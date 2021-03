FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

INE busca que le corrijan la plana

El poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, son poderes autónomos, y pareciera a ojos de los ciudadanos, que a este último le están usurpando atribuciones que son exclusivamente de su competencia.

Esto en relación a las reglas que acaba de dar a conocer en los últimos días el Instituto Nacional Electoral (INE), donde añadió lineamientos para evitar la sobrerrepresentación.

En su artículo 54, la Carta Magna dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

El INE determinó, haciendo alusión a este artículo, que el triunfo en las urnas del candidato, será contabilizado a favor del partido con el cual el ganador tenga una “afiliación efectiva” en caso de que el partido haya excedido el 8 por ciento en sobrerrepresentación.

Entonces bajo ese criterio, lo que se está mencionando es que, si el partido determinado postula a un candidato, lo tomaran como un triunfo del partido al que haya estado afiliado con anterioridad, y no al que está representando actualmente, en la repartición de las plurinominales.

Estas reglas no fueron dictadas por las cámaras legislativas, si no por el INE. Se supondría que el instituto electoral debería de operar con las reglas ya establecidas por las cámaras, no es su función establecer criterios de distribución de curules, donde pareciera estar tomándose atribuciones que no le corresponden,

Por otra parte, en tiempos electorales se supondría que ya no pueden cambiar nada, y este reglamento lo hicieron a escasos días de que los partidos pudieran tomar en cuenta esta nueva variable.

Morena ha impugnado ya ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este acuerdo del INE, que busca evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados federal, pero que en los hechos le estaría restando una gran cantidad de posibles escaños, al ser las reglas diferentes a la elección anterior.

Ante esto, el Presidente Nacional de Morena Mario Delgado señaló: “Es antidemocrática, fraudulenta e inmoral la pretensión de cambiar las reglas del juego dos meses antes de una elección para perjudicar a un contendiente y beneficiar a otro”.

Cabe señalar que no es la primera vez que el INE de Lorenzo Córdova Vianello incurre en actos violatorios de la ley electoral, por lo que el TEPJF ya le ha corregido la plana anteriormente.

Basta recordar que en fechas recientes, el Tribunal tumbó el acuerdo donde el INE le restringía al Presidente Andrés Manuel López Obrador, emitir su opinión en sus conferencias de prensa, acerca de las elecciones que se llevarán a cabo en junio próximo.

Por su parte le comentare estimado lector, que en Tamaulipas si los astros se alinean, hoy miércoles se estarían dando a conocer los nombres de los candidatos ya oficiales por el partido Movimiento de Regeneración Nacional para diversos cargos de elección, después de una serie de prorrogas que se habían venido dando desde el centro del país.

En el CEN de Morena han tenido el conocimiento de manera anticipada quienes son los designados, esto ante la necesidad de integrar la documentación necesaria de quienes serán los representantes populares.

Si no existe sorpresa alguna, es Eduardo Gattás Báez quien va por Morena en Victoria, repite Adrián Oseguera Kernión en Madero, por Reynosa va Carlos Peña Ortiz, en Matamoros Mario López Hernández nuevamente, en Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas es la nominada. De esta manera estarían ya listos para la contienda que en estos próximos días está por iniciar.

El Partido Verde obtendría la candidatura de tres diputaciones federales en Tamaulipas, en la coalición que integra con Morena y el PT. Para quienes no accedan a las nominaciones oficiales, habrá oportunidad de sumarse a otros cargos políticos como regidurías o nombramientos administrativos a nivel federal en la entidad, y de esta manera conciliar mediante la operación cicatriz y marchar en unidad rumbo a los próximos comicios.

Querido lector, que tenga un excelente día, nos leemos en la próxima.

Contacto: [email protected]