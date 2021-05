La Alianza “Va por Altamira” Reafirma Triunfo de Ciro Hernández

+ Reconoció Ciro la suma de diversas corrientes políticas, con visión y sin colores

Hace meses decidimos todos los que estamos aquí en este foro, formar una gran alianza, con visión, proyectos y propuestas, para hacer de esta ciudad industrial ejemplo nacional y motor de amplio desarrollo y crecimiento en Tamaulipas, por eso “Va por Altamira”, reafirma el triunfo de nuestro candidato del PAN a la alcaldía Ciro Hernández Arteaga, así se pronunció Armando López Flores en representación de más de mil 200 que integran estructuras del Partido Revolucionario Institucional.

En su intervención el candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía Ciro Hernández Arteaga, reconoció que hoy la suma de diversas corrientes políticas, como ustedes mis amigos, marcan un inminente y arrollador triunfo electoral; así debe ser la política, sin colores, así como lo han decidido ustedes, miles coinciden con el mejor proyecto, es por Altamira.

Con ustedes hemos trabajado, ustedes me han entregado su confianza más allá del color; mi propuesta política, orden, cultura y desarrollo, tiene mucho que ver con lo que está esperando la gente, un gobierno honesto, pero sobre todo un gobierno humano, ese es mi compromiso, estar muy al pendiente de la gente. Gracias a mis amigos Griselda Carrillo, Armando López, Javier Gil Ortiz, Carlos González Toral por su apoyo, aquí estamos los mejores candidatos del Partido Acción Nacional Elizabeth Humphrey, Joaquín Hernández Correa, todos pintados de azul, remarcó Ciro Hernández.

En tanto que Armando López Flores, volvió a remarcar “aquí en Altamira tuvimos la decisión de mover a esta gran maquinaria priísta, unirnos a los mejores proyectos, a la fuerza del triunfo, porque estamos plenamente seguros que con Ciro a Altamira le irá mejor; hoy esta estructura vuelve a confiar en este nuevo proyecto, que no tiene colores, nosotros no somos coalición de forma, somos aliados de adveras, de corazón, porque amamos a Altamira, más allá de partidos, nos conocemos y sabemos quiénes somos, nos podemos ver a la frente; Ciro confiamos en ti, sabemos que no nos vas a fallar.

Dejar muy en claro –dijo Armando López-, llegamos en una alianza que Va por Altamira, donde nuestra fuerza es con las mujeres, los campesinos, profesionistas, obreros, jóvenes y sociedad civil y ya decidimos y es con Ciro Hernández, nunca nos equivocamos y vamos en esta alianza con todos los candidatos del Partido Acción Nacional.