Iban por agua de botellón hasta Pueblo Viejo, Ver.

* Hasta en 25 pesos les vendían el garrafón

María de Jesús Cortez

Luego que en Tamaulipas habla escasez de agua purificada, locatarios de los mercados municipales tuvieron que comprar el producto hasta el Norte de Veracruz lo que les generó más gasto pues además de la distancia, allá les vendían más caro el vital líquido.

Así lo informó Gloria Zubieta Sánchez, presidenta de Locatarios Unidos por los Mercados de Tampico, quien indicó que ellos no podían quedarse sin el líquido ya que lo necesitan para realizar su trabajo.

“Escaseó el agua porque la gente se paniqueó e hizo largas filas para hacer sus compras y muchas purificadoras cerraron y la persona que me traía a mí me dice que ya no me puede traer, pero fue a Pueblo Viejo, Veracruz y allá sí había pero un 25% más cara”, señaló.

Gloria Zubieta agregó que batallaron porque necesitan mucho el agua por lo que al precio que se las diera la tenían que comprar.

“Costaba 15 pesos y nos la vendió a 25 y ahorita ya nos la está dando a 20 porque ya se está normalizando en las purificadoras pero sí sufrió un aumento de todos modos», aseveró.

Fue casi una semana lo que dijo la Comerciante que estuvieron batallando por la falta de agua.