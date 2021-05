Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Ir a las aulas requiere presupuesto

De nuevo a improvisar, haber como se resuelven las necesidades en los planteles educativos que se abrirán el lunes venidero en los municipios que hay semáforo verde COVID-19, porque después de un año y dos meses de inactividad, seguro que están en condiciones que dejan mucho que desear, al menos es la opinión de la Diputada Copitzi Hernández García quien cree que la Secretaría de Educación de la entidad tiene que dispone de recursos para la rehabilitación.

Sí esto último no llegase a suceder, otra vez los padres de familia deberán salir al quite con los maestros, porque no hay de otra o cooperan para resolver las necesidades físicas de los edificios o sus hijos estarán en sitios inapropiados para las últimas semanas de clases de este ciclo que concluye dentro de un mes.

Basta pasar por las Escuelas de educación básica para darse cuenta de que requieren mantenimiento de gran calado, porque más de un año sin la atención mínima equivalen a deterioro en todos los aspectos y es por ahí la advertencia de la Legisladora priísta, por eso puso sobe la mesa la demanda de un compromiso real de las autoridades educativas que tiene a su cargo el reynosense Mario Gómez Monroy.

Aunque no lo dijo la Diputada, también es relevante la postura que adopte la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que tiene a su cargo el profesor Rigoberto Guevara Vázquez, porque ellos están en condición de exigir que haya las garantías suficientes para que los maestros estén de nuevo en las aulas, sin riesgo de COVID-19 antes que nada.

Pero también con las condiciones físicas de las instalaciones, su higiene y la seguridad, que son elementales no le hace que solo sea por un mes, si se toma en cuenta que el reinicio de las clases es el reinicio de clases sin voltear a ver que sea por unas cuántas semanas.

Para que se le quita, ni profesores, alumnos y padres de familia están preparados al cien para estar de nuevo en las, el denominador común era que este ciclo escolar, completito sería desde casa, como se hace en el último año y dos meses, por ello, las inversiones requeridas para la readecuación de los edificios escolares estaban pensada para los meses de junio y julio, así cómo, la primera mitad del mes de agosto, porque el ciclo escolar que viene inicia por allá después del 20.

Bajo esta premisa, ir de nuevo a las aulas implica recursos y, hasta dónde se sabe, la Federación solo está vigilante de que, en aquellos municipios con semáforo verde, se despida el ciclo escolar 2020-2021, obvio, sin mandar recursos para insumos y rehabilitación de los edificios, patios, canchas, salones y el abasto adecuado de agua para uso y consumo humano.

Los otros.

De acuerdo con su encuesta, el dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano en la entidad, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, tiene ganada la Diputación loca de Victoria por el Distrito 15, en el cual compite contra María Teresa Garcén García, quien es candidata independiente, con María Olivia Calderón Ortiz postulada por el partido Fuerza Por México, Alejando Navarro Zúñiga del Partido Encuentro Solidario y Maricela Guajardo Maldonado del Revolucionario Institucional.

También trae en contra a Eduardo Rivera, quien entró en sustitución del candidato asesinado del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Rocha Chávez, a Juna Vital Román Martínez del partido Movimiento de Regeneración Nacional, a José Ricardo Hernández Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática y al ya Diputado local, Arturo Soto Alemán que busca la reelección en la curul del Congreso del Estado.

Cárdenas Gutiérrez está cierto de que la gente de su distrito tiene muy presente el desempeño logrado en los otros encargos políticos que le tocaron, por ello habla de que tiene grandes probabilidades de quedarse con esa posición y, además, contribuir en mucho para que el Movimiento Ciudadano pueda acceder a más diputaciones plurinominales, ya que, en la actualidad solo tiene una, la que ostenta la Legisladora Patricia Pimentel Ramírez.

En asuntos de candidaturas para la Diputación local, pero de El Mante que le corresponde el Distrito 17, la contienda no está demasiado reñida, pero, hay prospectos que se significan por el respaldo inusitado que tienen de los votantes de la casi urbe cañera, como es el caso de Nubia Mildred Fernández García del Partido Verde Ecologista de quien se pensó que no levantaría en forma positiva para agregarle votos al partido que dirige en la entidad Ricardo Gaviño Cárdenas, votos que será muy útiles para la conservación del registro ante el IETAM y que más adelante pueda ir solo a las elecciones, en especial para presentar candidato propio el año que viene al disputarse la gubernatura.

Quien por lógica debe de ganar es Juan José García Zamudio del PAN, porque hace tres años así lo hicieron y no deberá tener problema alguno para derrotar a Lidia Martínez López, que fue postulada por el partido del Gobierno Federal, Regeneración Nacional, en el entendido de que Juan Sánchez Banda del Partito Movimiento Ciudadano, tiene el compromiso de hacer un buen papel, porque hay el compromiso del coordinador estatal para que sean la tercera fuerza electoral de la entidad.

También compiten por la Diputación de Mante, Martín Huerta Hernández del Partido Fuerza por México, Yuridia Limón Núñez de Encuentro Social y Ofelia Arzola Zapata del Partido de la Revolución Democrática.

En esta capital se mantiene al alza la intención del voto a favor de quien busca mantenerse en la alcaldía, María del Pilar Gómez Leal, por algo que llaman la segunda oportunidad al PAN para que haga un mejor papel en Ciudad Victoria, al fin y al cabo, aunque ella sea del norte del estado, por su matrimonio tiene años de vivir aquí, sus hijos son de aquí y están muy relacionados con familias de la localidad, así que, podría resultar más favorecida con los votos que sus contrincantes.