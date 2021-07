AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La disputa por Tamaulipas

“JR” y “El Truco”, los más fuertes

Viene sacudida en el gobierno estatal

Atiende Mateo demandas de servicios públicos

No es difícil visualizar el escenario electoral para la sucesión estatal Tamaulipas 2022 en el caso de MORENA si se toma en cuenta cuando menos desde ahora que llegada la hora de tomar la decisión final, para los hombres del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no habrá problemas en la designación del candidato ni tampoco para “frenar” a los abanderados del PRI y del PAN si es que no se concreta una alianza entre estos medios hermanos. Por un lado, andan desatados como seis o siete aspirantes a la candidatura, pero hasta ahora el favorito de las estructuras oficiales de la llamada 4T y de una que otra tribu es JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL, pues cumple con las exigencias de AMLO como son, institucionalidad y obediencia ciega, además de otra característica de suma importancia como lo es el contacto con la sociedad y los vínculos con las fuerzas vivas. En este sentido es “JR” quien reúne este tipo de características que le dan cierta fortaleza.

La seguridad del no resquebrajamiento de MORENA de cara a la sucesión estatal la basan en los expedientes secretos, tanto de quienes se refugian en ese partido, el trabajo desarrollado a favor de la 4T que marca sus destinos y el escuro pasado de algunos personajes que se mueven en el PAN, en el PRI y hasta en Movimiento Ciudadano.

Es decir, que los asesores políticos del propio Presidente le seguirán apostando a los calambres judiciales como método para contener o parar en seco no solamente a los de casa sino también a sus adversarios de la oposición, pues les funcionó en el pasado proceso electoral.

De hecho, esos personajes que se mueven en el círculo presidencial consideran como necesario que el candidato posea un perfil popular, porque no habrá segunda ola, y porque ya no habrá un tsunami electoral. El que resulte ser candidato de MORENA al gobierno de Tamaulipas tendrá que sumar y multiplicar votos porque ciertamente, el escenario ya cuando se vaya desarrollando el proceso no será nada fácil y más si al final de cuentas resulta ser el candidato de unidad del Partido Acción Nacional (PAN), CÉSAR “EL TRUCO” VERÁSTEGUI OSTOS.

Le temen al político originario de Xicoténcatl, pues saben que tiene poder de convocatoria, poder de convencimiento, estructuras, alianzas y respaldo de empresarios y de políticos de los altos círculos nacionales.

En el pasado proceso electoral, CÉSAR VERÁSTEGUI dejó en claro su poderío en lo que es su territorio político.

Si el PAN decide ir solo a la contienda, MORENA tendría un digo y fuerte rival, según un estudio que obra en poder del inquilino de Palacio Nacional, análisis que da como un hecho el triunfo de los azules.

Se considera que el PRI no beneficia en una alianza ni a MORENA, y mucho menos al propio PAN por la mala fama de años como ha sido el PRIAN y ahora conocido como PRIMOR o PRIETOS.

Incluso, ya sea con RAMIRO RAMOS, con ENRIQUE CÁRDENAS o con ALEJANDRO GUEVARA COBOS como abanderados del tricolor a la gubernatura, les iría mejor solos, pues la competencia real se daría entre PAN y MORENA, con el agregado de que el partido en el poder estatal tiene grandes posibilidades de alcanzar la victoria electoral pese a la guerra sucia y campaña negra que se ha venido desatando en contra de quienes mandan en Acción Nacional.

Otro factor en lo que se ve venir de cara a la selección de los candidatos de los diversos partidos políticos al gobierno de la entidad es que hoy existe menor fidelidad hacia los colores partidistas. Miles de ciudadanos se van más por la persona que por el partido. Por lo pronto, en público o en privado, algunos pretensos afirman que lograrán la candidatura, sin importar el partido. Están dispuestos a participar con cualquier fórmula. Por cierto, también existe una movilización importante de grupos de intereses empresariales, que están muy decididos a influir enérgicamente para que Acción Nacional siga gobernando Tamaulipas, pero ahora con un personaje fuerte y sólido. ¿Usted con cuál de los aspirantes se identifica? Sus nombres ya andan por todos los medios y redes sociales.

Trascendió en la capital Tamaulipas que en los próximos días se estará dando por parte del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA una fuerte sacudida en áreas clave de su administración.

Aunque este viernes inicia el periodo vacacional para la burocracia, se sabe que tanto en la Secretaría de Educación Pública como en el sector salud se estarán dando algunos cambios de suma importancia, pero no solamente porque resultan ser necesarios, sino que también van enfocados a lo que viene en materia política el próximo año.

Esta reorganización del gabinete entonces vendrá acompañada de cambios y de salida de servidores públicos de distintos niveles no solamente con miras al tema político sino también al poco tiempo que le resta al actual gobierno del estado para culminar con su periodo. Ya se llegó la hora de ir bajando la cortina.

Respecto a este tema, en la mayoría de los municipios, alcaldes y alcaldesas que ya van de salida, empiezan también a cerrar las puertas de los Palacios Municipales para dar entrada a los asuntos de la entrega- recepción con los nuevos gobiernos, rendir cuentas claras y entregar bien lo que se tenga que entregar.

Muchos alcaldes quedaron a deber, pues no dieron el ancho. Uno de ellos, es el Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE, quien ciertamente inició bien su gobierno en Ocampo, Tamaulipas, hizo obras importantes y acciones que se le agradecen, pero lamentablemente termina con problemas financieros, obras que aún no se han concluido y enemistado con grupos políticos del llamado vergel tamaulipecos, además de que también se enemistó con algunos proveedores que no alcanzarán a cobrar, y que pasarán a formar parte de los portafolios de deudas que les heredarán a los próximos gobernantes.

Un mal manejo de los recursos públicos, sin duda apuntan al tesorero ALFREDO BUDARTH, a quien se le hizo bolas el engrudo ya casi de salida.

Pero eso sí, tanto el alcalde CHUY PUENTE como su tesorero BUDARTH se van contentos y satisfechos, pues pasan a formar parte del cartel de los nuevos ricos.

Pasando a otros temas, le comentamos que de plano el Partido Movimiento Ciudadano del Senador, DANTE DELGADO no se mide en pretender lanzar como candidato al gobierno de la entidad al ex alcalde de ciudad Victoria, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ.

Es una broma de muy mal gusto sin duda alguna, pues si pudo con la capital tamaulipeca, mucho menos podrá gobernar un estado como el nuestro. Por favor. Ya entiendan que el gobernar debe ser cosa seria. Esto no está para payasadas, pero bueno, se entiende que lo que único que pretenden es obtener su pedazo de pastel.

En otros asuntos, le comentamos que el alcalde de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS viene trabajando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N.6 a cargo del Dr. ABRAHAM BENAVIDES, ya que por lo pronto han iniciado una serie de acciones de fumigaciones en áreas verdes, campos deportivos y sectores poblacionales de la urbe cañera.

Personal de Vectores realizaron fumigaciones en el estado Zaragoza, así como en el parque La Alameda, manera coordinada con el gobierno municipal, donde se busca evitar la proliferación de moscos portadores de diversas enfermedades.

Por otro lado, realizaron acciones de limpieza, embellecimiento y recolección de basura en las principales calles y avenidas del Mante.

A estas acciones, se suma la campaña de luminarias, en la que fueron atendidas un total de 38 unidades, para beneficio de los habitantes de colonias Miguel Alemán, Burocráticas 2 y 3, Azucarera, López Portillo, Nicolás Moreno, Las Brisas, Moderna, entre otras.

Es así, como el gobierno de MATEO VÁZQUEZ viene dando cumplimiento a la atención de los servicios básicos públicos en beneficio de las familias de la urbe cañera.

