Por Guadalupe E. González

“¡LA 4T, A ROMERO DESCHAMPS, ¡NO LE RECOGE LO ROBADO” …!

X.-PETROLEROS DEMADAN JUSTICIA, CÁRCEL AL LÍDER CHARRO ¿Y?

X.-GOBIERNO FED. NO PROCEDE CONTRA CORRUPCIÓN, LA UTILIZA

EN LOS TRES años que lleva “el Gobierno de la 4 T”, lo único que observamos es el interés político del Partido en el poder, para lograr su total consolidación y afianzarlo para el futuro político del país, (al clásico estilo el PRI) que duró 86 años en el Poder. Y sino vemos “el interés por combatir a los corruptos” en el Gobierno del Presidente AMLO, es porque al mandatario mexicano, “no le importa meter a la cárcel” a políticos, empresarios, incluso líderes sindicales nacionales, cuyas personalidades fueron “emblemas de corrupción”, los que se “convirtieron en archi-millonarios” a costillas del dinero del pueblo de México, a cuyos personajes el mismo Presidente, en su momento, los denunció con marcado índice de fuego. Sin embargo, “hoy el actuar contra los corruptos, es diferente”. Y por ende, “la 4-T es cómplice de la corrupción”.

ESTO NOS lleva a la reflexión de que, al Gobierno Federal o de la 4-T, le importa más utilizar los flagelos de “corrupción e impunidad”, por cierto, muy arraigados en el pasado y aun en su gobierno, solo para (aprovecharlos políticamente y favorecer) al partido de su creación, cuya tónica es evidente y fabulosa para el Presidente, no así para quienes fueron arteramente afectados por los corruptos políticos del pasado:

POR EJEMPLO, nadie olvida en el Sindicato de PEMEX, que “el líder charro” del STPRM Carlos Antonio Romero Deschamps, fue Senador y Diputado Federal cuantas veces quiso en casi seis décadas. Y fue del dominio público “lo de la vida de lujos que se dio” juntos a sus hijos, que también disfrutaron el dinero de los petroleros en el extranjero, “gracias a las cuotas sindicales” de los sufridos y humillados trabajadores de Pemex, de (las 36 Secciones Sindicales) que conforman la máxima Industria del país, resultando ahora que, “el venal cacique petrolero”, SIN NINGÚN PENDIENTE, (goza y disfruta de lo lindo de su majestuosa fortuna), amasada con dinero ajeno. Pero eso al actual Gobierno Federal o de la 4-T, “es lo que menos le interesa”, Porque con su marcada indiferencia, lo protege.

LO MARAVILLOSO para Romero Deschamps, es que el actual Gobierno de la República que, se ha identificado por “no comulgar con la corrupción”, es el mismo que (está protegiéndolo indirectamente, al no proceder contra este), olvidándosele al Presidente Andrés Manuel López Obrador, (LO DE RECUPERAR LO ROBADO) para los afectados obreros de los Sindicatos de PEMEX, porque los bienes muebles e inmuebles y millonarias cuentas bancarias que, Romero e hijos, tienen en México y el extranjero, (es dinero de los obreros) y por ello, el Ejecutivo Federal, por lo que él mismo afirma y sostiene, debería proceder a “recogerle los robado” al hoy intocable ex Secretario General del Sindicato Petrolero. A esto, (los petroleros víctimas del ex dirigente Romero Deschamps), esperan conocer una respuesta clara del Presidente AMLO.

LO INADMISIBLE e inaceptable entre los indignados y afectados Petroleros de Salina Cruz, Oaxaca, de Salamanca, Guanajuato, Cadereyta, Nuevo León, los de Reynosa Tamaulipas, Poza Rica, Veracruz, de Villa hermosa Tabasco (la Tierra de AMLO) es que, (el Gobierno de la 4-T) que prometió ayudarlos, hoy muestren claro desinterés, respecto a proceder en consecuencia contra los corruptos Líderes nacional y de las Secciones Sindicales de Petróleos Mexicanos, porque sin excepciones, los Secretarito Generales, “están bien forrados del dinero de los obreros”, a los que han caciqueado arteramente. Pero eso al Gobierno Obradorista, repito y está muy claro que, “no les interesa actuar contra los caciques”.

LA FAMILIA Petrolera de México, hoy al ver al Presidente Andrés Manuel López Obrador, no tener el deseo, ni interés “de despojar de los robado” a los caciques sindicales petroleros que, (se pasen impunemente) en sus comunidades y varios de ellos (YA HACIENDO CAMPAÑA PARA REELEGIRSE) esto, ha venido generando a nivel nacional “un clima de inconformidad e indignación de los obreros petroleros” hacia el Gobierno de la Cuarta Transformación (4-T), la que prometió (recuperar lo robado para los afectados y en Petróleos Mexicanos (PEMEX) eso no está sucediendo), porque “a ninguno de los caciques petroleros, se le ha metido en cintura” y menos se les llamaría a rendir cuenta a los trabajadores. ¿Cómo la ven?… ¿Actuará el Gobierno Federal?

AÍDA FÉRES DE NADER PRESENTARÁ ESTE JUEVES SU TERCER INFORME DE LABORES AL FRENTE DEL DIF TAMPICO.

HOY JUEVES Aída Féres de Nader, Presidenta del Sistema DIF Tampico presentará su 3er. Informe de actividades correspondientes al trienio 2018-2021, acto a desarrollarse en la Casa de la Cultura, donde la distinguida esposa del alcalde porteño Jesús “Chucho” Nader, dará amplia cuenta sobre las numerosas actividades que en bien de las familias, jóvenes, niños y ancianos, con gran cariño, decisión y constancia, ha desarrollado desde el noble organismo.

HABLARÁ también sobre la atención a los grupos prioritarios y el mejoramiento de los diferentes espacios, que han sido parte fundamental de las acciones sustantivas de su gestión en la Presidencia del DIF, apuntando la Sra. Aída Férez de Nader que, durante los tres años en esta institución, hemos brindado atención de calidad a las familias, sin excepciones, puntualizando servir con mayor ahínco en favor de las familias que menos tienen.

EN OTRA PARTE de su mensaje, la Presidente del DIF-Tampico dijo que, «hemos trabajando con mucho cariño y con gran intensidad por el bienestar de los diferentes sectores de la población”, pero principalmente, apoyando de las familias en estado de vulnerabilidad, como los adultos mayores, las personas con discapacidad; las niñas, niños y adolescentes, los que, naturalmente, “viven en condiciones difíciles”; cuya labor dijo: “la ejercemos con gran responsabilidad”, todo ello, por (nuestro sano propósito de servirle a las familias, sin excepciones).

AIDA FÉRES de Nader destacó el respaldo que en todo momento ha recibido de su esposo, el Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, y de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Sra. Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

TOIDO LISTO EN SAN FERNANDO…!

MAYBELLA Ramírez alcaldesa electa del municipio de San Fernando Tamaulipas, se alista con su equipo de trabajo, para de inmediato emprender acciones de tangible bienestar social a las familia de su querido pueblo, pueblo al que la Presidenta electa se debe, cuya comunidad “le tributó a Maybella un triunfo seguro y arrollador” en la pasada elección y por esta razón la alcaldesa, habrá de trabajar con atingencia y perseverancia, para bien de las familias, de todos los estratos sociales.

EN SAN Fernando, en el Nuevo Gobierno se avizoran muy firmes propósitos de trabajo y servicio, cuya tarea sin duda alguna, habrá de recaer en bien de la gente que menos tiene, así lo expresa la alcaldesa Maybella Ramírez y que bueno, porque el saliente alcalde José “Pepe” Ríos, fue un individuo e ínfima calidad moral el que, más bien trabajó para su beneficio y el, de sus amigos y compadres y no por la gente del pueblo, motivo por el cual en las filas del PAN “al cliente de mi amigo Chuy Galván” (por lo de la rifa) lo rechazaron terminantemente, para que “él no fuera al candidato” a Presidente Municipal.

DIPUTADO FEDERAL DEL III DISTRITO, A TODO GALOPE

Y YA QUE A NDAMOS EN San Fernando, les diré que el Diputado Federal Tomás Gloria Requena, reportándose desde la ciudad de México, allá por San Lázaro, llevando tareas de gestión y algunas propuestas que, desde la máxima Tribuna de ese Cuerpo Legislativo, “ya ha puesto en marcha”. Y vaya que Tomás por su sencillez y calidad de servidor público, “es de los que no descansan” al grado de dirigirse al estado de Nayarit, donde realizó algunos recorridos por “importante comisión que tare entre manos”.

APUNTÁNDOSE que, otro de los Diputados Federales que, “la verdad” aunque no sea santo de mi devoción, pero que, “ya trabaja a tambor batiente” es el victorense ex alcalde Oscar Almaraz Smer, a quien se le reconoce su capacidad y experiencia en estas lides y que bueno, para que obre en consecuencia como representante popular y todo los que proyecte, naturalmente, redunde en bien de la familias que le dieron la confianza para representarlos en la Cámara de Diputados Federales. “lo del cesar al cesar”.

EN VALLE HERMOSO

OTRO de los alcaldes electos que, también arrancaran con entusiasmo su trabajo para servir a las familias de Valle hermoso, es el Dr. Alberto Alanís Villarreal, quien por el momento, ya tiene bien armado su equipo de trabajo, cuyo grupo estará atendiendo con firmeza cada una de las tareas para el bienestar de la gente de las colonias y ejidos de la ciudad, cuya comunidad, honestamente, “la dejó para el can” el repudiado ex alcalde Gerardo Aldape Ballesteros, un rapaz sujeto que más que servirle a las familias, obró para lograr objetivos personales, junto a su hombre de confianza identificado con el seudónimo “del Paley” Manuel Perusquia.

LO BUENO ES que en valle hermoso, ya se tendrá a nuevas autoridades, al mando del Dr. Alberto Alanís Villarreal, quien unido a su gabinete municipal, llevarán acciones muy firmes con el sólido apoyo del Gobernador de Tamaulipas Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así es que, sobre la marcha iremos viendo el certero trabajo del Presidente Municipal Alberto Alanís.

