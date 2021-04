T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

INFLUYENTISMO Y GANDALLISMO IMPERAN EN LA 4-T

X.-“TANTO CRITICABAN A NEOLIBERALES Y ESTÁN PEOR QUE ELLOS”…!

REZA el ADAGIO que, “de esa agua no he de beber”, pero finalmente “la curiosidad te gana y tomas lo mismo” y por supuesto que, “te intoxicas tanto como a los que criticas de manera acentuada, incisiva y escandalosa” y si hacemos alusión a este precepto político, es porque los integrantes del Gobierno de “la mal llamada 4-T”, provenientes del partido MORENA, desde la campaña presidencial en el 2018, “hicieron tantos aracles”, vaticinando que combatirían los emblemas de la corrupción y la impunidad. Y todo eso, “ha resultado ser toda una verdadera falacia”.

PERO HOY, al paso de casi tres años de administración del Gobierno de la República, ha venido quedando claro que, “la corrupción sigue presente”, pese a la promesa de erradicarla y, “la impunidad ni se diga”, porque en el mismo gobierno central, siguen operando “corruptos neoliberales del pasado”, no lo decimos nosotros, los hechos están a la vista y además, los muy insensatos “delincuentes de cuello blanco”, como lo son el Senador Napoleón “Napo” Gómez Urrutia, “un Corruptazo cacique minero” y Manuel Bartlet Díaz, titular de la CFE, con marcado cinismo y desvergüenza, al nivel de “caras duras”, como les dice a esta clase de personajes el Diputado Fernández Noroña, por ser malos servidores públicos, estos “aun así, se jactan de honestos y transparentes”.

AHÍ ESTÁ también el caso del ex senador y fallido candidato de MORENA al Gobierno del Estado de Guerrero Félix Salgado Macedonio, acusado del delito de violación y pese a ello, este sujeto de baja caterva moral, como ya es del dominio público, “amenazó con atacar o proceder contra funcionarios” del Instituto Nacional Electoral, INE, porque en el marco legal, “le retiraron la Candidatura Morenista” para ir por la gubernatura de aquel estado ¡como laven!

PERO ESO no es todo, porque aquí en Tamaulipas, “la corrupción en MORENA”, el pasado fin de mes, se desató en excesiva dimensión, por “la ambición al dinero ajeno”, al inclinarse MARIO DELGADO CARRILLO por “la venta millonaria de candidaturas”, para Presidencias Municipales, principalmente.

Y CASO MUY CLARO de este lamentable flagelo de corrupción, es el de Reynosa, porque con marcada desvergüenza, “el citado líder nacional” del partido del Presidente AMLO, “hizo candidato de Morena”, a quien ni siquiera era militante de este Partido. Me refiero a CARLOS PEÑA ORTIZ, hijo de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, cuyo caso, en la comisión de honestidad del partido Morena, dicen que ya lo están investigando minuciosamente, pero tengan la certeza que, “no habrá variaciones”, excepto un milagro, porque “al cañonazo de 100 millones de pesos”, Mario Delgado carillo, no se pudo resistir y accedió a la propuesta de “la madre del Makito”, aunque hay otra versión de que, no fueron 5 sino 1.5 millones de dólares los concertados, ¿será?

ESTE proceder interno en el Partido Morena, “a todas luces truculento, indebido y de corrupción” por parte de Delgado Carrillo, es la prueba irrefutable de que, “el partido en el Poder, ya es parte y esencia” de la avasallante corrupción que ahoga al país, porque tenemos Gobiernos de Morena en Veracruz, Puebla y otros más, donde “la corrupción, es la misma dinámica de agravio a los pueblos”, utilizada por quienes se mofan argumentando “ser integrantes de la Cuarta transformación”, que lamentable ¿Verdad?.

TAMAULIPAS, es uno de los estados que detenta el Gobierno Central, tener bajo su poder, control y dominio, eso es evidente, porque en esta entidad, hay crecimiento y desarrollo social, hay también grandes inversiones, más empleos, detonante turístico y toda una gama de beneficios que la población ha venido recibiendo.

Y PUDIERAN recibirse más apoyos para las familias del estado, si la Federación entregara los recursos necesarios y justos que merece esta entidad. Pero más le ha importado al Gobierno Federal, “estrangular a Tamaulipas”, sin que le importe afectar o agraviar a las familias de todos los estratos sociales, pero más a las que menos tienen. Sin embargo, “eso no lo ven”. Y si lo ven allá en palacio nacional, “se hacen de la vista gorda”. Porque ellos “tienen toros datos”.

SI HAGO referencia a esta clase de menesteres de perjuicio social, adoptados por el Gobierno de la 4-T, no es porque queramos injertarle los emblemas de corrupción e impunidad, injustamente al Gobierno Federal, sino más bien para señalar, sin tapujos, ni cortapisas que, el alto grado de corrupción que prevalece en este Gobierno de la República y en el Partido Morena, es porque propios militantes e integrantes de este organismo político, ya critican severamente “a quien y a quienes” dicen no comulgar la corrupción, cuyos vaticinios los han hecho públicamente el Diputado Federal Moreno allá en México Porfirio Muñoz Ledo y aquí en Tamaulipas el Diputado local de Morena Ulises Martínez Trejo.

Y COMO “la venta millonaria de candidaturas” por parte de MORENA a través de Mario Delgado Carrillo y del “finito diputado” Erasmo González Robledo en Tamaulipas, las que “estuvieron al mejor postor”, este agravio político a militantes y fundadores de Morena, ya ha generado una terrible crisis política interna en el partido creado por el Presidente de México Lic. Andrés Manuel López Obrador.

LO CIERTO es que este escándalo político, fue por la venta de candidaturas a millonarios personajes del estado, cuyo tema, ha dejado en claro dos factores importantes. El primero es que el partido MORENA, al igual que el Gobierno de la 4-T, “están plagados de políticos gandallas y funcionarios corruptos e influyentes” y lo segundo es porque, “una cosa trae la otra”, es decir “al haber corrupción”, en el actual régimen federal y en el partido por el cual llegaron a Palacio Nacional, “son más de lo mismo”.

Y SI LOS Morenos criticaban en plan candente a los gobiernos Neoliberales de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y de otros ex Presidentes de México, por “estar marcados por el flagelo de la corrupción”, Morena y el Gobierno de AMLO, ya no podrán más “llenarse la boca diciendo que, son honestos y no corruptos”, porque hoy todo mundo en México, ya señalan con índice de fuego “a Morena y al Gobierno federal, de ser igual o peor de corruptos que las pasadas administraciones”.

PARA concluir, les comento que ayer en las redes sociales, circuló una foto del Makito Peña, donde señalan que la inversión a la mamá de este jovenazo, le costó 1.5 millones de dólares, “imagen con billetes verdes volando en su alrededor”.

