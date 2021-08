T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA DIGNIDAD NO SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINAS: RIGO RAMOS

X.-“PAN ES LA MEJOR PROPUESTA PARA LOS TAMAULIPECOS”, SOSTUVO

X.-DONDE QUIERA HAY GRILLA, “PERO TRABAJO MATA GRILLA”: ULISES MARTÍNEZ

TRAS HABER renunciado a la Bancada del Partido Morena en el Congreso de Tamaulipas, el Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, junto a su homólogo Ulises Martínez Trejo, fue tajante al señalar que, “La dignidad, no se encuentra en las esquinas, sino cuando se tienen valores y buenos principios” y por eso tomamos la decisión de retirarnos del Movimiento de Regeneración Nacional, organismo político en el que, hemos confirmado que “los apostolados” de no robar, no mentir y no traicionar, implementados obviamente, por el Sr. Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente “son una terrible falacia en MORENA, el partido de su creación”.

POR ELLO, Rigo Ramos con gran valor moral y sensatez, ha dejado muy en claro que, es inadmisible que, desde el Partido Morena, al pueblo de México, “se le hable con engaños y mentiras” y, naturalmente, toda esa gama de atrocidades que son el tangible artífice de la crueldad política y social y por esta razón, para quienes tenemos dignidad y conocemos su significado, “hemos preferido retirarnos de un Partido en el que creímos sería diferente” pero por sus hechos, está siendo todo lo contrario.

PARA MI, abundó el Diputado Ramos Ordoñez, “no hay mayor satisfacción que seguir mis ideales”, cuya postura toda mi vida la he tenido bien cimentada y por ello, he decidido cambiar de horizonte, para proyectar acciones nobles y dignas que conduzcan hacia un verdadero progreso y el desarrollo social de un pueblo como nuestro querido México, Tamaulipas y Reynosa y por este motivo, agregó, “tengan la certeza que, en Acción Nacional”, sabremos instrumentar nuestras estrategias, para en el futuro inmediato, hacer realidad “lo que realmente buscamos para el bien de nuestras familias”, precisó con gran calidad política el legislador reynosense.

EN OTRA parte de su sencillo, pero elocuente mensaje dirigido por el Diputado Rigoberto Ramos y su compañero Ulises Martínez, hacia el contexto ciudadano tamaulipeco, fue cuando dijo preferir “no continuar en un partido, que va en contra de los tamaulipecos”. Y por eso, remarcó: “no ha sido fácil, pero es mejor dejar de lado a Morena”, para integrarnos a las filas del PAN, cuyo organismo político, “me hizo la invitación con toda la integridad” y desde esta nueva trinchera, tengan la certeza que “remontaremos los proyectos que, “son de real bienestar para nuestra gente”, esa gente, que merece nuestro respeto y admiración y, “no ser víctimas del engañó”, remarcó enfático el Diputado Ramos Ordoñez.

ENSEGUIDA Rigo Ramos dijo que, “EL PAN ES LA MEJOR PROPUESTA PARA TAMAULIPAS”, porque MORENA, ha violado flagrantemente sus principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, al haberle fallado a los tamaulipecos en el pasado proceso electoral. Y por eso, decidimos retirarnos de un proyecto en el que, “el engaño, es la mejor estrategia de convencimiento”, porque en “Morena ofrecen una cosa y hacen lo contrario” y las pruebas irrefutables de esto, están a la vista de la misma sociedad que ha sido cruelmente engañada, a pesar de haberles ofrecido proyectos distintos a los de los gobiernos pasados, pero afortunadamente, “la gente ya está despertando del grave letargo del engaño y la traición del que están siendo víctimas”, recalcó con gran valor moral el Diputado ex integrante de Morena.

TRABAJO MATA GRILLA:

POR SU PARTE, el Diputado Ulises Martínez Trejo dijo que, “donde quiera hay grilla o se cuecen habas”. Pero “El Trabajo Mata Grilla” y en Morena, las cosas no se ganan así. Argumentando que, “hace tiempo recibió una prueba de fuego”, pero dijeron que eso no era suficiente para sobresalir en Morena, denunciando el legislador local que, “al interior de Morena, predomina la corrupción de manera muy acentuada” a pesar de que en este Partido, “se dicen honestos y transparentes”, pero en la cruda realidad son lo contrario.

Y SI DIGO o expreso esto, es porque me consta, como afortunadamente, también ya le consta a muchísima gente que la corrupción, ha invadido a Morena y por este motivo, la gente, sin lugar a dudas, paulatinamente, “dejará de ver a Morena como la salvación del pueblo de México”, porque Morena de ser un partido bien intencionado por los ideales del Presidente AMLO, “se ha convertido en un partido mercenario y corrupto”, acusó el Diputado Martínez Trejo, porque abundó que, en el pasado proceso electoral “se les dio prioridad a otros actores que, son parte y esencia de la corrupción, a los que por razones obvias ($) se les dio cabida y “gracias a la marca ganaron, pero no ganaron por ellos”, pero el tiempo es el que para todo siempre so da la razón.

PARA concluir el ex Diputado de Morena Ulises Martínez Trejo dijo que, “en las filas de Acción Nacional, él y su homólogo Rigo Ramos Ordoñez, “no buscan posiciones, por ser empresarios y tener la vida resuelta”, al obtener ingresos de sus negocios y no enriquecerse por la política. Finalizó.

