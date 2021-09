CORRESPONDENCIA

HAY TRUCO…

Por José Luis Castillo

Estamos a 11 días de que inicie el proceso electoral para la elección de Gobernador en Tamaulipas lo que ha motivado a los suspirantes de los distintos partidos políticos a arreciar sus actividades de promoción por los distintas zonas de la entidad, videos, fotos, mensajes, llamadas, informes y eventos de todo tipo, forman parte de la agenda del día de los políticos del PRI, PAN y MORENA principalmente.

Tamaulipas necesita de una verdadera clase política, un más requiere de unidad y de inclusión, necesita de políticos profesionales que abran sus puertas a la sociedad, a las organizaciones civiles y hasta de los empresarios, necesita de gente de trabajo y para ello hay que estar atentos a lo que viene.

Adrián Oseguera alcalde de Madero, ya anuncia con bombo y platillo sus logros en tres años en Madero, Jesús Nader, hace lo mismo en el caso de Tampico, aunque tienen un común denominador, uno quiere ser candidato de MORENA y el segundo por el PAN al gobierno de Tamaulipas, es válido y legítimo, aunque creo que reaccionaron muy tarde.

Por MORENA la lista es grande, Américo Villarreal Anaya, ex priista e hijo del ex Gobernador Priista Americio Villarreal Guerra, ahora senador por MORENA, Héctor Martin Garza González, y los fuereños Alejandro Rojas Díaz Duran, Rodolfo González Valderrama, es más hasta Felipe Garza Narváez, buscan esa candidatura por la franquicia de moda.

Pero hay que ser claros, ¿qué necesita Tamaulipas, un gobernador o un político que vea por esta “hermosa tierra” como todos ellos dicen, un conciliador o un personaje que vea por las necesidades de la ente y lo que es mejor, los suspirantes de MORENA cumplen en requisito?

Por cierto que mal se ven los MORENOS, y más cuando ni ellos mismos replican o aplauden el informe de AMLO, su jefe político, empezando por José Ramón Gómez Leal, Delegado en Tamaulipas, ni los candidateables, ni Gattás, menos Carmen Lilia, la borrega o el makito, que tampoco felicitan al líder moral de morena, vamos ni Zertuche Zuani, recién nombrado líder del Congreso de Tamaulipas, sin dejar atrás a Erasmo González y otros personajes que pasaron de noche la fiesta del Presidente de México, así esta su institucionalidad.

Por el lado del PRI, Ramiro Ramos Salinas, levanta la mano y pide la oportunidad al PRI, sabe que en esta coyuntura en la que se encuentra la entidad hay una posibilidad de ganar, la gente puede hacer sus comparaciones y los partidos MORENA y PAN, han sufrido el desgaste natural de la administración pública.

Tamaulipas necesita de un político y el PRI, tiene políticos profesionales, que trabajan y hacen las cosas bien, institucionales y con principios, pero hay un pero, que lo dejen llegar.

Sin duda alguna, Cesar Augusto Verástegui Ostos, aun Secretario General de Gobierno, hace lo que debe trabaja en busca de la candidatura de Acción Nacional rumbo a la gubernatura que estará en juego el año entrante y quien seguramente no ha perdido el tiempo.

De Verástegui Ostos, se dicen muchas cosas, pero una de las más importantes es que es un político que sabe y puede ser gobernador de Tamaulipas, reúne los requisitos que se necesitan en estos tiempos en los que la ciudadanía es ignorada y donde predomina el manoteo y decisión de la mesa no del ciudadano.

Hay quien refiere que el Secretario General de Gobierno lleva la delantera por acción nacional y eso es bueno, porque se requiere del trabajo de los políticos no de los administradores que solo vean por la necesidad de la gente y resuelva sus demandas.

“Hay Truco” y el encargado del área política de la administración estatal sabe que es su oportunidad y como lo hemos dicho antes, conoce el estado, tiene una muy buena operación política y conocimiento para hacer un buen trabajo en la entidad, ojalá y acción nacional no se equivoque, porque aun cuando la franquicia de moda trae muchos suspirantes, la mayor parte de ellos solo vienen a despojar a los tamaulipecos únicamente piensan en su grupo, en unos cuantos y no dejan de ser más de lo mismo.

DOS.-A Manuel Muñoz Cano, ex secretario Particular del Ingeniero Egidio Torre Cantú, y ex secretario de Desarrollo Social con Eugenio Hernández Flores no le fue nada bien en el Municipio de Matamoros en donde salió molesto con los representantes de los medios de comunicación que le cuestionaron su pasado, lo anterior en el marco del arranque del programa de “sanitización” escolar que quiso “detonar” en Matamoros, así lo dijo.

Manuel con el representante de una empresa de Victoria, julio Ricardo Gutiérrez, anunciaron un programa que sin autorización e COEPRIS pretendió poner en marcha en la escuelas y lo que es peor con claros tintes políticos al tiempo de anunciar también su cargo como líder del Verde en Tamaulipas.

Ni el SNTE, menos la secretaria de salud, ni la secretaria de educación, están enterados, sobre el tema, ni mucho menos lo avalaron, tomando en cuenta lo riesgoso que es meter gente extraña a las instituciones en donde para empezar hay niños, lógicamente el cuestionamiento no agrado al ex priista que optó por dar por terminada la reunión.

TRES.- Y si e políticos hablamos tema aparte llama nuestra atención cuando se maneja que en la naciente legislatura en Tamaulipas, encabezada por Armando Zertuche Zuani, hay de todo, de chile, de dulce y de manteca, sí, priistas, panistas y morenistas, que ya hacen las veces de Jefes de la naciente fuerza política de la 4T.

Apenas ayer dábamos cuenta de la posibilidad de que un tal Víctor Luna se hiciera cargo de la Secretaria General del Congreso estatal, hoy el periodista Jesús Hernández García, hace referencia al personaje en el sentido de que proviene de las filas del PRI en donde era el carga maletas de otro vividor de ese partido y golondrino de siempre Alejandro Guevara Cobos, de otros pronto daremos cuenta.

Hay quien señala que para variar, la mayor parte de los nuevos jerarcas provienen de la ciudad fronteriza de Reynosa, llegaron con el pecho saltado y con ganas de hacer daño, veremos si dan pie con bola o se convierten en tapaderas de sus antecesores que les dejan una buena herencia de trabajadores y decenas de demandas laborales sin resolver desde hace 5 años.

Apunte aparte merece la declaración de Eduardo Abran Gattás, cuando dice que ni cacería de “brujas” ni carros blindados, ojalá que aplique la Ley y no nos quede a deber desde un principio con aquello de la reconciliación y actué en contra de los que abandonaron y dejaron en ruinas a Victoria…

Mi contacto joseluis_castillogtz@hotmail.com y joseluis.castillogtz@gmail.com