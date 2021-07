T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¡INTERESANTE LA CONTIENDA POR GUBERNATURA-TAMAULIPAS…!

X.-EN MORENA, EL PANTORILLERO ANDA DESTADO, ARRMETIÉNDOLA CONTRA SUS COLEGAS.

X.-EN MV, “LA SORPRESA” ES ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, YA LO PLACEA GUSTAVO CÁRDENAS

X.-EN EL VERDE ECOLOGISTA, DE HECHO EL VIABLE A LA GUBERNATURA SERÁ MANUEL MUÑOZ CANO.

LA CONTIENDA por la Gubernatura-Tamaulipas para el 2022, se antoja “ultra-mega-interesante”, porque simple y llanamente, observamos, que el propósito para algunos de los actores, es la de tomar la delantera” y naturalmente, “evitar que les ganen terreno”. En cambio otros piensan diferente, porque son respetuosos de los tiempos electorales. Sin embargo, lo inevitable es que, por lo menos uno de los Morenos (al que califican corriente con de la calle), “ya anda aventándole bravatas” a sus propios colegas aspirantes de su mismo partido, incluso menospreciándolos, ofreciéndoles espacios, según él, para que pasen a formar parte de lo que será su gabinete estatal.

ME REFIERO concretamente, al reconocido “sierpe de triple filo” Alejandro Rojas Díaz Durán, quien sin ser de Tamaulipas, “ya se anda pavoneando” como aspirante a Gobernador del Estado, al amparo del Partido Morena, cuya determinación política del presunto sopla-nucas del Senador Ricardo Monreal Ávila, es algo irrisorio e infantilesco, porque la gran mayoría de los actores de este organismo político, “ven como botona”, la actuaciones grotescas que ha venido ejerciendo el identificado como “el perro pantorrillero”, cuyo seudónimo se lo injertó la ex líder nacional de Morena Yeidckol Polevnsky.

EN MORENA….!

LO QUE SI podremos decirles es que en Morena, hay aspirantes al Gobierno de Tamaulipas “con buenos bonos de su lado”. Por ejemplo Rodolfo González Valderrama, aunque es originario de Tampico, les diré que el hoy Director Nacional de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), tiene años de estar ausente en el estado. Pero tiene una ventaja política importante, (válida en estos menesteres), “ser amigo” personal y de confianza de “quien usted ya sabe quién”. Y eso podría ser la diferencia, comparándolo con los demás prospectos que también buscarán por sus medios la candidatura de Morena al Gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, Rodolfo, por lo que veo, “ya anda haciendo lo propio” pero bajo un esquema de trabajo y respeto político y eso, a juicio de quienes lo conocen, podría “llevarlo al abanderamiento Moreno” pero en fin, iremos viendo sobre la marcha que irá pasando al interior del partido del Presidente AMLO.

OTRO QUE también detenta la Candidatura de Morena al Gobierno Estatal es el Dr. Américo Villarreal Anaya, quien como Senador de la República, ¡la verdad!, ha sido un político irresponsable e inservible, digo esto por lo indiferente que ha sido con la gente que votó por él, debido a que el galeno victorense, jamás se ha vuelto a parar en los ejidos, colonias y en todos los núcleos poblacionales de Tamaulipas, donde las familias “se quedaron esperándolo”, cuya postura del Senador (ex priista hoy Moreno) es meramente lamentable. Y funda su aspiración a que el mercenario y corrupto líder nacional de Morena Mario Delgado Carrillo, logre ungirlo como candidato a Gobernador. (Esa es su única esperanza). Porque si hablamos de bonos políticos a su favor (No reúne los necesarios) para calificar en su aspiración política.

MARIO ALBERTO López Hernández, alcalde de Matamoros, a pesar de ser uno de los mencionados de manera incisiva, para ir por la Candidatura de Morena al Gobierno de Tamaulipas, el edil de la tres veces heroica, “ha mantenido una postura sensata”, es decir de claro respeto a los estatutos del partido y de los indicadores políticos establecidos allá en las alturas del Partido creación del Presidente López Obrador, cuyo detalle de respeto y disciplina partidista, ubican a Mario López en una posición interna netamente preponderante, aparte de que el Mtro. López Hernández, cuenta con excelentes bonos por el trabajo de campo que ha venido ejerciendo en su querido pueblo, detalle que nos lleva a pensar que, el Presidente Municipal de Matamoros, está en la mira, pero de los bien posicionados, por su buen desempeño como político y servidor público, eso es lo que a mi juicio, se vislumbra en el panorama nacional interno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

EL DR. FELIPE Gaza Narváez, quien bajo un marco de tangible respeto, también “ha levantado la mano”, manifestando su deseo de aspirar a Gobernar Tamaulipas bajo las siglas de Morena y por ende, su valerosa decisión (ha causado ya fuerte impacto político), porque el doctor Garza Narváez, es de los que “cuentan con luz propia”, no necesita colgarse de la imagen de nadie y tiene ya casi cincuenta años de andar en el argot político tamaulipeco y, es además un hombre preparado que conoce perfectamente bien lo que es el real servicio público, cuyo detalle, ubica al doctor de la capital Victoria, como “una de las mejores cartas”, para ir por la Gubernatura de Tamaulipas, así es que, “no lo pierdan de vista”.

UNOS de “los engüilados” que pugnan por al Candidatura de Morena al Gobierno del Estado, es nada menos que el alcalde de la urbe petrolera ciudad Madero Adrián Oseguera Kernión, a quien ahora llaman empresario y vaya que, si es empresario, debido a “es de los reconocidos huachicoleros” allá en el Sur de Tamaulipas, porque “Oseguera, es dueño de por lo menos 10 empresas gaseras”, aparte de tener que responder a algunos expedientes penales que, mismos Morenos de Madero, “le irán sacando a la luz pública” bajo el esquema de acusación directa ante la FGR, cuyo tema, por lo que me dicen “está interesante”. Y si Adrián ganó la reelección, “no fue por su arraigo popular”, sino por la millonaria cantidad que le metió, al ejercicio de la compra de votos esa es la realidad.

DE AQUÍ PAL REAL PURA PADACERA….!

DEL DIPUTADO Federal (reelecto) ex priista metido a Moreno Erasmo González Robledo (a) el Finuras, este se anda enguilando solo como aspirante a Gobernador, ¡pobre iluso!. Porque aducen que “el Finuras”, valga la redundancia, “forma parte de la Pedacera” de MORENA. Hago hincapié en esto, porque a ciencia cierta este “agente de ventas” cómplice y socio de Mario Delgado Carrillo y Ricardo Monreal Ávila, como dicen en pancracio político nacional “no trae nada en la mochila”, porque nos hacen saber que “el finuras”, ha dedicado su tiempo (al bisne-negocio) que es lo que realmente busca este sujeto de ínfima calidad moral y, “vaya que le ha ido bien” y por esta razón seguirá cobrando buen salario y compensaciones, aparte de probables nuevas benevolencias, por la presunta venta de otros espacios públicos de lo que, en este mismo espacio, estaremos dando amplia cuenta muy pronto.

OTRO DE “La Pedacera” en las filas de Morena que aspiran al cargo de Gobernador de Tamaulipas, es el carpintero reynosense (hacedor de cocinas integrales) Héctor Martín Garza González, conocido bajo el mote de “el guasón”, este aunque ya perdió como Candidato a Gobernador de Tamaulipas en el 2016, quiere una vez más, se le dé oportunidad para según él, reivindicarse, pero la verdad es que este mercenario, gandalla y oportunista como político, ha dejado mucho que decir y desear, aparte de que “Héctor el guasón”, no ganaría ni de candidato a velador” en la plaza pública Miguel Hidalgo de Reynosa, porque dicen que, “ni Maki lo querría de cuidandero” del edificio de la Presidencia Municipal.

ADEMÁS Héctor Martín, es solo un buen orador, eso se le reconoce, pero como servidor público, la verdad, no sirve, porque simplemente, no ha dejado huellas, de buen trabajo en el servicio público, detalle por el cual “el guasón”, aunque sigue pavoneándose como viable a ser candidato a Gobernador de Tamaulipas, eso para quienes lo conocen, “lo toman como botana”, porque aluden que Héctor, debe darse por bien pagado, por “simplemente estar en la nómina federal”, porque hace algunos años estaba desempleado, pero “se le pegó como garrapata” al candidato presidencial hoy Presidente de México (AMLO) y la vida le ha cambiado, pero de candidato a Gobernador “nada que ver”. PORQUE ES DE LA PEDACERA.

GUSTAVO CÁRDENAS DE M.C. “YA PLACEA AL PRIISTA ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ

OTRO de los que en la grilla estatal anda también desatado, al estilo “el pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, es nada menos que mi buen cuate y amigo ex alcalde de ciudad Victoria, ex Diputado Federal y futuro Diputado Local “de dedazo” Gustavo Cárdenas Gutiérrez Líder Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, quien “ya anda placeando”, al ex priista Arturo Diez Gutiérrez Navarro, como su Candidato Oficial al Gobierno de Tamaulipas por el Partido Naranja. Por cierto, que Diez Gutiérrez, cuenta con el privilegio de (estar entre los peores alcaldes) de ciudad Victoria, por haber dejado una malísima reputación política como primera autoridad municipal. Algo así como el también ultra-mega-trampa Xico González Uresti.

MANUEL MUÑOZ CANO, “HIJO PUTATIVO DE GEÑO” ASPIRA A SER GOBERNADOR

EN EL PARTIDO Verde Ecologista, la líder nacional de este organismo político Karen Castrejón Trujillo, ha lazando ya como abanderado a Gobernador por Tamaulipas al también ex prisita Manuel Muñoz Cano, identificado entre la grey política de Victoria como “el hijo putativo” del ex Gobernador Eugenio “el Geño” Hernández Flores, quien por “su actitud de pedante y mamilas con la raza” de la capital, no es muy bien visto por la sociedad victorense, pero ya anda haciendo lo propio, pero con nada favorable que digamos.

