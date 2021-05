La Puntillita brinda su respaldo a Armando Martínez Manríquez para alcalde de Altamira

*Los vendedores de pescados y mariscos confían en un cambio verdadero en Altamira con la alianza “Juntos Haremos Historia”, denuncian cobros excesivos de parte de Comapa, mientras tanto llevan varios días sin el vital líquido.

El candidato a la alcaldía de Altamira por la coalición Morena-PT Armando Martínez Manríquez fue llamado por los mismos vendedores de pescados y mariscos de la puntillita en el muelle de la laguna de Champayán a fin de brindarle su respaldo rumbo a las elecciones del 6 de junio.

Aprovecharon para denunciar los cobros de hasta 150 mil pesos que mantienen los comerciantes de ese sector a la Comapa Altamira, por concepto de deuda por los meses de pandemia que se ha vivido y que por motivos de salud se registró un aislamiento a nivel mundial lo que provocó el estancamiento de la economía.

“No hay consideración de parte de las autoridades de la Comapa, que no pueden hacer una reducción, puesto que ventas casi no se registraron por el covid, no salían los compradores y nos vemos en una situación aún complicada económicamente hablando, además en estos momentos no tenemos agua”, explicaron los comerciantes.

Los vendedores de La Puntillita llevan varios días sin el vital líquido, teniendo que almacenar en tanques agua acarreada desde otros sectores en donde se mantiene, es de vital importancia para el lavado del producto.

Sobre el tema Armando Martínez Manríquez reiteró “tenemos que recuperar y poner orden en la Comapa, debe regresar al Ayuntamiento porque cuando ganemos el 6 de junio la alcaldía, comenzaremos a trabajar en proyectos que mejoren la calidad del agua que se suministra en el municipio”.

“Llegó el momento del cambio verdadero, la esperanza en Altamira con Armando Martínez y Morena-PT ya llegó, la cuarta transformación esta a punto de comenzar con un gobierno honesto, justo y digno, sin corrupción, para que más obras aterricen para el bienestar social de los altamirenses”, citó el candidato morenista a la alcaldía de Altamira.