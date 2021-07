La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA CONSULTA POPULAR PARA ENJUICIAR A LOS EX PRESIDENTES “NO ES MAS QUE UNA TOMADURA DE PELO”

La Asociación Movimiento X San Luis denunció que la consulta popular, supuestamente para enjuiciar a los expresidentes, “NO ES MAS QUE UNA TOMADA DE PELO”, cuyos integrantes señalan que la ley y la justicia no se ponen a consulta y si de verdad se quisiera que los ex presidentes rindieran cuentas ya se le hubiera puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso ante tribunales internacionales por crímenes de ‘lesa humanidad”.

La presidenta de la Asociación, Francisca Reséndiz Lara, refirió que aunque por supuesto se reconoce a las consultas populares como un mecanismo muy valioso para la democracia participativa, se debió hacer para consultar otro tipo de cuestiones y no ésta pregunta que resulta ociosa ya que es obligación de los gobiernos cumplir y hacer cumplir la ley.

Por su parte el Dr. Francisco Parra, activista en materia de Derechos Humanos y miembro también del Movimiento X San Luis, señaló que no se puede estar diciendo que lo que se busca es “enjuiciar a ex presidentes”, cuando que la pregunta que finalmente aparecerá en las boletas es una pregunta muy ambigua y que en ningún momento señala enjuiciar a ex presidentes y solo habla de un proceso de esclarecimiento por parte de “actores políticos” y “¿quiénes son esos actores políticos?”, pues “pueden ser cualquiera”, agregó.

Sin tapujos ni rodeos el Dr. Parra dijo llanamente “me parece una tomadura de pelo” que se esté insistiendo públicamente y mediáticamente en que se va a enjuiciar a ex presidentes, es algo falso y si así fuera la intención, no sé qué es lo que está esperando la autoridad para actuar.

Añadió que México forma parte de la Corte Penal Internacional y como tal tiene el compromiso de procesar a responsables de crímenes de lesa humanidad, tal como lo son desde el presidente Luis Echeverría, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y el propio Enrique Peña Nieto”.

Que mala y lamentable noticia nos parece el que la SHCP haya oficializado la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que ya en Ciudad Victoria nos tocó en suerte ver nacer, lo que a decir verdad nos dio mucho gusto porque finalmente con ese fondo el gobierno federal de México iba a tener capacidad para dar una respuesta inmediata a las víctimas de todo tipo de desastres, tal como lo hace el gobierno de Estados Unidos, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador andando aún en campaña adelantó que iba a acabar con todos los fideicomisos del país, más de 100 por cierto, lo que incluyó el FONDEN, a ver que hace ahora la gente sin éste valiosísimo apoyo. Otro gran paso hacia atrás.

De 100 estudiantes universitarios consultados por el periódico Reforma 45 dijeron preferir como próximo presidente de México a Ricardo Anaya antes que a López Obrador, por el que votarían 21 estudiantes, 16 por José Antonio Meade, del PRI y 10 por la candidata independiente Margarita Zavala.

El sondeo publicado el pasado 17 de abril por el periódico Reforma, fue realizado entre estudiantes de las 15 universidades públicas y privadas, consideradas como las más importantes de país en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Esto es que los jóvenes con acceso a estudios universitarios que viven en las principales ciudades del país, prefieren a Ricardo Anaya, como candidato a la presidencia de Por México al Frente.

Para ejercicio, se les dio a los estudiantes una boleta simulada con partidos políticos y la opción candidato independiente, a la cual respondían a la pregunta “¿Si hoy hubiera elecciones para presidente por quién votarías?”.

Según datos complementarios los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el 17 por ciento del electorado.

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, presentó una controversia constitucional contra la ley avalada por el Congreso de Tamaulipas que blinda al gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, ante un eventual intento de desafuero por parte de la siguiente legislatura, que estará controlada por la mayoría de Morena.