La Revocación de Mandato y lo que falta para que se dé….

Por: Abraham Mohamed Z.

¿“Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”?

Esta es la pregunta que modificada para presentarse a los ciudadanos en Marzo del 2022, aprobaron 101 de los 128 Senadores la madrugada del pasado viernes 3 con solo dos votos en contra, uno de Gustavo Madero Muñoz del PAN y el otro del independiente Emilio Álvarez Icaza.

La pregunta original elaborada por Ricardo Monreal de Morena decía: “¿Está de acuerdo en que (nombre) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato”? lo cual para los opositores entrañaba de facto una ratificación y, finalmente lograron cambiarla, al igual que la respuesta que de “sí” y “no” que cambió a “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” y “Que siga en la Presidencia de la República”.

Cabe destacar que la nueva pregunta modifica también las opciones de respuesta, pues la propuesta original era solo “Sí” o “No”, y ahora con las modificaciones será: 1.- “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” y 2.- “Que siga en la Presidencia de la República”.

El dictamen correspondiente ya pasó a la Cámara de Diputados para adecuarlo o aprobarlo, pudiéndose adelantar que será avalado por mayoría esta misma semana.

Quiero informarte que el procedimiento para llegar a la Consulta Popular de la controversial Revocación de Mandato de Marzo del 2022 no está nada fácil, está muy delicado y lleno de filosas aristas políticas tanto para los Consejeros del INE como para los magistrados del Tribunal Electoral, pues lo que está en juego es si continúa o no en la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador ya que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación por lo que emitirá resultados los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que hará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto y en su caso, emitiría la declaratoria de revocación.

¡Nomás imagínate la enorme responsabilidad para esos funcionarios electorales!

El extraordinario evento en la vida política de México empezará con la tarea de que los activistas políticos consigan, por requisito de Ley, un mínimo de 2 millones 805,854 de firmas de ciudadanos que representen el 3% de la Lista Nominal del Padrón Electoral que es de 93 millones 528,473 de personas y que serán quienes soliciten formalmente la Consulta.

Se advierte que la recaudación de firmas deberá hacerse en cuando menos 17 de las 32 Entidades Federativas en un lapso de 45 días, empezando el 1 de Noviembre para terminar el 15 de Diciembre de 2021.

El INE tras recibir la solicitud –tal vez antes del día 15 de Diciembre- tendrá los siguientes 30 días para verificarla y, de confirmar la legalidad de las 3 millones de firmas o más que le presenten, emitirá a mediados de Enero del 2022 la Convocatoria al proceso para la Revocación de Mandato.

La Consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la Convocatoria cuya fecha no coincida con las jornadas electorales, federales o locales.

Y para que el proceso sea válido deberán participar por lo menos el 40% de la lista nominal, que serían aproximadamente 37 millones de mexicanos. Insisto: La revocación solo procederá por mayoría absoluta.

Por no dejar, debo recordarte que en la cacareada Consulta Popular de Agosto pasado que costó $528 millones de pesos dizque para definir si se enjuiciaba o no a los ex presidentes, solo participó 7% de los empadronados, o sea apenas 6 millones de ciudadanos, por lo que ante semejante resultado, por ahora no me atrevo a pronosticar cual vaya a ser el de esta nueva Consulta en la que se gastarán $5 mil millones de pesos en éstos miserables tiempos de austeridad republicana en que también lloramos por los casi 400 mil muertos a causa de la maldita pandemia de Coronavirus, por los que también fallecen por falta de medicamentos en los hospitales del Sector Salud, por los miles de desaparecidos, asesinados, huérfanos y viudas, y por los 12 millones de desempleados que están por sumarse a los 54 millones de mexicanos en pobreza extrema.

ADENDUM: Como simple ejercicio ciudadano, pregúntate y respóndete con franqueza:

1.- ¿Firmarás solicitando la Consulta para la Revocación de mandato a López Obrador?

2.- Si se aprueba la Consulta y se hace en Marzo del 2022, ¿votarás para “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza”?….o

3.- ¿Votarás para “Que siga en la Presidencia de la República”?

Si realmente eres sincer@ contigo mism@ y amas a México, tú sabrás que hacer cuando ese día llegue.

La futuro de la Patria está en nuestras manos….

mohacan@prodigy.net.mx