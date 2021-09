T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

HOY VISITA REYNOSA LÍDER NACIONAL DEL PAN

AL PANTORILLERO ROJAS, LE LLEGÓ SU TURNO

MARKO CORTES Mendoza, Presidente del PAN en México, hoy estará visitando Reynosa, como parte su gira por toda la geografía nacional, dado su proyecto político de reelección en la dirigencia panista, “en cuya trinchera ha hecho un papel preponderante”, por la solidez que ha logrado a base de tenacidad y perseverancia en los Estados de la República y por ello, hoy aquí, en punto de las 11 horas en conocido restaurante, presidirá una conferencia con los medios de comunicación y enseguida, sostendrá reuniones con la base albiazul Reynosa y de Tamaulipas, la que es presidida por Luis “el Cachorro” Cantú Galván.

POR ESTE motivo Marko Cortes, por su calidad de líder nacional del PAN, hoy será objeto de cálido recibimiento en esta fronteriza ciudad y a la vez, se le estará refrendando el solidario espalado de los albiazules de todas las regiones tamaulipecas que aquí harán presencia, cuyo detalle se vislumbra, porque la grey panista del estado, coincide en que Cortes Mendoza, “continúe la férrea lucha política” para seguir fortaleciendo al Partido Acción Nacional. Y más ahora que en esta entidad, “se tiene en puerta” la elección por la gubernatura de Tamaulipas.

PANISTAS que ayer fueron abordados sobre la visita de Marko Cortez Mendoza, manifestaron con júbilo la presencia de quien con atingencia y perseverancia dirige los destinos de Acción Nacional en todo México, porque aludieron que a pesar de que Marko Cortes, es un político joven, en su actuar, ha demostrado calidad y madurez política, por la enorme gama de estrategias que, en bien de su partido ha instrumentado en los estados y municipios de México, cuyo detalle es lo que ha orillado a que, los mismos panistas de todos los rincones del país, le hagan patente su respaldo para que siga al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

FORMALIZAN LA DENUNCIA CONTRA “EL PANTORILLERO” EN LA F.G.R..!

QUIEN YA fue objeto de la formal acusación en su contra ante la FGR, es “el Perro Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, un perverso, mercenario y oportunista político de “siete suelas”, el que “como marioneta” del Senador Ricardo Monreal Ávila, desde hace dos años que llegó a Tamaulipas (patrocinado $$$ quien sabe por quién), no ha hecho otra cosa más que venir a proferir insultos y toda clase de sandeces e improperios contra los panistas, porque estos gobiernan el estado y Alejandro, por su calidad de “sierpe o crótalo de triple filo”, se ha dedicado a operar para denostar al Gobierno Estatal y (se entiende), porque “este sujeto de baja caterva moral”, por la encomienda que, sin duda le hizo su patrón Monreal “busca naturalmente, posicionar a MORENA”.

LUIS “El Cachorro” Cantú Galván en su calidad de Presidente del PAN-Tamaulipas, acompañado por los Diputados Federales Gerardo Peña Flores, Rosa González Azcárraga, Mariela López Sosa, así como Miguel Ángel Valera y Berenice Luna, de Zacatecas; Gustavo Macías y Paulina Rubio, de Jalisco; Paulo Martínez y Teresa Jiménez de Aguascalientes; Roció Reza de Chihuahua; Michel González de Guanajuato; Luis Mendoza de la CDMX; Carlos Valenzuela de Veracruz; Elías Lixa de Yucatán y Pedro Salgado de Nuevo León, coincidieron en exigir que, (se ejerza la acción penal) en contra del “perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán por los delitos de “tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito”.

TRÁS exponer los Diputados albiazules la acusación contra Rojas Díaz Durán, ahora éste, se encuentra “ante muy serio dilema judicial”, por la denuncia de los panistas ante la FGR, porque simple y llanamente, (se le está midiendo con la misma vara), para que sepa y entienda que, “no solo él, puede acusar y decir cuanta cosa se le pega la gana”, cuyo detalle, por lo que vemos, en primer término, “el pantorrillero Alejandro Rojas, tendrá que pensarle muy bien si es que desea venir a Tamaulipas, (lo que ya no hace), porque sabe que, “le puede caer la voladora” (orden de aprehensión), por la denuncia que igual existe en la Fiscalía del Estado.

SIN EMBARGO, tengan la certeza que “al pantorrillero”, no le quedara más que, “seguir ladrando por medio de videos” que él sube a las redes sociales. Y si cree Rojas Díaz Durán que, “por su influencia política en la 4-T”, está salvado de la acción penal, como él lo pregona y soslaya, tengan la certeza de que, “Alejandro, no está exento del proceder judicial en su contra”, detalle que pone en situación comprometedora al referido “operador político” de Morena y del Senador Zacatecano Ricardo Monreal Ávila, (quien es el que, todo el tiempo) ha estado atrás del perverso, oportunista y mercenario Alejandro Rojas, al que ya le ha llegado su turno, para que “la autoridad por medio de la acusación que ya enfrenta, (lo sienten en el banquillo de los acusados), situación que él se ha ganado a pulso, por hacerle al valiente o “al non plus ultra” en atención a la encomienda de su “patrocinador político Monreal Ávila”.

