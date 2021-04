T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LA VERDAD NO PECA PERO INCOMODA

X.-NO LE DOLIÓ A MAKI, DEJAR A FAMILIA SIN DINERO DE EMPELADO FALLECIDO.

ÚLTIMA HORA: PODRÍAN RETIRAR, LA CANDIDATURA AL MAKITO PEÑA

AHORA RESULTA que la alcaldesa de Reynosa Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, sin vergüenza alguna, “en un Twit” se dice ofendida y hasta posiblemente preocupada, porque según ella, “hay una persecución política” en contra de su hijo Carlitos “el Makito” Peña Ortiz y de su marido Carlos Peña Garza, cuyo tema no es más que la consecuencia del abuso de poder de esta señora y su familia, en perjuicio del pueblo de Reynosa, “esa es la cruda realidad”.

Y SI HAY denuncias penales en contra de su vástago y su cónyuge, es porque ambos se han visto involucrados en líos legales y los hechos que les imputan están en los Tribunales, “no es guerra sucia” Doctora. Y de ello, el Lic. Marcelo Olán Mendoza, le puede informar muy ampliamente. Y si usted Maki, habla de guerra sucia contra su familia, “creo que más sucio e inhumano, fue su proceder en contra de DOÑA PERA y del señor PEDRO MARTÍNEZ PROA (qepd), ¿los recuerda?, a quienes usted, “nunca les pagó las pensiones y derechos laborales” a pesar de haber perdido el juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y si no se dispuso el pago a los ex empleados. Yo le pegunto Maki: ¿entonces quien ordenó que no les pagaran?.

SERÍA bueno que MAKI, respondiera o diera una explicación pública del ¿Por qué no les pagó? A los familiares de don Pedro Martínez Proa y a “Doña Pera” a la que pronto espero entrevistar y me explique lo sucedido en el juicio laboral junto a su defensor el LIC. VERA quien les ganó la demanda laboral, a los inútiles que la alcaldesa tiene en el departamento jurídico del Ayuntamiento de Reynosa.

ALCALDESA y si usted ya les pagó como lo marca la ley laboral y lo demuestra públicamente, le doy el derecho de réplica. Y se lo hago saber porque esto que aquí narro, no es personal, sino para que el pueblo de Reynosa, se entere de que usted “NO ES COMO SE PINTA O COMO LA PINTAN LOS QUE LA ADULAN”, porque incluso hay empelados del Ayuntamiento que, despotrican en contra suya, por su mal actuar contra ellos y si los afectados empleados del municipio no la acusan, ni la señalan como una mujer inhumana, es porque tienen temor a que los corra y perder su trabajo y el ingreso, como ya ha corrido a muchos.

ESTE caso de DOÑA PERA y de don PEDRO MARTÍNEZ PROA, causó enorme polémica aquí en Reynosa, porque la alcaldesa Dra. MAKI ORTIZ, a su muy clásico estilo personal, busca siempre “aparecerse como la mujer bondadosa y humana”, pero lamentablemente en la realidad. es todo lo contrario. Y por esto que aquí expongo, también habré de abordar a la familia de don Pedro, para saber en qué quedó el juicio. Y si les pagaron los derechos laborales reclamados en vida por el Sr. Pedro Martínez Proa. Y se compruebe o se desmienta “si Maki, fue humana o inhumana” en ambos casos.

Y SI AHORA Maki Ortiz, repito, se muestra ofendida y preocupada, porque a su marido y su hijo Carlitos “el Makito” Peña Ortiz, pueden ser judicializados a través de una carpeta de investigación de la que, dice no les han dado el derecho de conocer y que la ejercen para vincularlos a proceso, según ella, por puras difamaciones, esto es muy sencillo, que demuestre lo contario y si el Makito y su padre, “no tienen delito, lógicamente de nada tiene que preocuparse la alcaldesa”.

Y SI ESO LE PREOCUPA, es porque se trata de su familia. Pero la muy inhumana de la Doctora Maki, jamás se preocupó “al dejar a la deriva o al olvido a los familiares de don Pedro Martínez Proa”, por ello, yo me pregunto: ¿Qué acaso alcaldesa, no es grave e inhumano de su parte, haber dejado a una familia sin dinero? al no pagarles los derechos laborales?. Y dejarlos a la suerte de la vida, tras la muerte de don Pedro Martínez Proa, pero de eso la muy ingrata de Maki, no se acuerda. O se hace la occisa…Esa es la interrogante.

POR ESO REZA el refrán que “la verdad no peca pero incomoda”.

SI CESAN AL PROF. ENRIQUE TORRES, TOMARÁN SEDE ESTATAL DE MORENA

ANOCHE, poco antes de cerrar este espacio, el Moreno Fundador en Madero, Tamaulipas Camilo Pérez Martos, informó que, “si el líder nacional de MORENA en México MARIO DELGADO CARRILLO y la directiva, “determinan cesar” al delegado de Morena en Tamaulipas PROF. ENRIQUE TORRES, procederán “a tomar la casa de Morena en el estado, ubicada en ciudad Victoria”, tema que se está poniendo “al rojo vivo”, dijo el entrevistado, cuya determinación, es porque en el marco de la ley, EL MAESTRO TORRES, es quien ante los Tribunales de Justicia, “AVALARÁ, LAS ILEGALES IMPOSICIONES DE CANDIDATURAS”, OTORGADAS A FORASTEROS, como la asignada inexplicablemente al hijo de la alcaldesa de Reynosa Carlitos “el Makito” Peña Ortiz, quien de la noche a la mañana, apareció como el Candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa.

Y SI EN EL MARCO legal se justifican “las ilegales imposiciones”, ordenadas por Mario Delgado, por ejemplo “podría retirársele la candidatura” al joven Carlitos Peña del caso Reynosa y en su lugar, sería asignado como abanderado a alcalde el LIC. GIOVANNI BARRIOS MORENO, “esa es una de las tantas preocupaciones” de Delegado Carrillo, expresó Pérez Martos, quien abundó, sin precisar que, esta decisión del “DERRUMBE DE CANDIDATURAS DE MORENA, SERÍA TORMENTOSA” para el líder nacional de Morena, porque lógicamente, “Mario, se vería obligado a tener que regresar los montos millonarios” que suponemos, fueron recibidos a cambio de las candidaturas a favor de “los identificaos abanderados forasteros”

