PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Las flaquezas del PRI y las ambiciones de Ulises

Tras la toma de la sede nacional del PRI por un movimiento encabezado por el exgobernador Ulises Ruiz, nos viene a la mente que en la elección interna del PRI de la que surgió la dirigencia que encabezan “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano de Moreira solo participó el 27 % del padrón de los priistas y de estos el 23.7 % se pronunció a favor de esta fórmula.

Estos indicadores nos revelan que el Presidente del CEN Tricolor no tiene un sustento fuerte que, de solidez a su dirigencia, pero en la próxima elección de quien será sucesor de “Alito” la participación será peor. De cumplirse los tiempos el ciclo del CEN concluye en marzo de 2023 (estamos a un año y 8 meses de que eso ocurra).

Esa baja en la participación es porque los congresos y convenciones del partido y todas las movilizaciones organizadas desde el poder para vestir al PRI eran ficticias, meras simulaciones, y conforme decrece el número de gubernaturas (de 11 que tenían les quedarán 4 que están por rendir protesta) tendrá que bajar la participación, el activismo y todos esos actos que vestían al partido.

Retomando el tema del movimiento que encabezó el exgobernador Ulises Ruiz y que se derivó en una trifulca de la que tuvo como saldo tres heridos, uno de ellos de bala, para abandonar el movimiento tras cinco días de plantón. Las crónicas relatan que no hubo miserias en lo que se refiere a la atención de los manifestantes, además de alimentos, casas de campaña para descansar y letrinas rentadas.

Sobran preguntas y faltan respuestas. ¿Quién cubrió todos esos gastos? ¿Por qué se retiraron sin más explicación? ¿Obtuvo algo Ulises Ruiz? O qué lo motivó a abandonar el movimiento.

Sabemos que Ulises aspira a la dirigencia nacional del PRI, Usted recordará que estuvo en Tamaulipas difundiendo su propuesta y pidiendo el apoyo del priismo a su proyecto. De tal manera que no quita el dedo del renglón, aunque independientemente de sus aspiraciones, razones sobran para pedirle la dimisión a Alejando Moreno.

Pero estos movimientos o procedimientos sólo desgastan al partido, le restan lo poco de capital político que aun dispone.

OTORGA LA UAT BECAS A ESTUDIANTES POR PANDEMIA.- A pesar de las restricciones implicadas por la pandemia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas no ha detenido sus programas académicos y administrativos, y actualmente se prepara para recibir a un comité de evaluación dependiente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES, que seguramente emitirá la acreditación correspondiente por el cumplimiento que la Casa de Estudios a los programas, ahora apegada al nuevo marco de actividades realizadas de manera virtual.

En reunión con los directores de los 26 planteles universitarios y presididos por el rector José Andrés Suárez Fernández, se dieron a conocer los avances para la acreditación de la gestión institucional, cuyo proceso será revisado por elementos del Consejo mencionado.

La UAT ha sido felicitada por la Subsecretaría de Educación Superior por su rápida respuesta al nuevo marco instruido a partir de la pandemia, esto implicó la elaboración o adaptación de los programas al empleo de las plataformas de tecnología; hubo la respuesta inmediata de los docentes que con espíritu de colaboración se adaptaron al nuevo escenario.

Entre los temas abordados en la referida reunión de directores de la UAT, estuvo la presentación de convocatoria para las Becas COVID-19 que emitirá la Casa de Estudios para el ciclo escolar 2021-3 en beneficio de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica.

Cabe mencionar que la Universidad ha venido apoyando a quienes más lo requieren con la exención de pagos de colegiatura, es así como en el periodo 2020-3 otorgó la dispensa de este requisito económico a seis mil 217 estudiantes. Y en el periodo 2021-1 a seis mil 142 alumnos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas actúa siempre con espíritu de compromiso con la sociedad, y este es uno más de los muchos actos que lo confirman.

PILAR Y LOS 2 PECADOS CAPITALES DEL MUNICIPIO. – Un funcionario municipal nos comentó, “definitivamente no es lo mismo trabajar con un hombre que con una mujer, ellas son más detallistas, cuidan hasta el mínimo rincón, no pasan por alto lo que usualmente no es de interés para muchos”. Y es el caso de Pilar Gómez, que al parecer no piensa dejar que se cumplan los dos pecados capitales de todo alcalde saliente, y estos son el abandono en la recolección de basura y en la reposición de luminarias.

Y en este último punto la vimos por nuestro rumbo la Calzada de Tamatán (Gral. Luis Caballero) supervisando la reposición de luminarias que vienen a proporcionar elementos que contribuyen a la seguridad del sector, además de proporcionar una mejora en la belleza urbana de este importante sector comercial, que aloja además a dependencias públicas muy diversas.

Luego nos enteramos que se instalaron 370 lámparas LED en la referida Calzada, de la que se ocupó desde el Eje Vial hasta el boulevard Emilio Portes Gil, incluyendo la reparación de circuitos, y lo mismo estará haciendo con otras avenidas emblemáticas de la ciudad.

Cabe mencionar que el desempeño de Pilar Gómez que proviene del día 1 de octubre de 2020 a la fecha se han llevado a cabo más de 8 mil reparaciones, asimismo se han sustituido y habilitando más de 13 mil luminarias. Todo esto en conjunto es casi el 50 por ciento del total del alumbrado en la ciudad.