Impulsa INE que la gente participe en la Consulta Popular en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 19 de julio. -La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entre otras instituciones realizan esfuerzos por promover la participación ciudadana en la Consulta Popular del próximo domingo 1 de agosto.

La presidenta del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, aseguró que se hará una Jornada de Diálogo Estatal en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas

“Con ello se busca impulsar la reflexión entre ciudadanía, académicos y organizaciones de la sociedad civil”, dijo.

Sostuvo que la Jornada de Diálogo Estatal está programada para realizarse el día 22 de julio, a partir de las 11:00 horas y podrán seguir la transmisión en vivo a través de la página de Facebook del INE Tamaulipas y por el canal de YouTube del Instituto Electoral de Tamaulipas.

En el panel participarán académicos, funcionarios de Derechos Humanos, y funcionarios de los organismos electorales.

Castro Ramírez dijo que el evento forma parte de la promoción para que los tamaulipecos acudan a las Mesas Receptoras de la Consulta, ya que para que sea válida tiene que votar el 40 por ciento del padrón electoral.

Aclaró “El INE no promueve el sentido de la participación, es decir el INE no está a favor ni en contra de lo que se pregunta (el juicio a ex presidentes), el Instituto promueve la participación e invita a tomar parte de la Consulta”.