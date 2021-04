T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

IRÉ AL CONGRESO DE MÉXICO “A EXIGIR LO QUE A TAMAULIPAS LE PERTENECE”: GERARDO PEÑA FLORES.

X.-UN SERVIDOR Y LETY GTZ. “NO NOS QUEDAREMOS CON LOS BRAZOS CRUZADOS..!

TRAS AFIRMAR que, “con las cartas credenciales de trabajo y servicio”, cuyas huellas hemos consolidado en el Congreso de Tamaulipas, para el bienestar de nuestras familias, son por las que, “iremos a pugnar” con tenacidad al Congreso de la Unión, para lograr más y mejores empleos, más inversión económica, más apoyos a la salud y más bienestar social, ese será mi compromiso y en consecuencia exigir “justicia presupuestal para Tamaulipas”, por lamentablemente, “la Federación ha dejado solo a nuestro estado” y ejemplo tangible de esta irresponsabilidad gubernamental es que, “hubo cero pesos por parte de la Federación”, para la atención al Covid-19.

EN TALES términos se expresó en rueda de prensa, el Candidato del PAN a Diputado Federal, por el IX Distrito con cabecera en Reynosa Gerardo Peña Flores, quien a la vez destacó que, “no iremos a calentar la silla al Congreso mexicano”, iremos a trabajar, porque un servidor y mi compañera Lety Gutiérrez, “no seremos diputados federales del montón”, ni tampoco seremos de “esos diputados que nomás van y cobrar y se olvidan de la gente”.

USTEDES ya me conocen, hablo fuerte y de frente a mi pueblo, Reynosa, porque he recorrido todas las colonias de esta mi ciudad, y por ello, tengan la certeza que, seguiré trabajando día a día, para conocer las más elementales necesidades de mi distrito y de mi querido estado, para que el Gobierno Central, se entere “de las más apremiantes carencias que padece Tamaulipas” y no se ufanen, diciendo que se están haciendo llegar los necesarios recursos a todos los sectoes, porque en el marco de realidades, Reynosa enfrenta un marcado déficit en obra pública y en otros muchos rubros que, sobre la marcha iremos señalando y por este esencial motivo, “no nos vamos a quedar callados, ni cruzados de brazos”, aseveró en otra parte de su mensaje el abanderado albiazul a legislador federal.

RECORDÓ el candidato del PAN Gerardo Peña que, hace dos años tuve la responsabilidad de comprometerme con los reynosenses de que iría al Congreso local a cumplir con tres compromisos específicos y los cumplí y en lo particular, quiero destacar que “soy una persona de palabra y de trabajo”, aludiendo que, un legislador o legisladora cobran exactamente lo mismo “por ir a sentarse a calentar la silla o ir a trabajar”, nosotros somos de esas personas que asumimos absoluta responsabilidad y compromiso con nuestra gente, con nuestra obligación y decidimos ir a trabajar al Congreso de Tamaulipas, como igual lo haremos en el Congreso de la Unión, puntualizó.

ENSEGUIDA con clara satisfacción Gerardo Peña Flores, dijo que, “Tamaulipas, se ha mantenido entre los mejores lugares en el manejo de la pandemia”, eso lo han corroborado el CONEVAL y el IMCO, ubicándose nuestro estado en la tercera posición, porque ha sido más rápido, en estabilizarse económicamente, apuntando el candidato a Diputado Federal panista que, esto “no es obra de la casualidad”, porque se deriva de acciones y políticas públicas acertadas y oportunas, gracias a la firme posición del Ejecutivo Estatal y por eso, el Gobierno de Tamaulipas, en este sentido, “ha logrado muy atinadas respuestas, en contraste con el pésimo manejo de la pandemia” que, a nivel nacional, ha instrumentado lamentablemente el Gobierno de la República.

TAMBIÉN resaltó Peña Flores que, “desde la máxima tribuna del Congreso Local, “se ha defendido el interés de Tamaulipas”, porque el gobierno central irresponsablemente, “eliminó el presupuesto para guarderías” que era un factor de gran apoyo a la madres solteras y trabajadoras. Y pugnamos también por los fideicomisos través de los cuales, se atendían por ejemplo, “emergencias para desastres naturales”, pero esta esencial necesidad, al Gobierno de México, “le ha sido totalmente indiferente”, cuya cuestión es un tema inconcebible e imperdonable, recalcó el aspirante a legislado federal.

EN OTRA PARTE de su exposición ante los medios, el abanderado de Acción Nacional al Congreso de México Gerardo Peña, con macado énfasis, dijo que “los compromisos se cumplen”, razón por la que, se comprometió a defender el interés de Reynosa y Tamaulipas, “para generar 50 mil nuevos empleos, pero bien pagados.

ALUDIENDO finalmente que, entre otros aspectos de vital importancia “exigiré vacunación para los tamaulipecos”. Y aludió Peña Flores, ser perseverante para que, “se decrete cadena perpetua a los violadores”, apuntando en plan tajante el destacado prospecto político del PAN, que, “mi deseo es y será servir, pero con hechos” y no bajo falsas promesas, como lo hicieron los que ya se van, porque no supieron cumplirle al Pueblo de Reynosa y menos a los tamaulipecos en general.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

[email protected]