LA UAT, UNIVERSIDAD CON RUMBO, BAJO LA RECTORÍA DE JOSÉ ANDRÉS SUAREZ FERNÁNDEZ

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Acompañado por el Gobernador de Tamaulipas, el Rector José Andrés Suárez Fernández rinde su Tercer Informe Rectoral.

Reconoce CENEVAL a la Facultad de Odontología de Tampico, de nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas.

321,253 cifra real de decesos por Covid19 en México.

¿Makito alcalde de Reynosa? Nombre, ni en sueños.

Gobernador de Tamaulipas recorre Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa, ese que decían que no existía.

Este lunes, el rector de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, rindió su tercer informe rectoral, informe de resultados al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una de las mejores universidades del país, porque, primero, la UAT, la queridísima UAT, bajo la batuta del Rector Suárez Fernández, ha cumplido las expectativas de la sociedad tamaulipeca, pero también ha cumplido, y con creces, las expectativas de la propia comunidad universitaria.

Primero, el Ingeniero Suárez Fernández, refrendó el objetivo de fortalecer los logros académicos, superar los indicadores de calidad educativa y de seguir avanzando con un fuerte compromiso social, en el trabajo que ha venido realizando la Universidad Autónoma de Tamaulipas, puntualizando los avances que durante su gestión han marcado el desarrollo de la institución, de las facultades, de las unidades académicas y de las escuelas, lo que ha permitido seguir fortaleciendo los procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos. Por supuesto que esta es una mega meta cumplida en beneficio, de Tamaulipas en lo general, y de la propia Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo particular.

Y es que a pesar de todas las acciones que tuvieron que tomarse ante la pandemia por coronavirus, la máxima casa de estudios de Tamaulipas logró mantener su calidad, su avance, atendiendo las políticas, los programas y los proyectos que se han establecido para las instituciones de educación pública superior, para lograr incrementar los programas de calidad, así como la retención de alumnos que le permita a la institución acrecentar la matrícula estudiantil.

Al Rector Suárez Fernández, lo acompañó el Gobernador Constitucional del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien reconoció el esfuerzo realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para enfrentar los retos y circunstancias de la contingencia sanitaria y asegurar con la capacidad y talento de los universitarios la calidad de la educación en beneficio de la sociedad tamaulipeca.

Asimismo, el mandatario tamaulipeco celebró acompañar al Rector y a los universitarios de una institución que, dijo, contribuye a formar personas íntegras: “acompañarle es refrendar la certeza en un futuro cada vez mejor para Tamaulipas. Estoy convencido de que aquí no solo se están formando profesionales capaces, sino también seres humanos con hambre de saber y de servir a su estado y a su país”, indicó.

Y es que como aseguró el mandatario tamaulipeco: “En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se siembra la semilla del conocimiento y se germina la esperanza del cambio continuo, en una sociedad destinada a convertir el más grande reto, en la mayor oportunidad de progreso”. En el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Centro Universitario Sur del Campus Tampico, el gobernador García Cabeza de Vaca reconoció lo realizado y refrendó que su gobierno continuará otorgando todo el respaldo a la UAT, “sabedor de que el presente y futuro de Tamaulipas, depende de los jóvenes que en ella se preparan”, dijo.

Y por si el mensaje no hubiera quedado lo suficientemente claro, el mandatario tamaulipeco remató: “Sigan contando con un Gobernador que entiende bien que ningún proyecto de cambio podrá ser exitoso si no se tiene el conocimiento que da la educación”, reiterando su compromiso para apoyar las gestiones del Rector, gracias a las cuales, recientemente, se concretaron obras de infraestructura en distintas facultades de los campus Victoria, Reynosa y Matamoros.

El Rector Suárez Fernández agradeció la asistencia del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y le expresó su reconocimiento por apoyar a la juventud, con mejores oportunidades para su formación integral y desarrollo profesional, destacando la entrega de estímulos económicos a más de 5,300 estudiantes en el programa de BecasTam, lo que representa un importante apoyo para que puedan continuar con sus estudios: “Gracias de parte de todos nuestros jóvenes, señor Gobernador, cuente siempre con la universidad, como este ejército de jóvenes universitarios que quieren un mejor Tamaulipas”, añadió el Rector.

1. Durante la rendición de su tercer Informe de Resultados, el Rector, Suárez Fernández, a nombre de la Asamblea Universitaria, le brindó al Gobernador el honor de entregar un reconocimiento especial a la Facultad de Odontología de Tampico, la cual obtuvo el Premio Nivel 1 Plus a la licenciatura de Médico Cirujano Dentista por la calidad de sus egresados, reconocimiento que fue otorgado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval, lo que pinta de cuerpo entero los logros, y la estructura, de una universidad exitosa, como es la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Muchas felicidades, pues, al rector de nuestra Universidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, y a todo su equipo de trabajo, por su labor comprometida, de tiempo completo, en beneficio de una juventud que será, en pocos años, pilar de nuestro estado y nuestro país.

2. La noche de este domingo, se filtró una información que está para ponerle los pelos de punta a cualquiera. El gobierno federal admitió que la cifra real de muertos por la pandemia de Covid-19 habría alcanzado los 321 mil 253 decesos, es decir, 62% más que el número oficial confirmado por pruebas diagnósticas, que es, al corte de ayer por la noche, de 201 mil 623.

En la última actualización del Informe Exceso de Mortalidad, publicado por la Secretaría de Salud, y basado en las actas de defunción observadas por el Registro Nacional de Población, se detalló que 294 mil 287 mexicanos murieron por Covid-19, desde el inicio de la pandemia, a finales febrero de 2020 y hasta el 14 de febrero de 2021. Asimismo, desde el pasado día 15 de febrero hasta la noche de este domingo, se han producido otros 26 mil 966 decesos confirmados con pruebas serológicas.

¿Y entonces la cifra que cada noche da el subsecretario de Salud Federal y vocero del Gobierno Federal de la Pandemia, Hugo López-Gatell Ramírez? ¿Será parte de la estrategia “exitosa” de Hugo López Gatell? ¿Y hasta cuantos muertos planea llevar al país este comprometidísimo funcionario? Este diferencial superior a los cien mil muertos es un contraste entre la información de dos dependencias del propio Gobierno Federal.

Este mismo dato del gobierno federal da cuenta que la segunda ola de contagios por el coronavirus fue más letal que la primera, la cual ocurrió entre los meses de diciembre, enero y febrero pasados, cuando al día se contabilizaron más de mil decesos en promedio. ¿Y estará observando el gobierno federal una tercera ola derivada de las vacaciones de semana santa? ¿De que tamaño será el número de nuevos casos registrados y de muertos a partir del inicio del actual periodo vacacional?

Hasta fines de 2020, los decesos no esperados ascendían a 220 mil, de los que al menos la mitad correspondían a Covid-19; sin embargo, ese número creció en unas 75 mil personas en apenas mes y medio.

Lo malo es que, si esta cifra es correcta, nos estaríamos acercando a la estadística mortal de los estados unidos, que al día de hoy alcanza 549,065 fallecidos, en un país de más de 350 millones de habitantes, lo que proporcionalmente nos llevaría a determinar que la mortalidad en México por Covid19 es superior a la mortalidad en los Estados Unidos, y ese si es un dato grave, muy grave, y revelador.

3. Y en Reynosa, se asegura en los mentideros políticos, que Makito, no será por más que su mami manotee, candidato a la presidencia municipal de esa ínsula fronteriza. Y nos queda muy claro a quienes observamos la política, que el simple hecho de haberse pasado por el arco del triunfo la convocatoria morenista dará pie a que cualquiera que hubiese cumplido con la norma partidista, y esté frustrado -encabronado le llaman algunos- podrá ampararse contra esa ridícula decisión del dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, quien no solo ha tomado está decisión equivocada, sino que ha tomado muchas otras en todo el territorio nacional, lo que en su momento le estallarán, le harán crisis en la elección y llevarán a su partido a no lograr los resultados pretendidos.

Por lo pronto Makito fue un arcabuz mediático para sentar a la mesa a todos, ponerlos de acuerdo y ponerlos a jalar a favor del partido marrón, lo que se ve complicado, complicadísimo, y aunque ellos la vean fácil, yo la veo dificilísimo para el partido del presidente de México.

Makito, si bien le va, será candidato a diputado federal plurinominal, para cumplirle el capricho, uno más, a su mami, que ya se le queman las habas por verlo tomar protesta como presidente de México, aunque para ello, Makito está más que verde, con todo y la preparación que tuvo en el extranjero y que el “nini reynosense” dice tener.

Y este episodio sirvió para que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, por fin sacó el fua, su verdadero yo, su verdadera personalidad: a la presidenta municipal de Reynosa, no conoce la lealtad ni le interesa asociarse con el mismísimo diablo, siempre y cuando ella lleve la mejor tajada en el negocio. Ya veremos cuando las cuentas públicas de su administración lleguen a la auditoría y se destape la cloaca, la danza de los millones, como las compras a sobreprecio de cajas de papel bond o, mejor aún, las compras a sobreprecio de los garrafones de agua. Ese tema ya lo hemos abordado en este espacio, pero habrá más tiempo para actualizarle los datos.

4. Este fin de semana, en Reynosa, el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, visitó y realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres que atiende a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

Este centro forma parte de la “Ciudad Judicial” que se construye en Reynosa. Y es un espacio que concentrará instancias gubernamentales y del poder judicial, con el objetivo de eficientizar y agilizar la atención de víctimas de cualquier tipo de delitos, además de brindar herramientas para mejorar el entorno familiar y la construcción de un nuevo proyecto de vida libre de violencia.

Y este recorrido no tendría nada de raro, si no fuera porque durante la audiencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acusó que, precisamente, esta obra, no existía, lo que resulta nada más falso. Con este recorrido, y con la puesta en operación de este Centro, queda claro que las acusaciones contra el Gobernador Constitucional de Tamaulipas tienen tufo mediático, tufo electoral, de cara a la elección del próximo 6 de junio.

HIPÓDROMO POLÍTICO

