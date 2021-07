La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LA REVOCACION DE MANDATO SERA A FAVOR DE LOPEZ OBRADOR

Me sorprende saber que todavía haya quien cree que la llamada Revocación de Mandato, que no inventó López Obrador, pero que la promovió en México para que en el 2022 se le pregunte a la gente si quiere que continúe en el cargo de presidente de la república o renuncie.

“ES UNA HERRAMIENTA DE PERFECCIONAMIENTO DEMOCRATICO QUE LE DARA AL PUEBLO DE TAMAULIPAS LA POSIBILIDAD DE DARLE CONTINUIDAD O NO A SUS GOBERNANTES”, dice Felipe Garza Narváez, que conoce y mucho, sobre del tema. Que nos perdone por jugarle las contras en éste caso específico.

Será acaso porque desde niños nos metieron en la cabeza la idea de que el Presidente de México, es el hombre “perfecto” que todo lo sabe y todo lo puede, en la adolescencia nos sorprendió una mujer que todos los días adoctrinaba en la sala de su casa a un grupo mixto de niñas y niños sobre el catolicismo. Ese día dijo que en éste mundo “NO SE MUEVE LA HOJA DE UN ARBOL SIN LA VOLUNTAD DEL SEÑOR… PRESIDENTE, la mujer era líder de colonos, tenía su negocio propio y el esposo le servía de chofer.

Conforme crecimos nos fuimos dando cuenta del absolutismo del Señor Presidente, tal como los españoles nos enseñaron a obedecer, sin pestañar, a los Virreyes que desde España nos mandaban a gobernar a México y nadie se opuso a esa realmente antidemocrática acción.

Por eso López Obrador está más que presto y dispuesto, según él, a someterse al juicio del pueblo y que sea el pueblo el que decida si se va o se queda hasta terminar su mandato constitucional en el 2024; los que no están conformes con su gobierno se van a quedar con las ganas de pedirle que se vaya, porque les ha estado dando de comer.

Por lo que la Revocación de Mandato para nosotros deja de ser una herramienta de perfeccionamiento democrático, como la describe nuestro amigo el doctor, dentista, por cierto.

López Obrador sabe que no puede perder en el 2022, todo está bajo control, por eso adelantó el cuento de la Revocación de Mandato, ya que dejarlo para el 2024, como se dijo en un principio, hubiera sido más riesgoso, porque todos los días está perdiendo seguidores. Con el desplome de la línea 12 del Metro se estima que de los 30 millones que supuestamente votaron por él para presidente, perdió 14 millones, por lo que perdió gacho las elecciones del pasado 6 de junio.

En lo personal yo no le apuesto ni un peso a López Obrador en las elecciones del 2024, para mí –como analista político– ya no lleva el triunfo en la bolsa, por la simple y sencilla razón de que López Obrador ni es el Mesías ni es tampoco el hombre perfecto que creyeron sus seguidores en un principio, los que votaron por él en las elecciones, de lo que ya algunos se han arrepentido públicamente.

En lo que va de su gobierno López Obrador ha perdido la credibilidad de buena parte de los mexicanos, porque sus políticas no han sacado adelante al país, sino todo lo contrario, vive como rey en Palacio Nacional, pero, pero, pero, pregona a los cuatro vientos que “En mi filosofía de vida, el dinero no me importa, se puede ser feliz sin dinero, siempre he dicho que no me importa el dinero”.

Tal parece que el diputado federal y aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, Erasmo González Robledo, no aprendió la lección ya que al estilo del viejo PRI ofreció a los periodistas de Cd. Victoria un almuerzo en cuyo marco les revelo su estrategia para junto con Rodolfo González Valderrama, Américo Villarreal Anaya y otros más, tratar de construir una candidatura de unidad.

Que alguien le diga a éste cuate que a los gobernadores en México los pone y quita el presidente, hoy por hoy López Obrador, al parecer no lo sabe o está creyendo que el PRI y MORENA no son lo mismo, aunque se parecen.

Por la vía remota la analista de la Certificadora para Estados, Municipios y Universidades, Fernanda Nieto, informó que S&P Global Ratings confirmó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas la calificación de “mxA+”, en la escala nacional, con una perspectiva a estable. Señalando, entre otros aspectos favorables, el buen manejo académico y administrativo de la institución en el escenario de la pandemia.

Lo que salió a la luz luego de que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, rindió ante el Honorable Patronato Universitario de ésta casa de estudios el informe financiero del ejercicio presupuestal al 30 de junio del presente año. Felicidades Señor Rector, su labor es reconocida a nivel internacional.