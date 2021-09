CORRESPONDENCIA

La toxica, ratita y el burro…

Por José Luis Castillo

Será hasta después del primero de octubre cuando Rodolfo González Valderrama, se haga cargo de la coordinación y aplicación de los programas federales en Tamaulipas una vez que surta efecto el nombramiento que ya tiene en sus manos y lo que puso muy contentos a sus seguidores en la entidad porque los coloca en los primeros lugares en busca de la sucesión gubernamental.

El documento que circuló en las redes sociales establece que la Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal y a propuesta del coordinador general de los programas para el desarrollo se designa a González Valderrama, como delegado estatal del programa para el desarrollo en el estado de Tamaulipas con todas las facultades y obligaciones inherentes a dicho cargo (incluye placearse).

Estamos entre amigos de los amigos en el poder, y eso preocupa y ocupa a los más de diez aspirantes al gobierno de Tamaulipas, por la franquicia de moda MORENA, primero porque coloca a González Valderrama, en la competencia por la candidatura y después porque desde ahora se marca una gran ventaja al tratarse de uno de los mejores amigos de la familia en el poder lo que pudiera dejar en el camino a varios, y sobre todo, podría crear un malestar y ruptura entre los aspirantes que ya se sentían seguros y con la candidatura en la mano y eso a nadie conviene.

González Valderrama, es amigo personal del Andrés Manuel López Obrador y aunque en el informe de Adrián Oseguera Kernión, le hicieron el feo y lo dejaron muy separado de la cúpula del poder en ese municipio y los invitados nacionales de MORENA hoy aparece en las primera planas y filas, y el nombramiento que se le otorga lo firma Carlos Torres Rosas el mero jefe de súper delegados también amigo de Andrés Manuel López Beltrán hijo de ya saben quién, ósea todo queda entre amigos, por lo pronto el JR que hace las veces de supe delegado en Tamaulipas no ha dicho nada y sigue desempeñando su labor como tal en esta entidad, veremos.

DOS.-Francisco Chavira Martínez no se anduvo por las ramas y de entrada en Reynosa Tamaulipas dijo que los Tamaulipecos hemos tenido a lo largo de nuestra historia una mayoría de legisladores entregados y sumisos y lo que es peor, es un poder que no es ni autónomo, ni tiene poder, ni representa un poder, porque no toma decisiones en favor del pueblo y para el pueblo, es sumiso y trabaja sólo para beneficio de la política y atendiendo las indicaciones que le dictan.

Chavira, le apuesta a los tiempos de la 4T y espera que en estos nuevos tiempos en los que llega una mayoría de MORENA, las cosas se hagan bien esperamos que no sean tibios, sumisos y agachones, que no se vendan (ahí te hablan Tino), porque en el Congreso con el pretexto de la democracia levantaban la mano como si fueran títeres, eso dice el también rector de la UNT, saben que desde ahí llevan una buena tajada, eso le digo yo, cuando viene a mi memoria el recuerdo y cara de una de las asistentes administrativas del Congreso local.

Resulta que hubo liberación de pagos por distintos conceptos, pero habían sesión de legisladores, con temas importantes y escabrosos, para beneficio de la política como bien lo dice Chavira, sin embargo, no pasaron muchos minutos, cuando la misma asistente administrativa recorría las oficinas donde había hecho entrega de los recursos, pero ahora en busca de un sobre de apoyo al “trabajo” legislativo de casi 35 mil pesos en favor de honorable diputado coordinador de la bancada del PAN, Enrique Rivas Cuellar, sí el alcalde con licencia de Nuevo Laredo.

El rector de la UTN, pidió que los nuevos diputados que están por tomar cargo de sus funciones que no se vendan, que no sean levanta dedos, que aprendan a leer y analicen las iniciativas que se les presentan, que se preparen porque lamentablemente hay muchos diputados a lo largo de la historia que no saben a que van nada más acuden de turistas y eso se tiene que terminar y lo sustento, cuando hay legisladores, que no saben ni las funciones que realiza un legislador, lo que me recuerda a una diputada de nombre Norma que decía no sé qué hace un diputado a mí me agarraron y me dijeron tú vas a ser y mire aquí estoy, pero no se mis funciones.

TRES.-Oye ratita yo quiero ser titular ahí en la organización, creo tener los merecimientos y el trabajo suficiente para llegar a ese cargo en esta nueva oportunidad, si yo sé que has hecho todo por defenderme a mí, se de los misiles y las acciones en contra de la organización, no te apures, no te voy a dejar sólo y nunca lo eh hecho, tu sigue el camino vas muy bien y a tus comentarios y acciones en contra de “la casa” se van a sumar otros personajes, mi amor no vas a estar sola.

Ratita ¿me prometes que me va ir bien?, claro, tu sigue sobre la idea hay que tirarle a la organización y a quien la encabeza yo tengo de entrada varios espacios seguros por mi calidad de ex, ¿mío?, no de ex titular de la organización, ¡ah ok!, y ahí de seguro entras tú y unas cuantas compañeras de lucha que tienen todo mi cariño y apoyo como tú, acuérdate de nuestros tiempos de abundancia en todo.

El burro se suma para tirar estiércol a su organización ahí conde obtuvo maestría para robar y despojar, ahí donde vendió documentos a más no poder, “el bolsas miadas” su principal catedrático así lo enseño, aunque hay una coincidencia, todos quieren llegar a como dé lugar, ratita, el burro y la tóxica, se quedaron mal acostumbrados y mientras dos de ellos tiran, otro más difunde y abre fuego, aunque no pasa nada, lo único que dejan entrever son sus intereses mezquinos y hambre de poder, pero de que hay que señalar que se trata de los mismos delincuentes de ayer, hoy, mañana y siempre, hay que señalarlo.

CUATRO.-La Universidad Autónoma de Tamaulipas extendió su invitación a los estudiantes y a la sociedad para participar en la convocatoria para reconocer al voluntariado del año 2021, entregado por el Sistema Integral de la Familia.

El reconocimiento tiene como finalidad distinguir a las personas que se han destacado por su servicio en favor de la comunidad tamaulipeca y se realizará en el marco del día internacional del voluntariado a celebrarse el día 5 de diciembre por la organización de las naciones Unidas.

Bajo el lema “Pasión por servir”, se convoca a dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas empresas y público en general para que postulen a candidatos a este reconocimiento reza la invitación hecha por la UAT y cuya convocatoria puede ser consultada en la página WWW.uat.edu.mx/ddu.

PD.-Deberás que Francisco Garza de Coos, no tiene vergüenza, lo que no hizo en años frente al Congreso Local lo quiere hacer en su últimos minutos como diputado, reclamando por cobros arbitrarios a la CFE en Tamaulipas, mi pregunta ¿porque no lo hizo antes?, ridículo.