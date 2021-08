SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-JESUS NADER FUERTE PROSPECTO AL 2022

UN PERSONAJE de la política de trabajo que ha hecho durante muchos años a pesar de su juventud, es MANUEL MUÑOZ CANO.

Ex secretario particular de EUGENIO HERNANDEZ FLORES en sus tiempos de inicio en la política, ex militante del PRI y ex secretario de SEDESOL entre otras cosas es hoy el dirigente estatal del Partido Verde de México y quien ya se mueve en la entidad como tal.

VINO, LLEGO y sigue en el recorrer diario por el estado de Tamaulipas, dijo el dirigente político que en los 100 primeros días de trabajo se revisan las dirigencias locales, se ratificarán o renovarán en sus 43 municipios.

Aseguró señalando que “Vamos a prepararnos muy fuerte para la contienda gubernamental del año que entra, del proceso electoral que inicia el 12 de septiembre; vamos a prepararnos con un posicionamiento importante de este partido a nivel estatal, vamos a revisar, ratificar y renovar las 43 dirigencias municipales.

REASIGNAN A MARIA LUISA GARCIA EN EL REGISTRO CIVIL

Sin duda tenía que ser asi, la licenciada MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ es nuevamente reasignada a la titularidad de la oficialía del registro civil de Rio Bravo.

LLEGA A PONER orden en el desgarriate de esa oficina donde parece ser que algunos empleados se aprovecharon de la ausencia de alguien que entienda lo que es un trámite pues como en todos lados hay quien es bueno y malo como servidor público como sucede en la planta baja o séase en la oficina fiscal del estado donde el nuevo titular JOSE GUADALUPE GARCIA, regidor con licencia parece que no ha podido con el encargo público estatal pues aún siguen habiendo algunos servidores públicos que se sienten mas jefes que el mismo titular de la dependencia y eso data desde que estaba ARMANDO TREVIÑO SALINAS que mejor renuncio y posteriormente siguieron haciendo lo mismo.

VOLVIENDO AL REGISTRO CIVIL RIO BRAVO, mucho gusto nos dio saber de la reasignación que hace el gobierno estatal en la dependencia donde llega de nueva cuenta MARIA LUISA GARCIA MARTINEZ que no dude ni tantito que en la que viene será la candidata a diputada local por el PAN.

RICARDO QUINTANILLA VA POR LA NOMINACION DE MORENA

EL EMPRESARIO y ex alcalde jaumavense LIC. RICARDO QUINTANILLA LEAL, dijo que va por la nominación como candidato a la gubernatura del estado.

Con mucho ánimo como le caracteriza y la simpatía de bonachón, el aspirante formal a la candidatura a la gubernatura el estado RICARDO QUINTANILLA inicio un recorrido por el estado de Tamaulipas para reconocer, pues ya lo conoce cada región, municipio y comunidad del sector norte, centro y sur del estado con quienes como persona y empresario ha tratado.

RICARDO tiene en su haber político y profesional, ser licenciado en economía, asi como militante del PRD en los mejores momentos de este junto al presidente LOPEZ OBRADOR con quien identifica su lucha política y social desde el año 2000.

Asi mismo su participación política lo llevó a afiliarse al partido del sol azteca donde fue candidato a alcalde y ganó la elección en Jaumave Tamaulipas en el 2007 siendo alcalde del periodo 2008-2010 arrebatándole del cacicazgo al PRI el control político de ese municipio del altiplano.

De la misma manera, RICARDO QUINTANILLA LEAL siguió en política y anteriormente había apoyado la campaña presidencial precisamente de AMLO en el 2006 donde tuvo una importante participación para posteriormente dirigir los destinos del ayuntamiento de Jaumave.

NO LA PIERDAN DE VISTA

La diputada federal suplente electa pero también senadora suplente por MOREAN, licenciada ye x regidora reynosense ROSY CANTU no hay que perderla de vista, es un elemento que podría dar la sorpresa en breve en importante comisión dentro de la política del partido de la cuarta transformación.

Un elemento que tiene en sus manos arraigo, participación y lealtad a su partido MORENA donde esta haciendo una labor permanente desde hace ya buen tiempo que le permitirá al partido en mención alcanzar los objetivos trazados de alcanzar el poder ejecutivo en el 2022 pues la unidad será la que hará la diferencia.

RODOLFO SIGUE SU CAMINO

ANDUVO POR EL sur del estado RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, director de Radio, TV y cinematografía de la secretaria de gobernación.

Es un aspirante natural a la candidatura al gobierno del estado por su partido MORENA, es uno de los pocos junto a FAUSTINO LOPEZ VARGAS y HECTOR GARZA que se encuentran afiliados asi como la senadora tamaulipeca GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES a quien le sigue fallando el equipo de trabajo o no le pasan los mensajes.

PUES BIEN, estuvo RODOLFO como le llaman en el sur sus paisanos en municipios de la zona conurbada donde a invitación de amigos suyos de la sociedad cooperativa de producción pesquera Rosva y Hules mexicanos dijo que en Tamaulipas ya se merecen un gobierno emanado de la sociedad, del pueblo tamaulipeco que comprenda y entienda pero además le entre a solucionar muchos de los problemas que los aquejan y por eso aclaró que se están comprometiendo a trabajar por la transformación de Tamaulipas para que la 4T llegue con la fuerza que se necesita.

EN EL PAN SE MUEVE NADER

EL ALCALDE reelecto JESUS NADER NASRALLAH de Tampico no hay duda que tiene en sus manos la oportunidad de abanderar al partido acción nacional por el que ya ha tenido oportunidad de calarse en las urnas con números positivos ganando con el voto de confianza de la ciudadanía.

En el servicio público también ha sido un servidor público que ha estado al frente de importantes trincheras y como empresario ha sido exitoso por lo que no dude que JESUS NADER trabaja para ir en busca de la gubernatura con una causa real.

LIDER MAGISTERIAL RECONOCE ESFUERZO DEL GREMIO

NAIF HAMSCHO IBARRA, directivo del SNTE y ex coordinador magisterial en Matamoros, pero también director de la escuela secundaria NO. 7 “Ricardo Salazar Ceballos” reconoció el trabajo de sus compañeros como Trabajadores de la Educación que dan lo máximo para cumplir con nuestra gran labor al iniciar los trabajos ya de este ciclo escolar 2021-2022.

Manifestó que se siguen cuidando, tomando las precauciones pertinentes que marca el sector salud y donde dijo también “nosotros seguimos dando todo por nuestra materia que es la educación, hemos trabajando al triple sin horario ni apoyos tecnológicos a distancia con nuestros propios recursos y las escuelas no caminarían sin nuestra entrega y el apoyo de los padres de familia, sigamos haciendo lo que nuestra vocación y dogma nos facilita educar, formar y transformar.

Señala NAIF HAMSCHO IBARRA como director de la institución que se procederá con todo el personal docente y administrativo invitándolos a seguir cuidándonos con todas las medidas sanitarias y que las autoridades hagan su papel, porque el de nosotros nunca lo hemos dejado de hacer.

HAY QUE CONSIDERAR que como directivo del SNTE sección XXX ha sido un elemento de resultados para sus compañeros de gremio en los temas pertinentes al área de previsión social.

