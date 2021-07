DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

Héctor Martin Garza, encabeza la lista por Morena como candidato a la gubernatura, se dice cercano al presidente.

Por el PAN la carta más fuerte es el TRUCO

Gilberto Estrella, nuevo Presidente del Consejo Directivo de la REDSEDUM) en México para el periodo 2021-2023.

Coparmex Matamoros pospuso una reunión programa para el pasado viernes en la cual estaría presente el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, con relación a los acuerdos logrados para la reactivación económica en el estado, pero debido a las inundaciones se reprogramo, lo cierto es que HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, dice tener casi la venia del jefe mayor para ser el candidato a la gubernatura para la sucesión.

Cualquier temática es buena para hacer proselitismo porque en los hechos hay poco apoyo para la reactivación económica en Tamaulipas de parte del gobierno federal.

Mientras los Morenos andan pavoneándose para ver a quien le llega el dedazo, en el PAN ya hay línea para CESAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS, el brazo operador del gobernador y quien ha generado los mejores resultados para maniobrar los nuevos tiempos de la política, así que si el partido azul da crédito a la unidad este ya les lleva un buen de avance al resto.

El mejor conocido como el TRUCO, no solamente le sabe a la función pública, también la sabe a la estrategia política y a otras cositas que de darse la alianza pondría en un predicamento al resto de los contrincantes.

En tanto los marrón se andan desgarrando las vestiduras a ver a quien le toca, una gubernatura de dos que se puede convertir en un gran proyecto en el futuro a corto plazo ya que en política todo cambia rápidamente.

Si siguen engrosando la lista los de Morena en Tamaulipas, quizá se les venga haciendo engrudo la candidatura ya que para el próximo año se prevén otros momentos y quizá no sean tan aptos para ganar la gubernatura.

Los que andan bastante desubicados son algunos panistas en Matamoros que al calor de los triunfos de Morena no se quieren quedar fuera y andan de traidores, ya por ahí nos han pasado algunas fotografías donde se exhiben en algunas reuniones y estamos hablando de personajes fifís como diría AMLO.

La esperanza de que el PAN hubiera ganado en la figura de IVETT BERMEA genero mucha adhesión y con los resultados tan catastróficos, no ven otro árbol al cual arrimarse más que Morena y por ello quizá andan enamorándose del partido marrón a ver si les toca un beso o algo parecido.

Los personajes traidorzuelos de los que le hablamos ya usted los vera próximamente y vaya que algunos de Morena se fueron al PAN y ahora viceversa.

Si dicen que hasta CHUCHO NADER anda de solitario haciendo proselitismo en México a ver si le toca la candidatura, ya que le dijeron que no se moviera pero como el señor no vive de la política, no es borrego de nadie y no acata ordenes, así que las cosas se ponen cada día mas radiantes, considerando que para finales de este año ya deben estar bien seleccionados los candidatos de los partidos en contienda.

Algunos personajes que se perdieron en la pasada elección como es el caso de ALEJANDRO MAYER, entre otros que les fue tremendamente mal, andan tratando ahora de integrar candidaturas independientes, las cuales sin dinero nomás no funcionan y una campaña sin billetes y con poco carisma menos.

Tanto el PRI como el PAN, se han quedado descobijados de perfiles con influencia electoral pero están a tiempo de ir formando nuevas caras que ofrezcan alternativas a la vuelta de tres años.

En tanto en Morena hay dos personajes que se perfilan en automático y son en primer lugar ADRIANA LOZANO y BETO GRANADOS, este último tendrá que lidiaron con más aprendizaje en tanto, la legisladora de facto esta donde los cursos entran por default y hay que aprender para sobrevivir pero también para hacer buenas relaciones.

En el caso del proyecto que mencionamos aún falta mucho pero los perfiles se van formando para lograr un posicionamiento aunque falte mucho.

El partido Verde logro algunos espacios pero lo real es que se quedó sin registro lo cual le pueden generar problemas a la hora de hacer alianzas, así que al tiempo tiempo con los verdes.

KARINA ENSIGNIA, después de haber mantenido un perfil muy activo como dirigente de dicho organismo político en Matamoros, ahora se enfoca a su actividad empresarial en tanto empieza la agenda electoral en septiembre próximo.

En tanto los partidos más pequeñitos quedaron pulverizados, algunos sin registro y otros sin muchas perspectivas para lo que viene; al decir por los resultados que se vieron en la elección pasada siguen estando en la palestra en ese orden MORENA, PAN y PRI.

A fin de fortalecer las tareas a favor de las áreas naturales, continuar fomentando el crecimiento sano de municipios y con el respaldo del Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, tomó protesta el funcionario tamaulipeco, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, como nuevo Presidente del Consejo Directivo de la Red de Secretarios de Desarrollo Sustentable (REDSEDUM) en México para el periodo 2021-2023.

Asumiendo un compromiso de impulsar estrategias para construir comunidades con responsabilidad, generando derecho a la ciudad para toda la ciudadanía, con acceso universal a la movilidad, al transporte, a la vivienda, al equipamiento, al espacio público y a todos los recursos el titular de la SEDUMA tomó su nueva encomienda poniendo en alto los proyectos ejecutados desde el Gobierno de Tamaulipas.

ESTRELLA HERNANDEZ, sustituye el trabajo realizado por ROMY ROJAS GARRIDO, quien agradeció el respaldo de sus colegas y se sumó al proyecto entrante; en su discurso, asumió el compromiso de plasmar y proyectar propuestas y temas trascendentales como migrar hacia ciudades más compactas, inclusivas y con mejor movilidad; enfocar y coordinar esfuerzos para ser capaces de poder realizar una planeación adecuada del territorio, dando como resultado ciudades más competitivas.

En el evento estuvieron presentes de manera virtual 32 titulares y representantes de secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de igual número de estados del país, entre ellos Tamaulipas.

Los principales objetivos de la REDSEDUM son coadyuvar en los procesos de planeación urbana e impulsar propuestas que permitan hacer ciudades más

Habitables, seguras, competitivas, sustentables y con calidad de vida, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

