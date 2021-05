DE PRIMERA………. LA DAMA DE LA NOTICIA

La pobreza, la excusa perfecta para la compra de votos

La ley electoral sin castigar el uso de recursos públicos durante elecciones

En Valle Hermoso, los candidatos del PRI, ofrecen un verdadero cambio

La compra de votos es una práctica que utilizan muchos candidatos para lograr llegar a una curul sin tener la simpatía del electorado, en las comunidades pequeñas donde el capital de sufragios suele ser menor se afianzan más estos ejercicios que dañan la democracia pero sobre todo la credibilidad de los electores.

El condicionamiento del voto a través de programas públicos no es un problema exclusivo de un estado, ciudad y tampoco es una práctica de un solo partido. En cambio, es un reflejo de la realidad de un país donde el precio de cada boleta electoral depende de la necesidad monetaria de los residentes de la zona. La compra de votos se ha normalizado en los sectores más marginados del país.

La compra del voto es una de las pocas certezas que hay en la vida mexicana; las personas están tan acostumbradas al abandono gubernamental que existe en medio de las elecciones, que los ciudadanos han optado por una actitud de «en época electoral toca sacar lo que puedas».

En medio de la elección no se espera nada de los representantes, pero en campaña se tiene la expectativa de «algo me tocará», es una perversión que debilita la democracia.

En un país donde, según el Concejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2017 más de 53,4 millones de mexicanos correspondiente al 43,6% por ciento de la población— vivían por debajo de la línea de pobreza, el acceso a los programas sociales y otros beneficios se convierte en una cuestión de supervivencia.

Como identificar un delito electoral, incluyendo los de condicionamiento de voto.

Se han tenido denuncias claras y precisas que aclaran que sí existe un condicionamiento frente a los programas sociales a cambio del voto, en este sentido también se ha trabajado con beneficiarios para decirles que entre el voto y su capacidad para elegir por quién quieren votar, no hay forma que se puedan enterar.

Esto apela a la responsabilidad ciudadana de no sucumbir ante aquellos que los tientan a aceptar ayudas tangibles a cambio del sufragio. Aun así, desestima el papel que juega la pobreza en tal negociación.

La explotación de la inequidad de cada voto se ve reflejada en la manera más inesperada, especialmente en los altos índices de votación en las áreas rurales y en el voto femenino.

La participación ciudadana masiva que en condiciones naturales sería considerada un logro para la democracia, apunta hacia las poblaciones indígenas o rurales, más presionadas para ser parte del proceso electoral en beneficio del partido o contrincante que sostenga mayor influencia política sobre ellos.

Hay varios tipos de compra de votos, desde proporcionar pagos en efectivo —mitad antes y mitad después de que se entregue una prueba de la boleta—, hasta presión ya que es el candidato quien tiene a su disposición los programas sociales quien tiene más posibilidad de ganar las elecciones.

Los programas estatales en época electoral se pueden convertir en una herramienta política para recordarle al pueblo quién tiene el control de sus recursos.

Lo anterior viene a colación por las declaraciones que hiciera el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, en relación a la propaganda de ADRIAN DE LA GARZA candidato a gobernador de Nuevo León, quien ofrece de ganar la gubernatura de este estado una tarjeta que sería activada para apoyos sociales.

«Cómo creen que me voy a quedar callado si la compra de votos es lo que más ha dañado e impedido que haya una auténtica democracia. Que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral», refunfuñó, LOPEZ OBRADOR.

«Cómo me voy a quedar callado. Pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas se tiene que denunciar; si no, para qué se reformó la Constitución para que, recalco la autoridad federal.

Todos los estados han cometido fraudes electorales en la compra de votos mediante diversos mecanismos, el problema es que muchas veces la autoridad se hace de la vista gorda ante las denuncias y solamente atienden a quien está en el poder.

Las modificaciones a la ley electoral se han quedado como una manera de frenar algo que en la ley no se aplica por ello es que siguen el mapacheo y demás prácticas ilegales para ganar las elecciones.

En tanto las campañas políticas continúan, en estos momentos no hay mucha propuesta, entre Morena y el resto de los partidos que postularon candidatos se avientan la pelotita, sobre si un partido quito programas y presupuestos y el otro se los va a regresar.

En tanto la ciudadanía arta de todos, está logrando convencerse por el menos peor, así lo llaman entre el electorado

A punto de finalizar la tercera semana electoral para las locales y la quinta para los federales la moneda sigue en el aire, nada para nadie como le llaman los gurús de la política.

Algunos habían apostado a que la situación del gobernador podría debilitar las campañas panistas, sin embargo las únicas que se han venido abajo son las que empezaron de origen con fallas y desorden en los equipos de campaña, el resto continúa dando la batalla.

Los tres partidos que se la rifan en los primeros lugares son sin lugar a dudas el PRI, el PAN y Morena aunque algunos apuestan que solo van los últimos dos en la final.

Resulta que muchos ciudadanos han pensado regresar al tricolor, el partido que se corrompió por el exceso de poder, pero que han aprendido.

México tiene mexicanos de primera y merece políticos de primera, ojala que estas elecciones se den cuenta los electores que el desarrollo de un país no se mide por los programas de pobreza sino por la generación de empleos para que el auto sustento aporte crecimiento en todos los rubros.

De visita por Valle Hermoso, platicamos con la licenciada ROSY PESINA, también existen muchos líderes que aportan experiencia, profesionalismo pero sobre todo amor por la ciudad para ayudar a los demás y juntos lograr el cambio que se pretende.

La candidata del PRI se reunió con los representante de la Cámara de Comercio, también con la extensión de mujeres empresarias adheridas a esta misma, todas ellas con un gran talento que aportaron grandes ideas a la candidata uniéndose en una misma voz queremos ser una ciudad de primera, así lo externaron.

Más adelante estaremos platicando con todos estos personajes en otro momento menos político para dar a conocer sus proyectos.

También el candidato a diputado local por el noveno distrito FERNANDO CASTRELLON, expreso que Valle Hermoso genera mucho dinero pero para ello se requiere un mayor aporte al campo el cual están careciendo los agricultores y para ello será la voz en el Congreso.

