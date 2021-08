DE PRIMERA……LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

LA TEORIA DARWINIANA Y LA PANDEMIA

LA CONVIVENCIA HUMANA PARA CONTROLAR AL MAS FUERTE

MUÑOZ CANO EN POS DE LA CANDIDATURA

¡! CUAL REGRESO A CLASES¡!

El rezago educativo en diversos rubros es un tema que no termina, la pandemia además de desnudar el área de salud también dejo mucho que decir ahora en el regreso a clases.

La incertidumbre, el desorden la falta de organización de los tres niveles de gobierno y la apatía de la sociedad en su generalidad parecen no tener fin a una nueva modalidad que exige movilidad en el marco de las normas de sanidad.

Los gobiernos preocupados por las elecciones, el gobierno federal por su permanencia en el poder, luego de haber ventilado, lo de restricción de mandato si los ciudadanos lo permiten y además con tantas opiniones divididas y la vida en vilo de todos los humanos no hay acuerdos, no hay orden y no sabemos cuándo pare la pandemia.

Del orden al desorden no sabemos los ciudadanos que pasa, estamos aprendiendo a aplicar modelo propio, subjetivo, aprender a sobrevivir como la ley del más fuerte.

La teoría de la evolución enunciada por el biólogo Charles Darwin arrojó luz a decenas de interrogantes antaño metafísicas que podemos resumir en dos: Las especies actuales son el resultado de una adaptación constante al entorno basadas en una lógica de éxito y fracaso. Y nosotros los humanos venimos del mono.

Lo que no sospechó Darwin es que sus leyes naturales servirían al tiempo para construir, o más bien para apuntalar, un discurso político despiadado. El Darwinismo Social resulta de la aplicación con calzador de las leyes biológicas a la sociedad. Básicamente se considera la sociedad como un escenario competitivo, donde la ley natural garantiza que los mejores y más capaces conforman una élite preeminente que ostenta el poder hacia el rumbo correcto.

El propio Darwin rechazó esta utilización de su teoría e incluso hubo estudiosos de izquierdas como Émili Gautier, que hicieron su propia interpretación, alegando que la evolución se medía en términos de cooperación y no de competencia. Pero lo cierto es que ha sido la doctrina liberal la que más ha rentabilizado estos fundamentos para avanzar y sostenerse desde el siglo XIX hasta hoy.

El Darwinismo Social o la ley del más fuerte está hoy más vigente que nunca en el ideario de los partidos conservadores y liberales.

“Sabemos lo que hay que hacer y lo haremos” afirmó Rajoy legitimado por una mayoría absoluta, que es la traducción moderna de “Somos los más capaces, la clase preeminente que debe enderezar el rumbo social” –Darwinismo social puro- para comenzar a aplicar una agenda de dolor a los más débiles y complaciente con los más fuertes.

La ley del más fuerte es insuprimible. La desaparición de dicha ley conduciría a cualquier sociedad a un proceso de descomposición inexorable. No podemos prescindir de ella para la articulación de una convivencia sostenible.

Ahora bien, el que no se pueda vivir sin ella no quiere decir que se pueda vivir aceptando su vigencia de manera ilimitada. La convivencia humana, a diferencia de la pura coexistencia animal, solo es posible si se establece algún tipo de control sobre la acción de la ley del más fuerte.

La convivencia humana es una lucha permanente para controlar al más fuerte. Esta es la finalidad que han tenido todas las instituciones políticas y todas las normas jurídicas que ha ido creando el ser humano en su convivencia a lo largo de toda la historia.

Obligar al más fuerte a expresarse con el límite de la existencia de determinadas instituciones políticas, que crean normas jurídicas a las que la acción de la ley del más fuerte tiene que sujetarse. En esto es en lo que ha consistido en buena medida el proceso civilizatorio.

En la propia configuración de las instituciones políticas y en la creación de las normas jurídicas ya se toma nota de la existencia de la ley del más fuerte, porque se sabe que no se puede hacer política ni crear derecho desconociendo su existencia.

De ahí que existan miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho de veto, y de que esté abierto el debate de si la configuración actual de dicho Consejo es la apropiada o no. De ahí que el G-20 haya sustituido al G-8 de forma súbita. Los ejemplos en el ámbito internacional, como en el interno de cada país, podrían multiplicarse.

Por eso las discusiones sobre el regreso a clases tiene que ver con el más fuerte el que decide el que aguante la pandemia y no se muera y el gobierno que aguante en el poder sin que el pueblo le pida cuentas de su total ineptitud ante el manejo de la pandemia.

Ir o no ir a la escuela es un tema de decisión del pueblo sin embargo, ante las opiniones generalizadas de los grupos de poder de que te puedes contagiar o morir la multitud se siente incompetente y vulnerable y sobrevive la ley del más fuerte.

Aun cuando la salud no es un tema político existe más de un 10 por ciento de la población mundial que se enfocan en verlo como como tal y las decisiones aun incorrectas van encaminadas en este contexto.

MANUEL MUÑOZ CANO, visita este martes Matamoros, todo indica que trae un proyecto para desinfectar escuelas y con ello ganarse votos por aquello de que sus aspiraciones son llegar a ser candidato por el Partido Verde, o incluso ir en una alianza.

Lo real es que como siempre se le ha comentado al electorado, toma lo que te dan y vota por quien quieras; en los nuevos tiempos y haciendo énfasis a la teoría darwiniana, la fuerza radica en el poder, así que quien lleve más, traiga más, de más, será el mejor visto.

La pandemia ha generado varias hipótesis en el comportamiento humano y aunque no lo vemos es algo que se manifiesta en el pensamiento de las personas, donde ha prevalecido la sobrevivencia, anteponiendo la salud, el aquí y el ahora, lo cual podría generar un conformismo que pudiera beneficiar a la elite política en la toma de decisiones.

Este proceso pandémico nos está dejando muchas enseñanzas y una de ellas quizá tenga que ver con el impacto de las elecciones venideras donde podremos ver hartas sorpresas que nos dejaran con la boca abierta.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com