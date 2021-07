T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INFLUENCIA, NO SALVARÁ AL PANTORILLERO..!

X.-¿QUIÉN LE SUFRAGA GASTOS AL ACUSADO?, PORQUE ÉSTE NO

VIENE A TAMAULIPAS “POR AMOR AL ARTE”….!

SI EL PERRO “Pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, piensa que “se habrá de burlar de la ley”, al no presentarse ante la Fiscalía del Estado que, lo está requiriendo por la presunción de varios delitos y por cuya causa legal, fue oportunamente notificado la semana pasada en Reynosa, en mi punto de vista, éste político está rotundamente equivocado, porque la ley es la ley y en este marco, tendrá que responder a las imputaciones penales que, ya pesan en su contra.

AL NO presentarse ayer Díaz Durán ante la Fiscalía del Estado (en ciudad Victoria), para que responda a las acusaciones que ya enfrenta, se le hará llegar el segundo citatorio para que el próximo 3 de agosto a las 11:30 horas, comparezca a declarar en la Fiscalía Investigadora (coadyuvante) en la ciudad de México y de no presentarse, como ocurrió ayer lunes, se le extenderá la tercera y última cita y de persistir en su negativa, se le aplicarán las medidas de apremio, para “hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública”.

EL SENADOR suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, por la serie de atrocidades legales en las que ha venido incurriendo aquí en Tamaulipas, se ha hecho acreedor, “a ser parte de una carpeta de investigación” y por este motivo fue citado ayer lunes a las 4 de la tarde, para que respondiera en calidad de testigo ante la Unidad de Atención Inmediata del Centro Integral de Justicia y ser sometido a “interrogatorio judicial”, pero resulta que, tal vez algo se le frunció, “al perro pantorrillero”, porque decidió no presentarse.

ALEJANDRO ROJAS, quien al parecer, “es el influyente operador” que utiliza el senador zacatecano Ricardo Monreal Ávila, desde que vino a Tamaulipas, “no ha hecho otra cosa” más que insultar, ofender y presumir del poder político que, según él, le tributa el Gobierno de la Cuarta Transformación o el Partido Morena, “lo que seguramente no es cierto”, porque el Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador, “no comulga con esta clase de menesteres” o comportamientos inadecuados y por esta razón, el sujeto de marras “ya se encuentra en líos de carácter judicial” en esta entidad.

HAY QUE señalar que, “el truculento político” Rojas Díaz Durán, tendrá que comprobar “la autenticidad” de los documentos que hizo públicos y que según él, “corresponden a testimonios ante la DEA”, hechos por un testigo colaborador apodado “Ángeles” y otras manifestaciones más de enorme agravio judicial, en las que se ha acusado de secuestro a servidores públicos de Tamaulipas, aparte de otras conjeturas, hechas por “el identificado como el perro pantorrillero” a cuyas cuestiones judiciales, el hoy acusado deberá responder, las que de no comprobar, por la magnitud delicada de estas imputaciones, el acusado de “Ipso facto”, podría ir a la cárcel, al menos eso es lo que podría sucederle, según abogados consultados.

PERO ESO no es todo, porque se aduce que, (el senador suplente) presumiblemente, está implicado en el tema legal de falsificación y uso de documentos públicos o privados, pero como “el perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, se siente protegido por “el manto de la influencia” de su patrón político Senador Ricardo Monreal Ávila, no solo a Tamaulipas ha venido a generar problemas políticos, ofendiendo con una sarta de mentiras e insultos a funcionarios que son adversarios políticos de su patrón Monreal, Senador que por cierto “ya fue calificado como traidor” por el propio Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador.

INCLUSO, hay versiones no confirmadas hasta el momento, sobre otra gama de “patrañas políticas y legaloides”, provocadas en el estado de Zacatecas (la Tierra de los Monreal), generadas por Alejandro Rojas, como igual ha sucedido en otros estados, de cuyos temas iremos dando amplia cuenta, con la finalidad de que el Gobierno de la 4-T, se percate de otros problemas, en los que, precisamente, está inodado “el perro pantorrillero”, en cuyos hechos, también aparece como actor “tras bambalinas”, el ya convertido en enemigo del Presidente AMLO.

¿QUIEN PATROCINA LOS ALTOS COSTOS DE LOS VIAJES A ESTADOS, AL PANTORILLERO?

POR OTRA parte, les diré que, “algo que me llama poderosamente la atención” es saber quién realmente está atrás de Alejandro Rojas Díaz Durán. Porque las muy frecuentes visitas que este ha venido haciendo a Tamaulipas, tienen costo económico de transporte aéreo, en autobús, camión o carreta, como también tienen un costo los hospedajes, alimentos y demás “detallitos” personales de este perverso político, porque nada es gratis y por ende, “será interesante saber quién es su patrocinador”. Cuyo detalle le pregunté la semana anterior en Reynosa, donde Alejandro, sostuvo una conferencia de prensa con medios de comunicación en conocido restaurante, pero no dio una respuesta clara.

HAGO HINCAPIÉ en este tema que creo vale la pena conocerlo, porque si Alejandro Rojas, como senador suplente, no devenga un salario en la 4-T, porque no él no es el titular, entonces surge la interrogante de “EN QUE TRABAJA EL MUCHACHO”, porque sus traslados, hospedajes, alimentos y otras cosas, repito personales, deben tener un costo y por ello, será importante conocer quién le financia sus gastos que no son nada pequeños, porque sin lugar a dudas “el perro pantorrillero”, no viene a Tamaulipas por amor al arte, sino más bien por una consigna política que es lo más evidente.

Por hoy es todo y hasta mañana.

