Impulsará “Moyo” sector empresarial

*El candidato del PAN a Diputado local se reúne en Miguel Alemán con restauranteros y empleados, quienes demandan una verdadera reactivación económica en la región

MIGUEL ALEMÁN, TAM.– El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a Diputado local por el Distrito III, Félix «Moyo» García, se reunió con el dueño y empleados del restaurant “Granero Grill”, quienes le plantearon sus necesidades como ciudadanos y empresarios.

Ramiro Barrera, dueño del negocio, expuso la necesidad de una pronta reactivación económica, debido a que con la pandemia de Covid-19, las ventas bajaron considerablemente al no poder recibir comensales dentro del restaurant, lo cual también obligó a muchos a despedir empleados e incluso, a cerrar sus puertas.

«Moyo» García dijo estar consciente de la situación, no solo en la Gran Frontera Ribereña, sino en todo Tamaulipas, por lo cual aclaró que es importante que razonen su voto y ayuden a defender a Tamaulipas de las malas decisiones del Gobierno Federal, las que no ayudan al sector empresarial, uno de los más golpeados por la pandemia.

«Estamos enfrentando una de las peores crisis que nos haya tocado, muchas muertes que se pudieron evitar, no solo eso, en la actualidad el Gobierno Central no está haciendo su chamba y está más enfocado en la política que en atender al País, las cuestiones de la economía y eso no lo podemos permitir. Vamos a trabajar por defender a nuestro Estado y exigimos a la Federación que cumpla con su deber, los programas de asistencia que el Presidente de México eliminó por una supuesta corrupción, ahorita son de gran utilidad para los empresarios», afirmó.

Félix García afirmó que no se dará ni un paso atrás en buscar mejores condiciones y programas de asistencia a los emprendedores, micro negocios y empresarios, que ayuden a una reactivación económica real.

Asimismo dijo que trabajará coordinadamente con Ramiro Cortez, próximo Presidente Municipal de Miguel Alemán, para crear fideicomisos que beneficien a los negocios de esta frontera y puedan mejorar sus ingresos.