierto es que los videos tienen otro propósito mucho más allá que el de sólo exhibir al Presidente de México.

CARLOS ÍMAZ, RENÉ BEJARANO, PÍO y MARTÍN LÓPEZ OBRADOR, personajes del verdadero y único círculo íntimo de LÓPEZ OBRADOR, fueron exhibidos recibiendo sumas de dinero en efectivo que presuntamente sirvió para financiar la campaña presidencial que duró 18 años.

De botepronto cualquiera puede interpretar que la intención de esos videos es “debilitar” a la Cuarta Transformación “pegándole” al Presidente LÓPEZ OBRADOR, con la intención de “salvar” a los ex presidentes de México.

Pero la realidad es distinta. Lo que se busca es que haya un distanciamiento entre el Partido Verde y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, para que el partido del Presidente no tenga la tan ansiada mayoría calificada.

MANUEL VELASCO no puede justificar, desde la perspectiva del Jefe de la Cuarta Transformación, el hecho de que haya ordenado a su operador DAVID LEÓN filmar la entrega de dinero; no hay argumentos que valgan en Palacio Nacional.

Como tampoco DAVID LEÓN puede justificar el origen del dinero que en “greña” entregó a los hermanos del Presidente y a otros personajes cercanos a él como que son de “sus ahorros”, pues ¿en qué trabaja el muchacho…? Allí se origina la fractura entre VELASCO y el presidente

La intención de filtrar esos videos es avisar que vienen otros más “comprometedores” para complicarle la vida al Presidente y sus reformas con la intención de llevarlo al callejón sin salida de las verdaderas negociaciones, ésas que permitan tranquilidad a quienes hoy son los perseguidos y, además, que saque las manos en los futuros procesos electorales.

El objetivo es tan obvio y simple: sentar al Presidente en la mesa de las negociaciones de cara al futuro y no se requiere ser adivino para anticipar qué es lo que viene…

Estamos a poco de llegar a la primera mitad del sexenio de la Cuarta Transformación, con una carrera presidencial anticipada y con una Cámara de Diputados que podría empantanársele a LÓPEZ OBRADOR.

Con una Ciudad de México que tras 20 años perdió terreno la izquierda mexicana, con una Cámara de Diputados que ya no controlará Morena y con videos que exhiben al Presidente LÓPEZ OBRADOR a través de sus cercanos y lo colocan a la “misma altura” del ex presidente SALINAS, con “hermanos incómodos”, es un escenario complicado para la Cuarta Transformación.

Insisto. ¿Qué argumentos puede dar MANUEL VELASCO al presidente LÓPEZ OBRADOR para que uno de los suyos haya grabado en video la entrega de recursos?

VELASCO no puede argumentar que DAVID LEÓN actuó solo pues se evidenciaría como un personaje falto de control de sus propios operadores y eso en la política mexicana nadie se lo podrá comprar.

No hay que olvidar lo que vive ROSARIO ROBLES VERLANGA, por aquel video de CARLOS AHUMADA entregando a RENÉ BEJARANO, el “Señor de la Ligas”, groseras sumas de dinero presuntamente para el hoy presidente LÓPEZ OBRADOR.

No la tiene tan fácil MANUEL VELASCO para salir de ésta, pero tampoco la tiene fácil el Jefe de la Cuarta Transformación con los videos que van a seguir saliendo… Pendientes…

~~ANUNCIAN INSCRIPCIONES A PREPA MUNICIPAL.- El periodo de inscripciones para alumnos de nuevo ingreso para las preparatorias municipales de Nuevo Laredo, será este dos de agosto del actual y curso propedéutico del dos al 20 de agosto. Los requisitos, según informes del gobierno de ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, son Acta de Nacimiento, Certificado de Secundaria, CURP, Fotografías tamaño infantil en blanco y negro acabado mate, Identificación oficial de padre, madre o tutor y la Cuota de recuperación de 400 pesos… Además, el Gobierno de SANMIGUEL anunció que el inicio de capacitación docente será del 23 al 26 de agosto para definir la modalidad que se seguirá en el ciclo escolar 2021-2022… El regreso a clase está perfilado para el 30 de agosto del 2021 y destaca que los alumnos preinscritos son mil 700 de un total de alumnos de cuatro mil 400 que regresan a clases en las preparatorias “José Vasconcelos”, “Gregorio Chapa Saldaña” y “Manuel Gómez Morín”.

nos leemos hasta mañana

