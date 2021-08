Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Investigará Gattás adeudo de Comapa

Cd. Victoria, Tam. – El alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Báez, ya sentenció que no recibirá una Comapa en bancarrota y hasta aseguró que exigirá cuentas claras sobre el adeudo de 80 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad.

Vamos a creer que Lalo tiene buenas intenciones, lo primero que anuncia es que ha solicitado a la CFE el récord de adeudos por mes y año que la COMAPA Victoria tiene con la paraestatal.

Sin duda que, cuando la CFE le dé respuesta a la solicitud, se encontrará con una gran sorpresa y descubrirá que quien empezó a dejar de pagar la facturación de energía eléctrica fue nada menos que su favorito para ocupar la gerencia del organismo operador del agua en la capital de Tamaulipas, por supuesto que nos referimos a Eliseo García Leal.

Quisiéramos preguntarle al alcalde electo si al descubrir la verdad entre COMAPA y CFE, seguirá manteniendo a García Leal como el único que puede tomar las riendas de Comapa, o de plano guardará silencio y sus declaraciones no son más que para acallar a quienes han hecho público las irregularidades que datan desde el 2014.

Lalo Gattás estaría obligado a cumplir lo que promete, los victorenses esperan que así sea, ya no quieren más de lo mismo.

Por lo pronto adelantó que en esta misma semana se dará a conocer una postura en relación al caso, una vez que se cuente con los documentales necesarios de la CFE y saber desde que fecha se dejó de pagar la luz, así como conocer a los responsables de ese adeudo.

De igual manera detalló que si la deuda es de la actual administración, habrá de pedir amablemente que la paguen.

Otro punto a favor del alcalde surgido de la coalición PT-Morena es que ya se anda moviendo en busca de recursos para invertir en beneficio de los victorenses, eso habla muy bien de Lalo Gattás.

Para ello realizó una gira por la ciudad de México donde se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Federal de Diputados, donde sostuvo acercamiento con la Secretaria General Gabriela Báez y el presidente de la JUCOPO, dando a conocer proyectos de mejoramiento de servicios públicos, urbanización y agua potable.

Desde luego que se requieren recursos para sacar adelante esos proyectos y Lalo Gattás los gestiona incluso un mes antes de tomar posesión como alcalde de ciudad Victoria.

Lo único que tiene en contra es que a su llegada al edificio del 17 Hidalgo tendrá como principal obstáculo el gobierno estatal encabezado por el gobernador con desafuero y orden de aprehensión, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin duda que el gobierno panista le cerrará las puertas y le negará el apoyo necesario al gobierno municipal emanado de Morena, por la simple y sencilla razón de que habrá “revanchismo” político, Cabeza de Vaca no olvidará la derrota del pasado 6 de junio, pese a que pueda asegurar no ser vengativo, argumentaría no contar con recursos para apoyar la realización de obras en beneficio de los victorenses, veremos y diremos.

Llega “Alito” al CEN del PRI

El Partido Revolucionario Institucional este miércoles estrenará delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), responsabilidad que recaerá en Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito.

Moreno Cárdenas inició su carrera política afiliándose al PRI desde los 14 años de edad, hoy, por fin se le cumplirá convertirse en presidente nacional de ese partido, dirigencia que ha buscado en varios años, en 1991 lo intentó cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la república.

Licenciado en derecho, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, fue sindico de asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Campeche en el 2000, auxiliar del rector de la Universidad Autónoma de ese mismo estado y coordinador de giras en el congreso de Campeche.

Ya fue presidente nacional del 2002 al 2008, pero del Frente Juvenil Revolucionario, también fue directivo estatal del a Juventud Popular Revolucionaria por México, en 2009 se convirtió en dirigente estatal del PRI en Campeche y en el 2012, Secretario de Organización Política del CEN.

Alejandro Moreno Cárdenas llega por fin a la dirigencia Nacional del PRI, partido político que ha sufrido toda una debacle desde el 2016, cuando lo perdió todo en Tamaulipas cediendo la gubernatura al Partido Acción Nacional, pero este último no canta mal las rancheras y todo indica que serán sus 6 años de debut y despedida en el gobierno estatal.

A partir del 2016 parecía que el PRI no se recuperaría, prácticamente en la lona, en la que siguió en los años 2018 y 2019, sólo en el proceso electoral del 6 de junio de este año medio resucitó, al obtener 130 mil votos.

La llegada de “Alito” al CEN es en el momento justo en que se acerca la elección para gobernador en Tamaulipas y otras 5 entidades, aunque las esperanzas son muy pocas.

Aunque según la información difundida por el mismo Comité Directivo Estatal del PRI a cargo de Edgar Melhem Salinas señala que será hoy la rueda de prensa en la que estará el nuevo delegado del CEN, y salieron a señalar extraoficialmente que está se llevará a cabo el jueves, así de desorganizados andan en el PRI, ojalá y no sea lo mismo para el 2022 y logren ponerse de acuerdo en quien será el candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

El Cierre

Ahora si, los mexicanos podrán tomarse tranquilamente sus caguamas cualquier día de la semana, quien se enojaba porque se gastaban su dinero en bebidas etílicas ya decidió irse del país, Ricardo Anaya, conocido como el “Canallín”, aunque se ha dicho el mismo exiliado del país, la verdad es que nadie lo exilió, más bien se fue huyendo por la demanda en su contra por presuntamente haber recibido sobornos para que se aprobara la reforma energética.

Ricardo Anaya se victimizó y acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de realizar una persecución política y de paso llamo mentiroso al titular del ejecutivo federal.

La respuesta del presidente no se haría esperar y en la mañanera le respondió, “Ahora Anaya, víctima, acusándome a mí. Es para decirle; ¿yo por qué?, yo no te mande a que hicieras esas cosas, ¿No te diste cuenta?, ¿Pensabas que no iba a suceder nada?

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.