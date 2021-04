GENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La esperanza de México

¿Y a los pobres, las migajas?

El 19 inician campaña candidatos a alcaldes

Campaña de “Chente”, va viento en popa

Ciertamente, la creciente polarización y desinformación, aunada a la falta de resultados de los gobiernos democráticamente electos, ponen en riesgo la democracia. Así lo dice y asegura el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.

“La democracia no goza de un buen momento y no es un asunto de hoy, de la pandemia, de un proceso electoral, desde hace tiempo venimos arrastrando promesas incumplidas”, reconoce quien funge como árbitro del proceso electoral considerado importante para nuestro país.

Señala, de acuerdo a entrevista con medios nacionales- que la creciente polarización, aderezada con altas dosis de intolerancia, es un antivalor democrático y dañan la imagen de ese sistema de gobierno.

Consideró que la pobreza y la desigualdad que siguen vigentes en México no contribuyen a la promoción de la democracia.

Destacó además que desde hace tiempo se ha arrastrado una serie de promesas incumplidas, lo que provoca el descontento de una buena mayoría de la sociedad, por lo que la próxima jornada electoral está en riesgo.

No son buenos tiempos para la democracia debido a que hay un proceso de desintitucionalización que afecta a los partidos a los parlamentarios, que son fundamentales para los gobiernos democráticos.

Al referirse a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, CÓRDOVA VIANELLO destacó que poco más de la mitad de los consultados manifestó estar de acuerdo con la democracia, pero advirtió que la sociedad no debe confiarse.

¿Cómo estamos satisfechos los mexicanos con la democracia?

“Un 52%, casi 53%, está muy satisfecho o algo satisfecho con la democracia, no está mal, pero tampoco hay que echar campanas al vuelo”, consideró.

Según la encuesta, agregó, 65 % de la ciudadanía está de acuerdo con la democracia, pero destacó que una de seis personas considera que le da lo mismo un régimen democrático que uno autocrático. “Cuidado con esto”, opinó el Presidente Consejero del INE.

Y puede que tenga razón el árbitro del proceso electoral si tomamos en cuenta que una buena mayoría de la sociedad considera que actualmente han sido tan malos los gobiernos pasados como el actual régimen de naturaleza democrática.

Desafortunadamente, para muchos que le apostaron a un cambio verdadero en todos los aspectos, el parte de novedades que se puede rendir no es satisfactorio, pero tampoco es posible darse el lujo desaliento. Lo que hoy está en juego es el resquicio que los mexicanos abrieron a pulso para permitirse alcanzar la modernidad y el desarrollo tras poner fin a gobiernos corruptos y autoritarios, pero se tendrán que buscar otras opciones que puedan garantizar cambios verdaderos, ya que se considera que salió peor el remedio que la enfermedad.

Pero más que la epidemia de la corrupción y del saqueo, enfrentamos otra pandemia real como lo ha sido el Coronavirus, que por ineptitud e irresponsabilidad de quienes nos gobiernan- hoy se registran 209,212 defunciones confirmadas en nuestro país, en tanto que la campaña de vacunación sigue lentamente, efectuándose, pero de forma politizada.

El Covid-19 hizo más ricos a los ricos que le han sabido sacar provecho, incluidos funcionarios del Gobierno Federal, y más pobres a los pobres, que se vieron, incluso en la necesidad de empeñar hasta lo que no para salvar de ese mal a muchos de sus seres queridos. Las migajas que da el gobierno para este caso, no alcanza, como tampoco alcanzan los apoyos sociales que se brindan, pues cada día se registran aumentos a los artículos de la canasta básica, los combustibles suben en lugar de bajar de acuerdo a la promesa que no se ha cumplido, con el agregado de que los diputados de Morena no darán un duro golpe con la aplicación de más impuestos en colegiaturas, telefonía celular, entre otras.

La corrupción sigue galopante, tanto en el gobierno como en Morena, y en demás partidos políticos e instituciones gubernamentales. La inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles, y hoy al Presidente AMLO ya no se le ve ni se le escucha con aquella seguridad y firmeza del cambio prometido, por el contrario se ha convertido en un Presidente exasperado, acosado, que parece buscar sin encontrar la salida ya no de su laberinto, sino del laberinto en el que se encuentra el México real, ese que no quiere ver en estos tiempos electorales, ni él, ni sus más fieles fanáticos.

Nuestro país quieran o no, está lleno de carencias, marcado por profundas divisiones sociales, geográficas y culturales, con pocas defensas frente a las tempestades del mal de la globalización, y donde la economía y la política del país tienen que navegar por fuerza. ¿Por qué un gobierno nuevo y democrático que parecía fuerte y apoyado por las grandes mayorías, hoy se ve débil y acorralado?.

Si la fortuna se muestra benigna con el nuevo régimen mexicano, el jefe de la llamada 4T es capaz de llamar a la unidad nacional, a la reconciliación y si es capaz de presentar una propuesta realista (no payasadas) de cara al futuro, si logra forjar un acuerdo con las revoltosas tribus de su partido MORENA para que le ayuden, y ya no lo perjudiquen, pero si logra también acuerdos con otras facciones del Congreso y empieza a dar resultados de verdad, otro gallo será el que le cante en junio, pero si no es así, tendrán que ir alistando las maletas con todo y sus chivas, porque de acuerdo a encuestas, de que se van, se van.

DEL ARCHIVERO…

La semana pasada, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS arrancó su campaña política en González. Esta semana ha recorrido municipios del VI Distrito Federal Electoral. Su campaña es de empuje, nada de rendirse ni de confiarse.

En sus mensajes lanza serias acusaciones contra la 4T por los recortes presupuestales que le ha dado principalmente al campo, por lo que asegura que si su partido el PAN, obtiene mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión van a evitar que ese tipo de recortes que tanto han afectado a los productores, se sigan dando. “No es justo, el campo está olvidado, necesita recursos, requiere de programas que impulsen a los campesinos, a los productores, no que les metan tijera, recortando dinero que les pertenece”.

En su visita a Llera, Tamaulipas, VÍCTOR HUGO DE LA TORRE VALENZUELA, se sumó al proyecto político del candidato panista VICENTE VERÁSTEGUI.

Es hermano del actual alcalde HÉCTOR DE LA TORRE VALENZUELA, mejor conocido como “El Sapo”, quien pretende convertirse en caciques de esa población.

La campaña de CHENTE va ‘viento en popa’, pues los ciudadanos lo están respaldando y ante ellos- está bien posicionado, ya que ven a un hombre con compromiso de servicio.

“CHENTE” VERÁSTEGUI, ha estado visitando varios municipios, donde se encuentra igual con militantes priístas que con panistas o perredistas que se le suman, para refrendar su intención por encabezar un proyecto político en el que se enfoquen esfuerzos en favor de los más vulnerables de los municipios del VI Distrito.

Obviamente, que los candidatos y candidatas del PAN, tanto a las diputaciones locales como a las alcaldías, vendrán a ponerle sabor al caldo a las campañas política, aunque la recomendación de la autoridad electoral ha sido en el sentido de que se abstengan a realizar eventos masivos por la cuestión de la pandemia.

De ciudad Madero hasta el Mante, es casi seguro que el territorio seguirá siendo azul, pues el PAN lanza a perfiles impactantes con garantía de triunfo.

Madero será recuperado por el PAN, lo mismo que en Villa Aldama y con muchas posibilidades también de ganar y recuperar Llera de Canales.

González, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Ocampo, Gómez Farías, Xicoténcatl, y el Mante- seguirán estando en manos del PAN, pues no existen contrincantes de peso político para los candidatos y candidatas de Acción Nacional. Esa es una realidad.

El próximo lunes 19 del presente mes arrancan las campañas políticas de los 22 candidatos a diputados locales por mayoría relativa así como la de los candidatos a las 43 alcaldías de nuestro estado. Serán 45 largos y calurosos días de campaña política, misma que habrá de concluir el próximo 2 de junio, en tanto que la jornada electoral será el domingo 6. Vayan haciendo sus apuestas.

