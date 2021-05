¡LA 4T ESTÁ DESESPERADA!

Hipódromo Político

La única explicación para que la 4T y sus personajes tomen las decisiones que están tomando en contra de sus adversarios políticos.

De acuerdo con la Revista 32, los principales ayuntamientos se quedarán en manos de las fórmulas del Partido Acción Nacional.

Gloria García Conte, representante de MORENA en Matamoros, acusa a Mario López “La Borrega” de misógino.

En Nuevo Laredo, encabezados por el alcalde Arturo Sanmiguel, le echan montón para ayudar a los más afectados por las circunstancias climatológicas.

No hay duda. Los traspiés dados en los últimos días por personajes de la 4T y la agresiva y absurda campaña que traen en contra del Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, demuestran que están desesperados y más, porque se les cayó su popularidad electoral. De 12 gubernaturas que tenían proyectado ganar al principio de la elección, ya andan en el orden de tres y, en las dos semanas que faltan para la elección del 6 de junio, esta cifra podría caer aún más.

Asimismo, MORENA está en camino de perder la mayoría que tenía en la Cámara de Diputados y ello podría generarle muchos dolores de cabeza al presidente López Obrador, porque no podemos perder de vista que es en Diputados en donde se discute, modifica y aprueba el presupuesto. Y perder mayoría y tener que cabildear con la oposición no es lo suyo y MORENA y el presidente podrían salir no bien librados de este proceso.

Y se siente aún más la desesperación presidencial cuando Alejandro Rojas Díaz Durán está como “cuchillito de palo” en los medios difamando un día sí y al otro también, a sabiendas de que lo que intenta es, mediáticamente, descalificar a un gobierno, el de Francisco García Cabeza de Vaca, que ha dado buenos resultados a los tamaulipecos en los últimos cinco años. Y para quien lo dude ahí están los indicadores del propio gobierno federal.

Pero como la estrategia legal no les ha funcionado, no les queda más que difamar. Y Rojas Díaz Durán es un cartucho quemado de la política nacional cuyos dardos envenenados no han logrado en meses absolutamente nada, que no sea generar las burlas de la sociedad mexicana ante tanta infamia y tanta babosada inventada por este “picapleitos” de la política.

A decir de los analistas políticos, con el terrible accidente de la Línea 12 “Línea Dorada” del Metro de la Ciudad de México, a López Obrador se le cayeron las candidaturas de Marcelo Ebrard, canciller de México, en cuyo periodo de gobierno se construyó esta obra de infraestructura y la de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque, yo diría, que la única que quedó sin posibilidades de ser candidata de MORENA en 2024 fue Sheinbaum, porque desde que se construyó el Metro, en el Gobierno de Marcelo Ebrard ya pasaron 10 años y lo que queda claro que la actual directora del METRO, Florencia Serranía, es una mujer que no le intelige al tema, incapaz de asumir su responsabilidad y protegida a capa y espada por los gobiernos federal y de la ciudad de México, aunque su lugar debiera ser en la cárcel por negligencia criminal. El fondo es que quitaron el presupuesto de mantenimiento y ello terminó con la vida de 26 personas y lesiones a más de 70, hasta ahora. Y electoralmente, se le cayó el encanto a MORENA, que llegará al seis de junio “arrastrando la cobija”.

Con la presunta caída de Ebrard y de Sheinbaum, se vanaglorió Ricardo Monreal quien, a la velocidad de la luz, se puso a tomar acciones para ganarse, ante los ojos de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, claro, la posibilidad de ser el candidato del movimiento a la presidencia de México en 2024. Pero, lamentablemente, se equivocó en la estrategia. Y reprobó en su andanada contra Cabeza de Vaca, porque, primero, nunca hubo tal orden de aprehensión, o nadie la ha visto hasta hoy. Además, Monreal intentó sin éxito, convocar a un periodo extraordinario para acordar la desaparición de poderes en Tamaulipas, lo que MORENA no podría porque no cuenta con la mayoría calificada para lograr tal fin y Monreal, quedó en un absoluto ridículo político.

Y si después del 6 de junio pierde su hermano, David Monreal, la gubernatura en Zacatecas, como lo prevén la mayoría de las encuestas, Monreal será historia en la búsqueda de la candidatura presidencial. Y sin Monreal, Sheinbaum y Ebrard, se le acabaron las cartas a López Obrador para el 24.

Pero no sólo eso. A Monreal también lo dejó en ridículo el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, cuando aseguró que no existe una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca: “no tiene orden de aprehensión; al menos, yo no la conozco. Jurídicamente no existe la orden de aprehensión. Existe la ficha roja que emitió la FGR para la búsqueda”, dijo el senador en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola. Además, Ramírez, afirmó que jurídicamente el gobernador mantiene su fuero tras el acuerdo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazó que en el Senado se inicie un proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas, porque dijo que “no hay elementos jurídicos, ya que mantiene su fuero”, mientras el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que si había una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. ¿Ni ellos mismos pueden ponerse de acuerdo? Aquí la diferencia es que Eduardo Ramírez si es profesional y Mier y Monreal tienen motivaciones electorales.

Y si, están desesperados en la 4T, porque no han podido con el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y como dijo Don Teofilito, “ni podrán”. No conocen al reynosense, y no han querido entender que el Gobernador Constitucional de Tamaulipas se crece al castigo.

Y para nadie es un secreto que a Ricardo Monreal lo mueve un halo de soberbia que, lo ha acompañado desde que llegó a Tamaulipas, en 2018, como el coordinador regional de la campaña de López Obrador y, desde ahí intentó amenazar, intimidar, al Gobernador de Tamaulipas, quien no se dejó que le mandaran mensajes amenazantes y le respondió a Monreal. Y por ello Monreal mandó a su esbirro, a Alejandro Rojas Díaz Durán quien, más parece señora despechada, que político.

Y un día si y al otro también, Rojas Díaz Durán está jode y jode, sin entender que esa estúpida postura lo único que está logrando es reducir el índice de simpatizantes que MORENA tenía de cara a la elección del seis de junio. Hoy MORENA está en un punto sin retorno. No logró su cometido en Tamaulipas. Hoy Francisco García Cabeza de Vaca sigue gobernando el estado y seguirá hasta el 30 de septiembre de 2022.

Finalmente, alguien debería hacerle entender a Andrés Manuel López Obrador que no es borrando de la faz de la tierra a sus adversarios, ni queriendo acabarlos, como lo está haciendo, como se construye la gobernabilidad, la democracia y el estado de derecho. A la presidencia de México en 2018 llegó un hombre intolerante, irrespetuoso de las leyes, líder de una facción política y que quiere acabar a las instituciones mexicanas a como de lugar. Y él mismo, con sus acciones cotidianas, está confirmando el slogan que la oposición utilizó en la campaña de 2006: “López Obrador es un peligro para México”.

Y así como están desesperados los más altos peldaños de MORENA en México, están desesperados los candidatos de ese partido en Tamaulipas: lo mismo andan de malas Carmen Lilia Cantú Rosas, en Nuevo Laredo que Carlos Víctor Peña Ortiz “Makito”, en Reynosa; Olga Sosa Ruiz, en Tampico, ni se diga; igual que anda desesperado Eduardo Gattas Báez, en Ciudad Victoria; que desesperado anda Armando Martínez en Altamira, por hablar de los ayuntamientos más importantes del estado.

El problema para los MORENOS es que andar desesperados a estas alturas del partido significa que empiezan a cometer errores y a 10 días de que concluyan las campañas electorales y a 14 días de la elección, la desesperación motiva a que sus campañas hagan agua y lleguen al día D desmotivados y, lo que es más importante, perdidos.

1. Y en Tamaulipas las cosas no son muy diferentes para MORENA. De acuerdo con encuestas levantadas por la Revista 32, si hoy fueran las elecciones, el Movimiento de Regeneración Nacional perdería prácticamente todos los distritos. Perdería Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, Altamira y Tampico, donde arrasaría el Partido Acción Nacional. En Nuevo Laredo, Yahleel Abdalá alcanzaría 44.7% contra triste 24.9% de Carmen Lilia Cantú Rosas. En Reynosa, “Chuma” Moreno Ibarra ganaría la elección con 34.0% contra 28.2% de Carlos Víctor Peña Ortiz “Makito”. En Ciudad Victoria, Pilar Gómez vencería en la elección del 6 de junio por 32.5% contra 22.1 que alcanzaría Eduardo Gattas; en Altamira, Ciro Hernández Arteaga lograría un 43.0% contra 33.2% de Armando Martínez y en Tampico, Chucho Nader arrasará con un 48.4% contra un 28.3% de Olga Patricia Sosa Ruiz.

Por cierto, esta encuesta de la Revista 32, al otro nepotista de Reynosa, a Benito Sáenz Barella, del PRI, le da un triste 4.0%, lo que debería servirle como motivo suficiente para ofrecer disculpas a los ciudadanos y retirarse de la contienda, en donde sumará un fracaso más a su larga lista de fracasos en la política reynosense. Benito Sáenz Barella es, y ha sido, un lastre para el Partido Revolucionario Institucional de Reynosa y en lugar de ayudarle al partido y de sumarle votos que le ayuden a conseguir votos para el incremento de las posiciones plurinominales, está perdiendo los cada vez menos votos que el tricolor tiene en sus alforjas.

¿Y no había mejore candidatos para el PRI de Reynosa? Si, yo estoy convencido que sí, pero como a mí no me preguntaron y decidieron participar con Benito Sáenz Barella como su candidato a la presidencia municipal, quien ya tiene varios fracasos en sus espaldas, tendrán también que asumir el costo político de una derrota más.

2. Gloria García Conte, representante de MORENA en Matamoros, acusó al alcalde con licencia, Mario López Hernández “La Borrega” de ser misógino. “La Borrega” no ha hecho nada por MORENA y es un misógino. Por eso, debemos votar por una mujer. Y no conozco a otra que no sea Ivette. Hablo como mujer. Si podemos manejar una familia y un hogar, podemos sacar adelante el municipio. ¡Se vale sobar! 3. En Nuevo Laredo, se llevó a cabo la reunión de Comité de Salud por Tromba, encabezada por el alcalde Arturo Sanmiguel Cantú. Los Secretarios y directores presentaron un reporte pormenorizado de acciones realizadas.

El director de Protección Civil, Omar Enríquez Sánchez, informó que ha venido trabajando con 45 elementos y 15 unidades de trabajo. Se atendieron reportes de las colonias Buenavista, Primero de Enero, Unidad Nacional y sector Centro. Se retiraron 75 árboles caídos o recargados en techos, se movieron 18 anuncios de vialidad y/o de negocios caídos sobre avenidas, se retiraron 14 postes de teléfono y se dotó agua para uso doméstico en la colonia Unidad Nacional.

La Secretaría de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer, informó que se recolectaron 120 arbotantes de avenidas principales, se detectaron 300 luminarias dañadas, se realizaron recorridos y limpieza, con 32 empleados distribuidos en cuadrillas por las colonias: Bonanza, Palmares, Longoria, Gran Bulevar, Constitucional, Olivos 1 y 2, Valles Elizondo Valle Dorado, San Agustín, Villas de San Miguel, Valles de Anáhuac, Colorines, Valles del Paraíso, Naciones Unidas, Nueva Era, Voluntades, El Campanario y Reservas Territoriales.

Se ha venido trabajando con tres grúas chicas, 1 grande y 1 mediana. Asimismo, personal de bacheo se unió a la recolección de ramas y árboles con 48 jornaleros y 3 camionetas de 14 metros cúbicos y se realizaron 46 viajes en la limpieza de las calles: Leandro Valle entre González y Dr. Mier; Pino Suárez entre Gómez Farias y Dr. Mier; Dr. Mier entre Plutarco Elías Calles y Corona, César López de Lara entre Mina y Maclovio Herrera, Maclovio Herrera entre César López de Lara y Riva Palacio, Fundaores y Pedro Pérez Ibararra, Pino Suárez entre Carlos Ozuna y Lauro del Villar, Aquiles Serdán y Sonora, Pino Suárez entre Eva Sámano y Jaumave, Dr. Mier entre Reynaldo Garza y Corona.

En la recolección de troncos, ramas y basura se utilizaron 6 camiones de volteo de 12 metros cúbicos, una tolda de 24 metros cúbicos. Se realizaron 90 viajes de 12 metros cúbicos y 35 viajes de 24 metros cúbicos y se continúa con los trabajos de recolección. Además, se está apoyando con agua potable, a través de distribución con 4 pipas y se ha realizado poda, retiro de ramas y troncos. correspondiente a 400 árboles y a 168 vueltas de camiones.

El director de Semaforización, Lino Martínez, informó que existen 225 cruceros semaforizados en la ciudad. De la totalidad, 162 funcionan sin problema alguno. 27 cruceros tienen semáforos derribados, se perdieron 40 estructuras de semáforos, se han detectado 63 cruceros apagados. De los 225 cruceros, se ha realizado un censo completo en 71 de ellos para conocer las condiciones en que se encuentran. Y se supervisa desde los tornillos de base hasta tarjetas de funcionamiento. De las 43 señales tipo bandera derribadas, se han atendido 11. El tiempo de trabajo por crucero es de 3 horas en promedio.

Asimismo, se han encendido 3 cruceros con semáforo lateral en las siguientes calles: González y América, Municipio Libre y Eva Sámano, Calzada de los Héroes y Eva Sámano. Al momento se han detectado 125 cabezales dañados, con el recorrido pueden aumentar. Al momento, se trabaja con 12 operativos, una grúa y una canastilla.

La COMAPA, con Luis Moreno, como gerente general, informó que la infraestructura hidráulica de la ciudad trabaja al 92%. El resto de las colonias se encuentran sin agua por falta de energía eléctrica.

Jaime Ruiz Rendón, titular de la Secretaría de Obras Públicas, informó que solicitaron camiones de volteo a contratistas para realizar acciones de limpieza de la ciudad. Ya cuentan con 3 camiones de 14 metros cúbicos y están por entregarles 8 más.

La Secretaría de Salud, a cargo de la epidemióloga del gobierno del Estado, Hilda del Carmen Selvera, informó que de los 19 centros de salud distribuidos en la ciudad se han recorrido 15, de los cuales 4 están fuera de servicio por falta de luz y agua.

La Guarnición Militar de la Plaza de Nuevo Laredo, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Pérez Ceja, informó que han retirado 25 árboles, con un acumulado de 100 desde que inició la contingencia, 17 toneladas de escombro acumulado, 67 toneladas y 10 letreros espectaculares. Además, han liberado obstáculos de 81 calles y avenidas

Además, participaron en la reunión el secretario del Ayuntamiento, José Ramón Ibarra Flores; director de Gobierno, Roberto García Capistran; director de Salud Municipal, Alejandro Cervantes; director del CIAC, Daniel Calderón; entre otros funcionarios municipales.

