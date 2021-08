Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

INE a salvo

Por aquello de las dudas que hubo sobre la promoción de la consulta pública del domingo pasado, cuyo fracaso dejó muy mal parado a Mario Delgado Carrillo y su Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el INE dio un informe detallado de todo lo que hizo para tratar de motivar la participación de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía y que pudieron acudir a las mesas de votación.

Fueron casi 400 mil anuncios de radio y televisión que pasaron en los tiempos que en estos dos medios tiene el INE cedidos por el Gobierno Federal de acuerdo con la Ley, huno seis millones de mensajes y conversaciones por el chatbot Inés, 45 comunicados de prensa con 486 mil 783 impresiones, 335 jornadas de dialogo nacional, 183 entrevistas a Consejeras y Consejeros con 537 mil 292 impresiones en Twitter, más de 235 mil asistentes y reproducción en redes sociales de las jornadas de diálogo y casi dos mil materiales para espacios ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

También 426 publicaciones en las cuentas personales de Twitter de las Consejeras y Consejeros del INE, casi siete mil espacios de publicidad exterior y alternativa a nivel estatal y distrital, 36 millones de impresiones y reproducciones en redes sociales y el micrositio de la Consulta Popular tuvo casi 170 mil usuarios que buscaron información sobre el evento que marcó un lugar en la historia del país ya que fue la primera vez que, en forma oficial y en base a la Legislación Mexicana se llevó a cabo un ejercicio de este tipo.

Desde luego, antes de que los partidos acusen sin saber todo aquello que se hace para darle forma a la consulta, deberían de poner sus números sobre la mesa, es decir, que el PMRN, como sus coaligados hicieron algo similar a la difusión del INE, de lo contrario deberían de agradecer que las autoridades electorales tienen más vergüenza que ellos, porque el aforo de personas a las urnas no es el esperado.

Obvio, si en las elecciones constitucionales, cuándo hay en juego cargos de elección popular, las autoridades electorales tienen que entrarle con todo a la promoción de las elecciones, porque los partidos políticos ni siquiera convencen a sus militantes de que vayan a las urnas, en la consulta tenía que suceder lo mismo, así que, con los datos del INE queda más que claro que sabotaje, desatención y falta de acciones, jamás existieron y es la ciudadanía la que considera que el equipo de trabajo de Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, cumplió con su cometido.

Algo que no debe dejarse de lado, es el hecho de que, el PMRN, buscaría culpables de su fracaso en la consulta popular para eso de enjuiciar a los expresidentes de la República y el que tienen más a modo es al INE, sabedores de que, los manejadores del gobierno Federal y de la política quieren sacar a como de lugar a dos que tres Consejeros nacional del Instituto para colocar unos hechos a su modo, porque quieren apoderarse del organismo que realiza las elecciones para evitar que la ciudadanía los saque del poder.

La promoción de la consulta por el INE fue en grande, la realizada por los partidos que pretendían obtener resultados que les favorecieran, queda en tela de duda y queda claro que nada tiene que ver la promoción con el resultado, si se toma en cuenta que, con los datos aportados por estudios de opinión que llevó a cabo la empresa Parametría de Francisco Abundis Luna, más de la mitad de los encuestados sabían que habría consulta y una gran parte de ellos creían que la organizaba el presidente e la República, porque es quien, junto con el partido de Mario Delgado Carrillo, querían enjuiciar a los expresidentes.

El asunto es que, 87 millones de ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía de los más de 93 millones que tiene el listado nominal, no quisieron ser comparsa del citado enjuiciamiento y prefirieron no ir para que la consulta no fuera vinculante y de paso enviar un mensaje al Gobierno Federal en el sentido de que, aquello que les importa son resultados de la gestión administrativa que tienen a su cargo.

Los otros.

De dónde quiera que lleguen las inversiones a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas es bueno, pero, más importante será que, para fines de octubre haya información positiva mínimo del inicio de la gestión ante CONAGUA para resolver el problema de la escasez de agua, por eso, si alguno de los empresarios con los que se vio en la ciudad de Monterrey el alcalde electo, Eduardo Gattás Báez, puede aportar algo para el agua la gestión será positiva ya que, cualquiera de ellos antepondrá que haya el vital líquido antes de arriesgar sus inversiones por estos rumbos.

Todo hace pensar que el adversario del ingeniero agrónomo César Verástegui Ostos en el 2022 para la sucesión gubernamental, será el Senador Américo Villarreal Anaya y no el Director de Radio Televisión y Cinematografía de la administración federal, Rodolfo González Valderrama, quien se mantendrá como precandidato hasta el último momento, porque ya le gustó eso de que le traten muy bien en cualquier parte de la entidad en la que se pare, debido a su buena relación con el presidente de la República, don Andrés López Obrador.

Está por verse si por allá en el mes de diciembre el PAN y sus coaligados decida que el prospecto para la sucesión sea uno de ellos, debido a que, podría ser más competitivo alguien de otro de los partidos que trabajarán juntos dado que pueden aportar a la campaña, sobre todo si se tratase del exdiputado nuevoladerense Ramiro Ramos Salinas quien es mejor productor de votos que panistas como Jesús Nader Nasrallah.