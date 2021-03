Tendencias

Oscar Contreras

Hoy registran a los morenos

La gran expectación que existe en Tamaulipas por conocer a los candidatos de MORENA ha llegado a su fin, ya que será este día cuando el delegado especial, Luis Ernesto Palacios Cordero, entregue los documentos de los candidatos que serán registrados ante el Instituto Electoral de Tamaulipas.

Desde luego que habrá muchas sorpresas y con toda seguridad la cúpula de MORENA es posible que imponga candidatos que no serán del agrado de los militantes de este partido, pero como nunca les pidieron opinión es posible que se presenten fracturas entre los simpatizantes.

Y es que los dirigentes de MORENA nacional dejaron correr los nombres y el trabajo proselitista que los aspirantes hacían para posicionarse de los electores, pero al parecer al final no los tomaron en cuenta, porque decidieron negociar las principales posiciones del estado sin importarles que hayan despertado ilusiones y esperanzas que ahora si se ven frustradas, es posible que busquen refugio en otras opciones partidistas.

Por ejemplo, en Reynosa el diputado local con licencia, Rigo Ramos, realizó un sin fin de actividades por todo el municipio; atendió a cientos de reynosenses y después de meses pudo integrar un equipo listo para competir, pero corre el peligro de que no sea el indicado de participar y esto mismo le sucedería a Manuel Olan y Armando Zertuche, dos simpatizantes de AMLO que han estado muy activos preparándose para la contienda.

Sin embargo, parece que en este momento el gobierno de Tamaulipas es su mejor aliado, ya que el hijo de Maki tiene pendientes dos acusaciones y podría ser aprendido para que responda ante la ley así que estará impedido a participar en la elección y esto reanima el ánimo y las posibilidades que Rigo, Manuel y Zertuche, tienen para salir como candidatos de MORENA en Reynosa a la presidencia municipal.

Pero bueno, es importante destacar que MORENA como partido político en si, no existe en Tamaulipas. No tiene una estructura definida, ni estatal ni en los municipios y no hay una militancia activa y lo único que tienen es a López Obrador en La Mañanera y creando intrigas palaciegas que, al menos en Tamaulipas no tendrán efecto.

Por lo pronto, dice Rodolfo «El Chilango» González que el delegado Palacios Cordero ya traen pomada Cicatricure para cerrar las heridas y ya lo queremos ver, porque esto no será tan fácil nada más así, lo que esta en juego son las elecciones del 2022 y si MORENA pierde en este 2021, con toda seguridad perderá la siguiente, porque no han sabido manejar el proceso de selección de candidatos y aún traen encandilados a muchos interesados en participar y si en esta no los toman en cuenta ni el mismo AMLO podrá cicatrizar lo que hicieron con sus mentiras. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la Laguna del Carpintero volviera a transformarse y sea hoy uno de los principales atractivos turísticos de Tampico. Esto es resultado del trabajo que el gobierno de Chucho Nader realiza y ha convertido al puerto en el corazón del sur de Tamaulipas y capital de la Huasteca.

Desde luego que este logro ha sido por la buena planeación que ha tenido su gobierno para transformar el municipio y volverlo atractivo para que Tampico tenga un renacer en el comercio y en el turismo, después de que la pandemia que lo ha puesto en crisis y ha provocado el cierre de cientos de negocios.

Habremos de señalar que la transformación de la infraestructura urbana se ha conseguido gracias al ritmo de trabajo que Chucho Nader ha impuesto al laborar 7 por 24 y esto así como los resultados conseguido le ha permitido ganarse la confianza y credibilidad de los tampiqueño.

El alcalde tampiqueño no ha dejado ninguna área de trabajo municipal sin mejorar y ayer mismo entregó las obras de renovación del rastro municipal, así como entregó material y equipo de protección personal a más de 50 operarios de este centro y señaló:

«El rastro municipal ha sido un tema prioritario de nuestro gobierno, ya que aquí se produce y procesa una cantidad importante de los productos cárnicos que se consumen en Tampico y la zona conurbada; por ello hemos logrado cambiar y transformar los espacios de operación, para garantizar higiene, seguridad y el estricto cumplimiento de las normas oficiales».

Finalmente, Chucho Nader dijo: «seguiremos rehabilitando y mejorando las instalaciones de este rastro; para que sea uno de los más modernos, funcionales y seguros de la zona conurbada y que responda a las necesidades de la ciudadanía».

De salida. La secretaria de Obras Públicas, Cecilia del Alto López, en su comparecencia ante los diputados locales, para ampliar la información sobre el quinto año del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tuvo un momento de sinceridad extrema al decir que «Reynosa es conocida por ser fea» y esperamos que esto no vaya a tener repercusiones en su trabajo por decir la verdad.

Sin embargo, peor hubiera sido que reconciera que lo bonito de Reynosa es McAllen, como muchos dicen por ahí… pero como dice el huapando, para ver lo bonito de la huasteca hay que vivir ahí y seria bueno, que el tiempo que le queda a la administración estatal cambiaran la secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal, para que Cecilia del Alto vea de cerca lo bonito que es Reynosa. ¿Cómo la ven?… ¿Se podrá?