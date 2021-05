Hay que vencer al abstencionismo este 6 de junio: Imelda Sanmiguel

*La candidata del PAN a la Legislatura local, invitó a las y los jóvenes neolaredenses a involucrarse en la política para definir el rumbo de su comunidad

NUEVO LAREDO, TAM.- La candidata a Diputada local del Distrito II, Imelda Sanmiguel invitó a la juventud neolaredense a salir a votar el domingo 6 de junio por la fórmula ganadora del Partido Acción Nacional (PAN).

En reunión que sostuvo la aspirante con jóvenes de la localidad, mencionó que estas elecciones son de las más importantes en la historia de México y el verdadero reto a vencer en los comicios es el abstencionismo.

“Es nuestra obligación como ciudadanos salir a votar, recuerden que el voto es libre y secreto, pero sobre todo les pido que emitan un voto consciente y ser responsables de lo que decidiremos como mexicanos, no es nada más ver por Nuevo Laredo y Tamaulipas, sino también por el País”, recalcó.

Imelda Sanmiguel señaló que muchos jóvenes son apáticos a las actividades políticas de su comunidad, cuando en realidad son un segmento importante para definir el rumbo que se debe seguir.

“No se trata nada más de criticar; qué estás haciendo tú para ayudar a tu comunidad, yo no estoy aquí para que me aplaudan, sino para que me exijan porque soy representante de la ciudadanía como legisladora de Tamaulipas y debemos seguir trabajando juntos, luchar y seguir adelante para no dar ni un paso atrás”, manifestó.

Comentó que cuando se presenta la oportunidad invita a jóvenes o amigos a sus recorridos para que conozcan la realidad que viven muchas familias y eso los impacta de tal manera que los impulsa a sumarse para ayudar a estas personas.

“Tengo todo el compromiso porque aquel 2 de junio del 2019, 16 mil 200 personas salieron a votar por mí, y mi compromiso no es solo con ellos, también con los que no votaron a mi favor, ganarme su confianza trabajando para ellos”, puntualizó.