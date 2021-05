Tiempo y Espacio.

La carísima “democracia”.

Por Jaime Luis Soto.

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y este miércoles terminan – ¡por fin!- las campañas electorales. Después vendrá un silencio absoluto de los contendientes para que los electores razonen su voto.

Y vaya que se debe de razonar el voto. ¿Por cuál candidato o partido político? Eso ya es una decisión muy personal de usted. A lo que queremos llegar es que cada sufragio en México cuesta casi 300 pesos. Cada uno.

Recurriendo a Don Pitágoras, y en el plano nacional, resulta que el presupuesto que se le asignó al INE y a los partidos políticos suman en conjunto (y redondeando cifras) 27 mil millones de pesos que, divididos entre los poco menos de 95 millones de electores, nos arroja una suma de que cada voto costará casi 300 pesotes.

Sale algo cara nuestra democracia.

Mejor dicho: ¡Carísima!

Pero, buzos caperuzos: Si usted vota o no, aun así se estará erogando los casi 300 varos por cada sufragio. Es lana ya asignada y que se ha ido gastando, y se gastará al final de cuentas.

Es decir, así vote una sola persona o los casi 95 millones de electores, la lana será gastada y que el mundo siga girando.

¿Se imagina usted que en ese escenario de la danza de miles y miles de millones de pesos gane el abstencionismo…?

Cierto: Esta son las elecciones más grandes y caras de la historia, pero también las más sucias y, a como se ven las cosas, posiblemente las más violentas.

Peor aún: Quizás las más dañinas para la salud pública pues los reportes indican que el coronavirus está teniendo un nuevo y muy preocupante rebrote.

Y se presume que muchos de los hoy enfermos se contagiaron en los eventos proselitistas en los cuales hubo de todo, menos la sana distancia, con sus excepciones pues no se vale generalizar.

La Secretaría de Salud en Tamaulipas reportó el sábado 50 nuevos casos y 16 defunciones a causa del covid-19.

Sin embargo, un día después, el domingo, reportó 79 contagios más aunque solamente una defunción, un hombre de 65 años de edad originario del Municipio de Matamoros.

Así las cosas…

Y este lunes es la fecha marcada para el regreso a clases presenciales en Tamaulipas en su fase piloto “priorizando la salud física y emocional de los niños, niñas y adolescentes de Educación Básica en la entidad”, como lo afirma la Secretaría de Educación (SET) a través de sus redes sociales.

La fase piloto inicia este 31 de mayo y concluye el 18 de junio con todo los protocolos para un regreso seguro clases y en la que participarán 10 escuelas, 9 primarias y 1 secundaria, con un universo total de 511 alumnas y alumnos y 32 figuras educativas.

Es importante destacar que, de acuerdo con la SET, “previo al arranque del Regreso a Clases Presenciales se llevó a cabo la Capacitación al personal de las 10 instituciones”.

De igual manera, “la revisión de instalaciones con el objetivo de garantizar que los integrantes de las comunidades educativas tengan un regreso observando todos los protocolos de seguridad establecidos en los diversos acuerdos gubernamentales federales y estatales referentes a la enfermedad COVID-19”.

Esta fase piloto es transcendental pues marcará las pautas a seguir rumbo al retorno total a las aulas en Tamaulipas.

A nivel nacional, la SEP que dirige la maestra DELFINA GÓMEZ anunció que a partir del lunes 7 de junio ya se podrá regresar a clases presenciales pero… de manera voluntaria.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició un nuevo ciclo del Programa de Habilidades y Competencias Para el Desarrollo Profesional y que está dirigido a las y los alumnos de licenciatura.

Desde el pasado 25 de mayo y hasta el 6 de julio, se llevarán a cabo una serie de talleres y capacitaciones de manera virtual por las plataformas Zoom y Moodle de la UAT, además de transmisiones en vivo por el canal de YouTube de la Dirección de Desarrollo Profesional.

El objetivo principal de este programa es capacitar a los estudiantes de la UAT para que puedan estar mejor capacitados frente a la demanda en el mercado laboral y el emprendimiento ante los retos y desafíos globales.

