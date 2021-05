Incautan tráiler con despensas y propaganda de Morena en El Mante.

*Al lugar se presentaron Elementos de la Policía Estatal,, del Consejo Municipal Electoral y representantes de partidos políticos a tomar conocimiento de la situación.

*El ex candidato del PRI, ex diputado local del PRI y ex gerente de la COMAPA de MANTE, Rigoberto Rodríguez Rangel, es sospecho, pues el tráiler bajaba propaganda en uno de sus domicilios.

STAFF

El Mante, Tamaulipas.- Autoridades Estatales y Electorales de Tamaulipas detienen para su investigación a tráiler despensas y propaganda de Morena; las despensas y propaganda eran descargadas en el que es o era domicilio de Rigoberto Rodríguez Rangel, ex gerente de Comapa, ex candidato del PRI a la presidencia Municipal y actual Coordinador de Campaña de Patricia Chiu candidata a Presidente de Morena.

Una llamada ciudadana alertó al 911 sobre el sospechoso movimiento. Siendo autoridades estatales quienes en flagrancia sorprendieron a personas descargando la propaganda y las despensas, introduciéndolas al domicilio ubicado en calle Horacio Teran 133 de la colonia Moderna, en ciudad Mante, Tamaulipas.

Al lugar Elementos de la Policía Estatal, del Consejo Municipal Electoral y representantes de partidos políticos a tomar conocimiento de la situación.

De acuerdo a Uriel Martínez representante del PAN ante el INE refirió que se procederá conforme lo marca la ley. Y serán estas las que determinen la acción jurídica a seguir.

“Venimos a tomar conocimiento, en el interior de la unidad la autoridad encontró despensas y propaganda de la candidata de Morena Patricia Chiu” expresó.

Autoridades Estatales incautan tráiler cargado con despensas y propaganda del Morena, mismo que quedó a resguardo de la autoridad competente.