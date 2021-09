CORRESPONDENCIA

La otra pesadilla…

Por José Luis Castillo

La herencia de la actual legislatura a los diputados de MORENA que tienen mayoría en el Congreso local, aparte de una nómina muy abultada será la serie de demandas sin resolver que tiene por despidos injustificados en donde, ni Carlos García, ni Gerardo Peña, se preocuparon por resolver, lo mismo sucede en el ayuntamiento local, en donde de entrada se habla de por lo menos 280 juicios laborales en trámite, demandas pues.

En principio de cuentas se habla de que en el Congreso local a los pastores de la bancada azul en esta y la anterior legislatura poco les importo el respeto a los derechos de los trabajadores, menos la forma en que sus familias enfrentarían la falta del sustento familiar porque hasta el momento son muchas las demandas que quedan sin resolver y que seguramente le costará a la bancada de MORENA.

Por cierto, no son pocas las voces que señalan que en el Congreso del estado empezaron a llegar trabajadores que sólo se conocían en las nóminas, más nunca se presentaban a laborar hoy se sabe les buscan lugares en donde sea para que estén ahí antes de que lleguen los nuevos inquilinos del palacio legislativo que incluso ya tienen a quienes eran jefes como simples empleados, dicen que para permanecer en la plantilla de trabajadores para seguir en la ubre oficial, ps no que muy picudos.

Y si de demandas hablamos Claudio Díaz Castaño, Consejero Jurídico del ayuntamiento refiere que no dejan problemas, dejan litigios “normales” que están en amparo y que no se han resuelto y yo me preguntaría ¿y la conciliación apa?, ¿porque tener que recurrir al amparo?, pues sí, porque simplemente no quieren ceder ante los trabajadores que no les queda otra más que demandar y buscar la protección del amparo ante los excesos de las autoridades,

Dos.-Concurrido los informes de Adrián Oseguera en Madero y del senador Américo Villarreal capital del Estado en donde Mario Delgado líder de la franquicia de moda se ha dejado ver y consentir por los suspirantes a la gubernatura de Tamaulipas.

Me llamó la atención en el caso de Madero, Rodolfo González Valderrama fue excluido de la fila del poder y a lado de chucho Nader presencio el informe de quien también se menciona suspirante por la gubernatura de Tamaulipas.

En Victoria hizo de presencia de nueva cuenta la cúpula de MORENA, ahora con el agregado de Ricardo Monreal, quien se sumó al coqueteo político con los suspirantes al gobierno de Tamaulipas, que por cierto desafortunado su comentario cuando refiere que en la entidad los aspirantes de reproducen como hongos, más cuando es él y Mario Delgado los que se encargan de encuerdar a los que hoy aspiran.

Por cierto si de suspirantes hablamos, Alejandro Rojas Díaz Duran, y Rodolfo González Valderrama, se pasean por la entidad con cualquier pretexto y eso es bueno, lo malo es que sus estrategias de busca pleitos y brabucones poco o nada les ayuda para afianzar sus proyectos, mientras que Héctor Garza González, calladito hace acuerdos y sigue su marcha ganado terreno.

Ahora que, ya salió al escenario Carlos Enrique Cantú Rosas y la doctora Maki Ortiz, y a como vemos que ya les quitaron algunas posiciones en la reciente elección sin tanta alharaca, habrá que ponerles atención porque en una de esas ni los amigos de Mario Delgado, ni los seguidores de Monreal se quedan con la joya de la corona, y lo que es peor con tanto candidato será difícil que logren la unidad que los lleve al triunfo, lo que seguramente será bien aprovechado por otros partidos y candidatos en el 2022.

TRES.-Ya salió el peine y la urgencia de Manuel Muñoz Cano de pasearse por el estado anunciando su llegada a la franquicia del Verde ecologista Mexicano, resulta que se vio al ex priista platicando con Mario Delgado negociando ya la alianza de sus tres adeptos al proyecto de MORENA.

Lo mismo sucedió con el PT, en donde los dueños de ese instituto político como siempre vendiendo su alma al diablo por estar dentro de la ubre presupuestal, la dignidad y la seriedad es los de menos lo importante es el negocio.

Y para salir hablando de Morena, nos dio gusto saludar en la ciudad de Madero a Úrsula Patricia Salazar Mujica, más aún porque en su equipo de trabajo trae consigo a Julio Nevero, experto de la lente, la Legisladora plurinominal trae bueno proyectos, una buena agenda en el tema legislativo y promete mucho para Tampico, no hay que perderla de vista y más aún cuando entre sus asesores trae gente de gran calado con experiencia también en el ámbito de las iniciativas.

Si de legisladoras de trata, no olvide a Ale Cárdenas mujer de gran corazón, sencilla carismática y con experiencia política, joven talento de la política y buen cuadro del Revolucionario Institucional, segunda en las pluris y par de Edgar Melhem en la legislatura que viene.

