Higinio… ¿se entregó o lo aprendieron?

La pasada elección le dejó a Tamaulipas nuevos alcaldes, diputados y un contexto político muy diferente al que se tenía antes del proceso electoral. Ahora los triunfadores de MORENA tendrán la posibilidad de demostrar que pueden mejorar lo que el PRI y el PAN hicieron, tendrán los principales municipios del estado, el Congreso y el apoyo del gobierno federal.

Sin embargo, las elecciones al parecer dejaron fracturado al panismo y aunque sigue al frente del gobierno estatal, existe el pronóstico de que una tormenta se aproxima y esta pudiera ser un parte aguas en la historia política del estado. Esta semana se presentaron tres hechos que posiblemente sean el inicio del fracaso político del grupo en el poder.

Y es que existen serios cuestionamientos sobre el manejo que aparentemente hicieron de las finanzas públicas estatales, de los recursos que maneja la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de los negocios que supuestamente se hicieron bajo el amparo del poder.

El primer hecho son los destapes que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó en favor de César “El Truco” Verástegui y Gerardo Peña Flores para ser los posibles candidatos del PAN en la próxima elección estatal y no es extraño que lo hiciera, son sus colaboradores que tienen una mejor presencia en el estado.

Aunque estos destapes “oficiales” han sido eclipsados por el auto destape que Chucho Nader realizó en Tampico y por los resultados obtenidos en su administración municipal, se ha convertido en el panista mejor posicionado en el escenario estatal.

Desde luego que esto podría ser el inicio de una división dentro del PAN en Tamaulipas, ya que la aspiración del tampiqueño -al parecer- es apoyada por el CEN de su partido y esto aunque no ha sido comprobado, que el gobernador no lo haya destapado de manera “oficial” indica que no lo respalda lo cual es una mala señal para sus aspiraciones.

Lo importante de este caso es que Chucho Nader podría recuperar a los panistas que durante el sexenio han sido relegados y junto con ellos, pudieran representar un frente muy amplio dentro de Acción Nacional y es seguro que luchen para mantenerse dentro del PAN y al frente del poder estatal, pero con Chucho siendo su candidato.

El segundo hecho habla sobre la expulsión de los 95 panistas que El Cachorro dio a conocer como parte de la purga que hicieron de los supuestos traidores al proyecto panista, pero aún no se sabe si esta lista de militantes fue avala por la dirigencia nacional, el consejo político y todo sigue en veremos.

Así que está pendiente de confirmarse y en caso de no suceder esto, el CEN de Acción Nacional puede deslindarse de esta decisión y confrontarse con el PAN de Tamaulipas lo cual a nadie beneficia en este momento en que el gobierno federal tiene en la mira al mandatario estatal.

Así que urge que el gobernador y su partido hagan una reunión de la unidad, para enviar una señal de confianza y la militancia mantenga su credibilidad en sus dirigentes.

El tercer hecho es la entrega o la aprensión de Higinio Reséndez Cantú quien ha sido señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera como uno de los prestanombres del gobernador García Cabeza de Vaca y en caso de que se haya entregado a las autoridades, es posible que buscó salvarse de una posible condena más grave si es que resulta culpable.

Lo grave de esta hipótesis es que en caso de que el mandatario estatal resulte culpable de algún delito, de los que supuestamente lo acusan, Reséndez Cantú podría convertirse en un testigo clave y así, resolver todo este asunto.

Esto apenas comienza y ya se sabe que la llamada “Estafa Maestra” está causando un gran revuelvo en los medios nacionales, las redes sociales y lo otro que mete mucho ruido en este momento, es lo que la ministra Norma Lucía Piña Hernández propuso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retome en los próximos días el tema del desafuero de García Cabeza de Vaca lo cual volverá a poner a Tamaulipas en la agenda nacional.

Finalmente, es claro que esto causará un gran escándalo que será aprovechado por los adversarios del panismo en Tamaulipas y es casi seguro que busquen desprestigiarlo para evitar que vuelva a crecer en las próximas elecciones. Así de simple.