LETRAS PROHIBIDAS

Insulta Alejandro Rojas a morenistas

Clemente Zapata M.

El senador suplente de RICARDO MONREAL ÁVILA, es decir ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, tiene mucho interés en Tamaulipas, al ser nuestra entidad punto estratégico para muchas cosas; las que se quiera imaginar.

Tiene mucha prisa por figurar, porque lo tomen en cuenta, pero como prácticamente pocos lo pelan no le queda más remedio que hacer lo que las focas: aplaudirse solo.

Cabe reconocer que ALEJANDRO ROJAS, más por necesidad de sobrevivencia que por capacidad, se volvió un “experto” en las redes sociales, sobre todo en la “edición” de mensajes incendiarios y con dedicatoria.

De botepronto se autonombró el “salvador de Tamaulipas” y hasta futuro “Gobernador” de manera que así como anda de acelerado, también busca con anticipación: pleitesías y alabanzas.

Para RICARDO MONREAL, su suplente (es decir ALEJANDRO ROJAS), se convirtió en un personaje incómodo al grado que lo obligó a desmarcarse hace algunos meses de él, cuando al buscar la dirigencia nacional, le dio por pegar de patadas al pesebre.

El Senador suplente insiste en que será Gobernador de Tamaulipas, cuando no pudo ni competir por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Insiste en que será candidato y después Gobernador, en una entidad en donde cuadros de Morena, le llevan años luz de ventaja, mayor simpatía y —sobre todo— tienen estructura, trabajo y recursos.

ALEJANDRO ROJAS utilizó al Alcalde de Güémez, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, y al final no le pudo “ayudar” para que se reeligiera; de ese pelo es la capacidad de operación de ALEJANDRO dentro de Morena, sólo para “tantearse” con él.

Sin tomar en cuenta a quienes hoy compiten por la reelección y suenan como precandidatos gubernamentales como ADRIÁN OSEGUERA, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y MARIO LÓPEZ, que primero deberán medirse en las urnas para mantenerse vivos, hay otros cuadros que también le llevan años luz de ventaja.

ALEJANDRO ROJAS, siendo suplente de un Senador, se siente con más méritos para ser candidato que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, un senador de Morena.

Se siente con más méritos que el coordinador de delegaciones federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL; incluso que el propio director de Radio Televisión y Cinematografía, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Es más, ALEJANDRO ROJAS no podría ni superar a HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ y eso sí que ya es un verdadero exceso comentarlo y mucho más escribirlo.

Ahora que RICARDO MONREAL se perfila “libre” al interior de Morena, rumbo al 2024, “gracias” a la tragedia de la Línea 12, sin duda que ALEJANDRO ROJAS se aprovechará de esa situación para espantar con “el petate del muerto”.

Intenta vender una postura bélica al exterior de Morena, mientras que al interior de su partido, se le califica como un revoltoso, alguien a quien RICARDO MONREAL ya le debería poner bozal.

Lo único que ALEJANDRO ROJAS está consiguiendo con sus arrebatos de estrella de Hollywood apagada, es sumar enemigos dentro de Morena, que son los que le deben preocupar primero.

Lo que debió hacer, antes de andar de promoción, es haber intentado sentar en la mesa a todos los actores de Morena en la entidad para que fumaran la “pipa de la paz” ya que, suponiendo sin conceder, que consiguiera la candidatura a la gubernatura, de nada le va a servir un partido fracturado como el que hoy existe en la entidad.

En resumen. ALEJANDRO ROJAS tiene todo el derecho a soñar y nadie se lo puede quitar; también tiene derecho a intentar volar aunque en el primer salto se caiga.

A lo que no tiene derecho es a tratar de ofender la inteligencia de los morenos tamaulipecos con su venta de ilusiones y con afirmaciones que simplemente son huecas… Pendientes…

~~PADRES DE FAMILIA ACUSAN A LA UVM.- Un grupo de padres de familias, que pidieron la protección del anonimato, decidieron alzar la voz y exponer el abuso al que son sometidos en la Universidad Valle de México (UVM).

Detallan que en el nivel Preparatoria, la mencionada institución educativa les exige cuatro mil 750 pesos para darles el Certificado, dinero que muchos no tienen en este momento.

A pesar de que los padres de familias han solicitado y casi suplicado que “se pongan una mano en el corazón”, la Institución se niega a escucharlos.

Muchos padres de familia, desde que inició la pandemia, están envueltos en severas crisis económicas que van desde la pérdida del empleo o el cierre de sus negocios, además de los gastos médicos que significó el contagio propio o de familiares por el Covid-19.

Destaca que la UVM, desde que inició con la pandemia, se ahorró el gasto de energía eléctrica y otros, por la cancelación de las clases presenciales.

A pesar de lo anterior las mensualidades no las bajaron, pues siguieron cobrando cuatro mil 120 pesos, casi 50 mil pesos anuales, y una penalización de 120 pesos por cada día de atraso.

Es decir que por mes los padres estaban obligados a cubrir la cuota, a pesar de que las clases eran en línea. Además, faltando casi nada para que termine este ciclo escolar, es imposible cambiarlos de plantel educativo.

Aunque los padres de familia aseguran que han tenido acercamientos con las autoridades del plantel, las mismas se niegan a darles una solución acorde a la nueva realidad que se vive.

Incluso algunos padres aseguran que el cobro por el Certificado fue arbitrario, es decir que nunca se habló al momento de ingresar que dicho documento tenía un costo.

Destaca que los padres optaron por una educación privada, de paga pues, con la intención de darles lo mejor a sus hijos, pero a raíz de la pandemia la realidad cambió para todos y a pesar de ello la UVM se niega a reducir el elevado costo por el certificado.

Los padres de familia aceptan que están preocupados de que los maestros pudieran adoptar una actitud desleal y revanchista en contra de sus hijos, es decir de los alumnos de la UVM que no tienen para cubrir dicho certificado.

Por último, dicen los angustiados padres que no saben qué harán al respecto, pues realmente no cuentan con los recursos para cubrir las exigencias de la UVM y sus hijos requieren dicho certificado para ingresarlos al siguiente nivel educativo.

~~DESARROLLA UAT JORNADA CIENTÍFICA.- La Facultad de Enfermería Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desarrolló la Jornada Científica “Enfermería: Una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de la salud”, que contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

El evento, que se realizó de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, fue puesto en marcha por la Directora de la mencionada Facultad, LAURA ROXANA DE LOS REYES NIETO, quien agradeció a los ponentes su disposición para compartir con estudiantes las diferentes temáticas que atañen a la enfermería. Dijo que las actividades se realizan en la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, con el propósito de reflexionar sobre el impacto del COVID-19 en el sistema sanitario y cómo puede verse afectada la profesión de enfermería de cara al futuro. Destaca que lo anterior fue posible gracias al impulso que el rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ le da a este tipo de actividades.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El ex gobernador de Tamaulipas, EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES, perdió un amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos… Cuentan que cuentan que en términos simples el ex gobernador alegaba que se le “estaban bañando” y por eso presentó un amparo. Ante ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que nadie se le “estaba bañando” de manera que regresó el caso al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito con sede en Ciudad Victoria, para que siga con el juicio… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía de Victoria, ALEJANDRO MONTOYA, ya dijo que él no tiene nada que ocultar y que con gusto se sometería a un examen antidoping… Cuentan que cuentan que este tema va agarrando fuerza en este proceso electoral, pues someterse a un examen de esta naturaleza les daría “confianza, certeza y seguridad a todos los electores”, según palabras del Candidato tricolor… ¡Calla pesáo!

Gracias… nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com