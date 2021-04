“Impone MORENA y Mario Delgado a “empleados” de Egidio Torre Cantú”: Gerónimo Pérez.

*El activista y milítate fundador de MORENA Gerónimo Pérez, acuso a el diputado federal Erasmo González Roble, de vender candidaturas desde Reynosa hasta Tampico y de Matamoros a Ciudad Madero.

#Tampico, #Tamaulipas.- El militante fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tampico Gerónimo Pérez García acusó que a cargos de elección popular en Tampico y en Tamaulipas se han impuesto a «empleados» del ex gobernador Egidio Torre Cantú.

Anticipó que «no pasarán», y para ello echarán mano de acciones directas y «de resistencia territorial para exigir un alto», a estas imposiciones desdeñando a la militancia de Morena.

Gerónimo Cruz, señalo a través de un video en las redes sociales que la base de MORENA saldrá este jueves a iniciar una resistencia una lucha publica y esperamos que la asistencia sea copiosa porque no se están peleando cargos, no se están peleando cargos, no vamos por croquetas y tortillas y tortillas duras como están acostumbrados a tirar de la mesa los señores del poder:

Remarcando: “esa mafia que se ha apoderado de morena. Que se ha enquistado a nivel estatal y municipal que se ha enquistado en el sur del estado.

Luego sostuvo: “vamos a iniciar una resistencia pero…distinta, porque vamos a tener actividades de acción directa de resistencia física y territorial, para exigir que se le ponga un ato a Erasmo González Robledo delincuente de cuello blanco, es diputado federal y anda ofertando, anda vendiendo anda traficando cargos de elección popular de MORENA, anda vendiendo candidaturas a todo lo largo y ancho del estado de Tamaulipas”.

Luego acuso “sabemos que llega hasta la ciudad de Reynosa a imponer candidatos, aquí en #Tampico en #Ciudad Madero, no se lo vamos a permitir no vamos a permitir que Mario Delgado designe a un traidor a la patria como es Erasmo González Robledo, a una traidora a la patria como es Olga Sosa Ruiz que fueron diputados locales y votaron las reformas estructurales en contra y en perjuicio de la sociedad mexicana”.

“Ello empleados, tapetes, son perros de pedigrí de Egidio Torre Cantú, que a nadie se les olvide, eran empleados, eran sirvientes del ex gobernador del estado de Tamaulipas quien les va creer ahora que por ponerse un chaleco guinda ya se volvieron honrados, ya se volvieron honestos ahora sin son gentes decentes, es una falacia es una burla y si queremos decirles a Erasmo González a Sosa Ruiz, que no pasaran, que la base va resistir, que instalaremos un campamento permanente en defensa del derecho de la base, de los fundadores de los militantes y simpatizantes de la Coordinadora a Nivel nacional de Morena”

