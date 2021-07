Imparte UAT conferencia sobre mitos y realidades de la lactancia materna

Ciudad Victoria, Tam.; 30 de julio de 2021.- La Facultad de Enfermería Victoria (FEV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impartió la conferencia virtual “Lactancia materna: mitos y realidades”, con el propósito de resaltar la importancia de esta práctica en el desarrollo del ser humano.

En el inicio de las actividades por la plataforma Microsoft Teams, correspondió a la Dra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, Directora de la FEV, ofrecer el mensaje de bienvenida y explicar el objetivo de las conferencias que se ofrecen en línea a estudiantes y público en general.

La ponente, Lic. Teresita López Hernández, habló de mitos y creencias que giran alrededor de la lactancia materna y dijo que en México existe una problemática porque a las mamás les falta conocimiento sobre esta práctica vital.

En otros aspectos, se abordó la importancia de la lactancia materna en el desarrollo del ser humano, fundamental al inicio de toda persona, ya que, a través de ella, se empiezan a formar los vínculos afectivos entre una madre y su bebé.

La expositora destacó que la leche humana es el alimento ideal para los bebés por sus propiedades inmunológicas y nutricionales.

Mencionó que aun cuando se sabe que la lactancia protege la salud y estimula el óptimo desarrollo físico y mental del infante, esta práctica ha sido afectada de manera negativa en los últimos años por aspectos sociales y culturales.

Sostuvo que las creencias negativas se han ido replicando de generación en generación, causando que las madres de familia no le den el seno al bebé. El problema, señaló, es también de los padres que no han apoyado a sus parejas en esta decisión.

Entre los mitos más arraigados, mencionó la creencia de que las mujeres de senos pequeños no pueden amamantar, que no todas las mujeres producen leche de buena calidad, y que no todas las mujeres producen leche suficiente. Creencias que, afirmó, son totalmente falsas.

Cabe señalar, que esta actividad se realizó como parte del Programa de Promoción de Lactancia Materna de la Facultad de Enfermería Victoria, y, en este marco, se realizan periódicamente foros, capacitaciones y espacios de promoción de esta práctica, dirigidos a docentes, estudiantes y pasantes de la Licenciatura en Enfermería, así como a profesionales de la salud y al público en general.