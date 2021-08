Incertidumbre en Consulta Popular

Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Cd. Victoria, Tam.- Se acabaron los días de asueto y ya estamos de regreso para continuar haciéndole llegar nuestros comentarios a nuestros amables lectores a quienes les agradecemos el leernos y a los editores de los medios de comunicación por su espacio brindado, para no hacerla tan cansada vamos a arrancar de lleno.

Tanto se habló con mucho tiempo de anticipación sobre la pregunta que se utilizó el día de ayer en la Consulta Popular, la que cito completa aquí, “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Esta pregunta generó críticas, las que desde luego estuvieron justificadas.

La primera porque no fue de fácil comprensión para muchos sectores de la población, la segunda porque está formulada de manera tendenciosa con una gramática errónea o quizá intencional, pues en la misma pregunta está dando las respuestas Sí o No.

Este “error” gramatical, del que dudamos se trate propiamente de una equivocación porque más bien parece tener la intención de dejar las puertas abiertas a la impugnación, quienes conocen de leyes saben que deben ser muy cuidadosos en el uso de las palabras, los puntos y las comas en la redacción, porque no es lo mismo escribir “No, es culpable”, a “No es culpable”, o bien, manejándolo como la pregunta que respondieron ayer millones de mexicanos para el juicio a los expresidentes, “¿Estás de acuerdo o no que el acusado vaya a juicio?”, en dicho caso si la respuesta es Si, estoy de acuerdo en que el acusado no vaya a juicio, si respondo no, entonces significaría que No estoy de acuerdo en que se proceda.

Algo similar ocurre cuando nos hacen preguntas aparentemente sencillas en la vida diaria, “¿No quieres café?”, en este caso ¿cuál sería la respuesta correcta, Sí o No?, con la diferencia de que al no ser de uso legal dicha pregunta, verbalmente podemos hacer la aclaración de lo que respondamos y realmente queramos.

Pues bien, las respuestas que se den a la pregunta utilizada para la Consulta Popular ahora dejan abiertas las puertas para que los expresidentes, con su gran equipo de abogados, se defiendan y terminen echando atrás lo promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente resultaría en una perdida de tiempo y millones de pesos, estos últimos que pudieron ser utilizados con mejores fines, como el abasto de medicamentos en las instituciones de salud como IMSS, ISSSTE y en las Secretarías de Salud de las entidades federativas.

Estamos seguros que quienes redactaron la pregunta no se equivocaron, porque se entiende son profesionistas, expertos en leyes.

La pregunta original fue formulada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y fue enviada al Senado desde el 15 de septiembre del 2020.

El contenido de la pregunta original con la finalmente modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la diferencia es que la última no incluye los nombres de los presidentes que podrían ser enjuiciados.

Es decir, la SCJN prácticamente respetó la pregunta, ni siquiera se tomó la molestia de analizarla para que esta contemplara al menos acciones legales, su contenido es poco claro y como dijimos líneas arriba, queda abierta, por lo que difícilmente se espera la aplicación de acciones concretas.

En pocas palabras, la boleta presentó una pregunta que bien pudo ser formulada por un alumno de primaria y hasta es probable que lo hubiera hecho todavía mejor.

El Complot

Durante el desarrollo de la Consulta Popular en todo el país, la que transcurrió sin incidentes pero si se denunciaron irregularidades, principalmente la anulación de boletas.

A esta situación no escapa Tamaulipas, donde de forma extraoficial un ciudadano acusó al INE de ordenar la anulación de la mayoría de las papeletas antes de las 13:00 horas, según información que trascendió en redes sociales y un medio de comunicación nacional.

Si no se logra el 40% de la votación, seguramente dirán que es un Complot para evitar que se enjuicien a los expresidentes.

ISSSTE e IMSS están para llorar

Ya que tocamos el tema del desabasto de medicamentos, principalmente en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el ISSSTE, según nos han reportado pacientes que han acudido a consulta, después de que el médico les prescribe diferentes medicamentos, como Omeprazol, Bezafibrato, Fluoxetina, entre otros, en farmacia los reciben con un “No hay”, pidiéndoles que regresen en dos días y si es viernes que pasen el lunes, pero luego de acudir nuevamente reciben la misma respuesta, trayéndolos a la vuelta y vuelta, la verdad que no se vale jugar con la salud de los derechohabientes a los que cada quincena les aplican el descuento por servicio médico y maternidad.

No es posible que no cuenten con medicinas cuyos costos en el mercado no llega ni a los 40 pesos, que no lo verdaderamente importante, sino que el derechohabiente debiera tener acceso a los mismos porque por ello cubre el pago de la cuota correspondiente.

Algo similar ocurre en el IMSS, pacientes con padecimientos cardiacos que requieren un medicamento de nombre Xarelto, Rivaroxabán 20mg, de igual manera no lo tienen en existencia para sus derechohabientes, quienes con sus propios recursos se ven obligados a adquirirlos en farmacias privadas desembolsando una importante suma, pues el mismo cuesta cerca de los 2 mil pesos la caja.

ARRANCA TRANSICIÓN EN VICTORIA

Desde ayer habría de instalarse los dos equipos de transición que se encargarán del proceso de entrega recepción del municipio de Victoria entre la alcaldesa saliente, Pilar Gómez Leal y el alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez que tomará posesión el próximo 1 de octubre.

Hasta el domingo trascendió que el próximo secretario del ayuntamiento, Hugo Reséndiz Silva, encabezará el comité de transición por parte del alcalde entrante en tanto que por la presente administración el responsable será el contralor municipal Ángel Baldemar Galván Martínez.

Por hoy aquí la dejamos, le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.