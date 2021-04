HAY MORENOS QUE QUIEREN INCENDIAR EL PAÍS

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Cerca del presidente de México hay personajes a los que les gustaría ver incendiado al país.

Morenistas de Tamaulipas amenazan con renunciar a ese partido ante lo que consideran malas prácticas políticas del dirigente nacional.

Muere el astronauta de la Apolo 11 Michael Collins.

Organiza Gobierno de Tamaulipas torneo estatal de Frontón, en Nuevo Laredo

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca supervisa obras de pavimentación en la zona norte de Ciudad Victoria.

Es una realidad que hay en MORENA, el partido del presidente, personajes a los que les gustaría ver incendiado México, para ganar tratando de recoger las cenizas, en su provecho claro.

Uno de estos personajes es Alejandro Rojas Díaz Durán, “el Senador suplente de Ricardo Monreal”. De arranque, senador suplente y nada son dos nadas. Y dirigente del Ala Democrática de MORENA, es otra nada, porque ese grupo no existe, más que en su imaginación. Pero este tipo, Rojas Díaz Durán, con estas cartas credenciales, trata es espantar con el petate del muerto.

Desde el inicio del gobierno de la 4T, Rojas Díaz Durán ha estado jodiendo a quien se deje escondido a través de las redes sociales, para ver que gana en a “río revuelto”. Y lo mismo le da un adversario que otro. Y se ha fajado con varios gobernadores, entre ellos, el de Jalisco, Enrique Alfaro; el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; y el de Puebla, Miguel Barbosa, entre otros. Estos dos últimos de la cuadra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, nadie lo pela. Rojas Díaz Durán es más insignificante que un acaro. Bueno, que tan insignificante será que ni el presidente López Obrador ni Ricardo Monreal, su amo, lo voltean a ver. Y es tan valiente, que ya se le olvidó cuando tuvo que llorar frente a su ex jefe en la Ciudad de México para que lo perdonara por andar de bocón en España.

Pero es muy molesto tener que estar recibiendo mensajes intimidatorios de sujetos como este que no tienen nada de buena fama pública. Por el contrario. Pero el caso es que tipos como este no le ayudan en nada al presidente de México a gobernar. En nada. Y no nada más no le ayudan, sino que también lo perjudican.

Hoy urge que el gobierno federal, el presidente, de una buena sacudida al árbol y se deshaga de personajes como este que en nada abonan a la democratización de México. Y Rojas Díaz Durán nomás está buscando problemas al presidente y a la 4T. Y tarde que temprano, a este sujeto se le van a regresar sus perversas intensiones.

Señor presidente, no permita que otros Rojas Díaz Durán le hable al oído. En estos momentos México requiere el esfuerzo de todos los mexicanos quienes, en su mayoría, somos gente buena, que queremos progreso y desarrollo. Y picapleitos como Rojas Díaz Durán no quieren que México se pacifique y crezca, porque no le conviene, ya que de ahí vive y come, y parece que no le da vergüenza. ¿Qué país le quiere heredar este tipo a sus hijos? ¿Un país en llamas? ¿Un país sin futuro? ¿Un país sin posibilidades? México no puede ni debe pagar la frustración de personas como Alejandro Rojas Díaz Durán, que busca problemas donde no los hay.

¿A poco no cree que esté frustrado cuando lo corrieron de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México? Literal, así sucedió. ¿Y a poco cree que no esté frustrado porque ni él mismo voto por él en la elección para presidente de partido donde Mario Delgado Carrillo lo arrasó? ¿O a poco cree que no está frustrado porque no fue candidato a nada en este proceso electoral de 2021?

Alejandro Rojas Díaz Durán usa las herramientas de la insidia, del rencor, de la frustración, del odio, mientras este país se merece que se destierren a estos personajes que en nada ayuda a la gobernabilidad de México.

Ojalá y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, voltee su vista a las herramientas de la política, de esa que busca construir el bien y velar por el progreso de los mexicanos. Pero lo más importante, es que el presidente deje de escuchar a picapleitos como Alejandro Rojas Díaz Durán que, no le ayuda en nada y si le complica el manejo del país.

Y es que no es con resentimiento, con odio, con desprecio, como el país va a salir adelante. Es con voluntad, con capacidad de sumar y de multiplicas y de crear las condiciones para que lleguen más inversiones, que se generen más y mejores empleos, es construyendo instituciones fuertes y siempre en beneficio de la sociedad. Si queremos que México crezca se requiere voluntad y buenas prácticas. Y rojas Díaz Durán nomás no las conoce.

1. Muestra de que los enfrentamientos nomás no funcionan, le comento que el coordinador de los diputados locales de MORENA en Tamaulipas, Ulises Martínez Trejo, acusó que el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, decepcionó a la militancia al insistir en su apoyo a Félix Salgado Macedonio y los ataques a los organismos electorales que quitaron la candidatura al político de Guerrero.

Ante ello, dijo Martínez Trejo, en el horizonte de Tamaulipas se dará la renuncia de distintos grupos que están inconformes con la gestión de Delgado Carrillo. “Entramos a MORENA para combatir la corrupción del PRI, pero el partido le abrió la puerta a los priistas y eso causa inconformidad” -dijo Ulises Martínez.

El diputado señaló que, lamentablemente, a pesar del descontento “hay muchos agachones dentro de mi partido, pero yo sí digo las cosas, y ahora, yo me arrepiento de haber votado por él, finalizó el legislador tamaulipeco.

Asimismo, Ulises Martínez dijo “que las acciones que Mario Delgado hizo en Tamaulipas, junto con Erasmo González Robledo, atentan contra la democracia, y ellos no ven eso. Yo soy de MORENA, lo digo y se lo puedo decir en su cara”. Lamentablemente, esos enojos, esas actitudes, le van a costar a MORENA en las elecciones del próximo mes de junio

2. Una mala noticia. Michael Collins, piloto del Apolo 11, llamado el ‘astronauta olvidado’, por haber permanecido a bordo del módulo de mando mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin realizaban el histórico alunizaje de 1969, falleció este miércoles a los 90 años de edad.

Aunque Collins viajó 383,023 kilómetros y llegó a apenas 111 kilómetros de la Luna, no pisó la superficie lunar, ya que su especialidad es ser piloto. Descanse en paz una leyenda de los viajes espaciales.

3. El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas, y en coordinación con la Asociación Estatal de Frontón, A.C., organizó el Torneo Estatal de Frontón, con sede en Nuevo Laredo, el cual está iniciando este miércoles 28 de abril.

La sede del torneo es el Parque La Raqueta, ubicado en Avenida Montebello #728, colonia Los Aztecas. En el torneo participan las Delegaciones de Nuevo Laredo, que es el anfitrión, Tampico, Ciudad Madero, Reynosa, Río Bravo, Victoria y Miguel Alemán.

Se competirá en las categorías: Juvenil ‘A’, 14-15 años (2007-2006); Juvenil ‘B’, 16-17 años (2005-2004) y en las ramas Varonil y femenil. Las especialidades serán Frontón individual y de parejas y Paleta goma individual. Este importante torneo finalizará este jueves 29 de abril.

El primero y segundo lugar de cada rama, categoría y especialidad, representará a Tamaulipas en la eliminatoria regional, la cual ser llevará a cabo en Saltillo, en Coahuila, los próximos días 15 y 16 de mayo.

4. El Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, realizó un recorrido por calles de diversas colonias de la ciudad en proceso de pavimentación a base de concreto hidráulico.

García Cabeza de Vaca constató los trabajos que se llevan a cabo en la calle Huizache, de la colonia Monte Alto; calle Honestidad, de la colonia Vamos Tamaulipas; y calle Ocelote, de la colonia Barrio Cañón de la Peregrina. Todas estas arterias están ubicadas en el sector norte de la ciudad.

Estos trabajos también contemplan la construcción de guarniciones y banquetas, instalación de alumbrado público y reposición de tomas de agua potable y descarga de drenaje sanitario, en los sectores donde es necesario.

HIPÓDROMO POLÍTICO

