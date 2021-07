Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Independencia gringa sin mexicanos

Segundo año que los mexicanos no están en el otro lado para la celebración de la Independencia de los Estados Unidos, en este cuatro de julio de 2021, la causa es, desde luego, la pandemia de COVID-19 que tiene separadas a las dos naciones, aunque allá, infinidad de actividades se realizan como si no hubiese casos de esta enfermedad, porque apostaron todo a la vacunación masiva e inmediata de los gringos.

En México hay quienes creen que debería ser como en el vecino país del norte, sin embargo, no es posible ya que son dos formas de atender los problemas de salud en la nación, allá no se hace salud pública y aquello que acontece no les preocupa porque todas las personas que tienen un trabajo formal y registrado pertenecen a seguros médicos privados cuyo servicio se da en empresas hospitalarias.

El punto es que, el sistema de salud mexicano tiene que cuidar a la población y trabajar mucho en la adopción de medidas preventivas, para que las enfermedades no se conviertan en situaciones de grave riesgo para las familia, mientras que en Estados Unidos, quienes fallecen y carecen de seguro social, son la parte de la población de la que quizá quieran no saber, por eso la vacuna está dentro del esquema de beneficios que tienen los trabajadores con empleo formal y no tienen problema para expandir la vacunación a quien lo solicite.

Obvio, los últimos que deciden acudir a la inmunización son quienes viven en la ilegalidad, porque en ese momento pueden ser detenidos, situación que no se da con los mexicanos que van a cualquier ciudad del lado americano para vacunarse, pero, tienen que mostrar su visa o pasaporte con visa vigente, de lo contrario son detenidos y expulsados por las fronteras mexicanas.

Para el cuatro de julio de cada año, las tiendas del otro lado tenían grandes ofertas para los mexicanos, cuya visita era segura y para gastar. Era una fecha que marcaba la posibilidad de que los mismos compradores se internaran en la Unión Americana para sus vacaciones de verano, que implicaban ganancias para quienes prestan servicios turísticos, sin embargo, en este año ni compras por el Día de la Independencia y mucho menos estadía de asueto por una o dos semanas en aquellos sitios que son predilectos de los niños y a los cuales, los papás acudían con gusto a gastar.

Los mexicanos hablaron de la Independencia gringa y la vivieron basada en las relaciones familiares que tienen en las diferentes regiones, menos intenso que la forma como en muchas ciudades del vecino país del norte se conmemora la independencia de México, el 15 de septiembre, aunque, esa intensidad que se menciona ha bajado a consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID.19

Los otros.

Este lunes el Instituto Nacional Electoral un documento denominado, Experiencias de participación política y electoral de mujeres, pueblos indígenas, ciudadanos en el exterior y aquellos que están privados de libertad, ello, como parte de las conclusiones de la observación de las elecciones que llevaron a cabo las personas que tanto de México y el extranjero tuvieron la autorización del INE para ser observadores electorales el pasado seis de junio en que se llevaron a cabo las elecciones más grandes de la historia del país, porque estuvieron en juego arria de 21 mil cargos públicos, que fueron desde regidurías, hasta gobernadores de 15 entidades y los 500 diputados federales que integran la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Los observadores electorales son actores relevantes en las votaciones de los mexicanos, su presencia está en la Ley y, hasta se volvieron ya más importantes, porque están invitados a realizar su papel en la consulta popular que se llevará a cabo el primero de agosto que viene y que realizará el INE para darle gusto a las autoridades federales en el sentido de conocer la opinión de los mexicanos en el sentido de enjuiciar a las expresidentes de la República, tema controversial y que vende para asuntos de políticos.

Ya cuándo el precio de la tortilla aumenta, es que las cosas en materia de economía andan por la calle de la amargura, desde el momento que, son los propietarios de empresas de este tipo, los más aguantadores, como en muchas ocasiones lo hizo ver don José Luis Plascencia, uno de los dueños de este tipo de negocios a quien no le gustaba aumentar el precio de su producto, porque decía que era el signo más grave de que las cosas derivarían en líos más graves para la economía de las familias.

Esta semana, el precio del este que el uno de los alimentos de mayor consumo en el país, rebasó al línea de los 20 pesos, de 18 que costaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, aunque en otras entidades hay reportes en el sentido de que llega hasta a 25 pesos, obvio detrás del aumento en el precio de este alimento, hay una escalada que es fácil de identificar, porque tienen que ver con la canasta básica y los principales servicios que las familias mexicanas requieren para hacer su vida.

Es positivo que la capacitación que tienen los diputados electos del PAN y que entrarán en funciones el primero de octubre que viene, no sea de los actuales diputados, porque tienen que ser más determinantes en virtud de que serán oposición y tienen que defender los principios del PAN y del gobierno de la entidad, con la idea de contener la aplanadora regeneracionista que buscará a toda costa bloquear las acciones de la administración estatal, solo por vengar a los integrantes del Gobierno de la República.

Están en capacitación a propuesta del todavía dirigente estatal del PAN, Luis Cantú Galván, quienes serán sus compañeros, Marina Ramírez Andrade de San Fernando, Lily Álvarez Lara de Xicoténcatl, Nora Gómez González de Tampico, quienes son las nuevas e Imelda Sanmiguel Sánchez, Edmundo Marón Manzur y Félix García Aguiar, que ganaron las votaciones, así como, Sandra García Guajardo, Myrna Flores Cantú, Carlos Fernández Altamirano y el propio Cantú Galván.

Básico será que hagan alianzas con quienes puedan para alcanzar una acción neutralizadora a partir de octubre venidero, incluso, tener en mente la posibilidad de comprar algunos de los adversarios, para que, al momento de votaciones que ellos consideren de alta prioridad puedan obtener los votos necesarios. Algunos de esos casos serán las Leyes de Ingresos, el Presupuesto Estatal para el año venidero, que será el último de la administración actual y las modificaciones a Leyes que fueron propuestas por los panistas y se quedaron en el tintero.

Si la capacitación es tal que les forme un carácter diferente podrían superar por mucho en la tribuna a los adversarios de Regeneración Nacional, en el entendido de que, la mayoría de ellos no sabe ni de que se trata este asunto de ser diputados.