Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

La vía rápida Legislativa

En las sesiones recientes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, todo se resuelve de inmediato y conforme a los criterios básicos de no dejar nada pendiente a los Diputados que les sustituirán a partir del mes de octubre, así se trate de los tan llevados y traídos puntos de acuerdo solicitados por Legisladoras y legisladores siempre que algo no les parecía bien de aquello que se enteraban que acontecía en sus distritos o en la entidad.

Hubo un punto de acuerdo propuesto por el Diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, Eliud Almaguer Aldape, para que el alcalde de Río Bravo, Carlos Ulivarri López, se ciña a los preceptos establecidos en el Código Municipal para que cumpla con el otorgamiento del servicio básico de basura, ya que, el incumpliendo tiene sumido al municipio en la inmundicia y exigió que tome las medidas necesaria ya para la basura deje de ser una amenaza para la salud de los ríobravenses.

También entró el punto de acuerdo a través del cual el diputado Florentino Sáenz Cobos, de El Mante, pidió a la Secretaría de Salud que entregue a las comunidades rurales botiquines que contenga medicamentos básicos y materiales de curación para atender a la población que lo requiera y, aunque en principio la propuesta estaba dirigida a una región en especial la del Distrito que más municipios rurales tiene, después se determinó que debería ser para toda la entidad, sin embargo, en ningún momento dijeron que autorizarían desde el Congreso del Estado recursos financieros para que los referidos botiquines sean comprados y entregados a los municipios.

Hubo una propuesta más en el sentido de que se conformen en los 43 municipios de la entidad, comités especiales para el cambio de alcaldes, para que se homologuen criterios y que no haya situaciones conflictivas, el asunto es que, este tipo de organismos en los que se pretendía que hubiese ciudadanos de las comunidades, son improcedentes, porque existe una Ley Estatal para la entrega recepción de las oficinas públicas que cambian de titular a consecuencia de los relevos electorales.

Por ello, el Diputado Joaquín Hernández Correa, que habló sobre la propuesta de priístas dijo que no es necesario un punto de acuerdo, porque la transición debe llevarse a cabo bajo los criterios establecido en la Ley.

No le hicieron mucho caso, pero, en la sesión de la Diputación Permanente de esta semana se leyó una propuesta para que los municipios le entren al asunto de las viviendas abandonadas, en las ciudades, porque está convertidas en una amenaza para la salud de las personas que viven en los terrenos aledaños, además de que son usadas por vagos y malvivientes, quienes generan condiciones de inseguridad.

La idea era que los Ayuntamientos las limpien y que les cobren a los dueños a través de requerimientos, es algo parecido al grave problema de los terrenos baldíos que existen en todas las ciudades y que, algunos alcaldes se metieron a limpiarlos con la esperanza de recuperar la inversión mediante pago de los particulares, sin embargo, no sacaron ni para el diesel de las máquinas o el pago de los trabajadores que hicieron esa chamba, de manera que la iniciativa para las casas abandonadas no prosperó.

Algo que si prosperó y en fast-track o vía rápida, fue el asunto de la aceptación de la licencia del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, licenciado Noé Sainz Solís y la decisión de sustituirlo por el licenciado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, situación que se consideró normal, bajo la premisa de que el saliente se iría a su casa,

Sin embargo, la renuncia fue aceptada, porque llegó fue promovido a Magistrado del Poder Judicial del Estado, es decir, pasará a formar parte del equipo del también Magistrado reynosense Horacio Ortiz Renán, luego de que ambos platicaron con los diputados sobre los planteamientos y pensamientos que tienen para el desempeño de los cargos para los que fueron propuestos.

Las entrevistas a los dos profesionistas fuero también rápidas y se les consideró aptos para el desempeño de los nuevos cargos que están en su perspectiva inmediata. En el caso de los espacios que estaban vacíos en el Poder Judicial del Estado, con el ingreso de cuatro magistradas y magistrados de hace unos dos meses para acá, queda completo el órgano colegiado y para cuándo llegue la próxima Legislatura Estatal, ya no hará necesidad de batallar para cubrir los puestos vacantes en el Poder Judicial, así que, el Poder Legislativo actuó a tiempo y sin mucha prisa para que todo quede con términos, plazos y nombres definidos por el resto del sexenio gubernamental.

En esta semana, hubo otro exhorto, fue a la Secretaría de Educación de la entidad que tiene a su cargo Mario Gómez Monroy para que lleve a cabo una revisión exhaustiva en todos los planteles educativos de la entidad a efecto de que constaten que hay suficiente abastecimiento de agua para uso y consumo humano, ello, ante la posibilidad de que haya clases presenciales en unas semanas más.

Seguro los colaboradores del Secretario de Educación ya saben aquello que tienen que hacer y no requieren que desde las oficinas de los Diputados les digan que urge, sin embargo, la situación de la pandemia de COVID-19 no está como para ponerse los moños y renegar de las propuesta que lleguen de otras instancias gubernamentales que no sea de la SET.

Los Legisladores que trabajan en la Diputación Permanente con el Diputado Gerardo Peña Flores, quieren que la Secretaría de Educación cheque muy bien que haya agua suficiente y que los tinacos, cisternas o cualquier tipo de almacenamiento de agua que tengan deba estar en perfectas condiciones, porque es básico para la aplicación de las medidas preventivas contra el COVID-19 y que, para el momento de las clases presenciales los Directores de las Escuelas de cualquier nivel no salgan con que la Secretaría de Educación no les dio los recursos necesarios para garantizar que haya agua y que los servicios sanitarios funcionen al cien por cien.

Este jueves de nuevo hay cita la otra sesión de la Diputación Permanente, es a las 11 de la mañana en el recinto del Congreso del Estado y seguro, será la vía rápida Legislativa para sacar esos pendientes que tienen.